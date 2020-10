David Zepeda afronta señalamientos de un supuesto romance con Daniel Urquiza

En los últimos días el galán David Zepeda ha sido blanco de supuestos señalamientos que lo vinculan amorosamente con Daniel Urquiza, ’El Rey de las Extensiones’, quien fue hallado muerto dentro de su departamento.



En el programa Chisme no like, los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain informaron que presuntamente el protagonista de telenovelas había sostenido una relación de diez años con Daniel Urquiza y hasta vivían juntos en un lujoso edificio de Reforma, en Ciudad de México.



Además, en el programa de espectáculos transmitido por Youtube, revelaron que el llamado ’Rey de las Extensiones’ se había suicidado. Sin embargo, esta información no ha sido aclarada por los investigadores policiales.



Luego de varios días en que la noticia del posible amorío entre David y Daniel circuló en numerosos medios de comunicación y en redes sociales, el protagonista de la telenovela Vencer el Desamor decidió romper el silencio.



David Zepeda en ningún momento habló de la controversia ni se refirió a Daniel Urquiza, pero a través de las redes sociales envió un fuerte y contundente mensaje.



’Cuanto más débil es el calumniador, más peligrosas son sus acciones… Las personas felices no pierden el tiempo mintiendo, y haciendo el mal a los demás… La Paz y tranquilidad que viene del no tener nada que temer ni ocultar no tiene precio’, escribió el actor de Por amar sin ley.



La fotografía junto con el mensaje generó más de veinte mil likes, pero el actor limitó los comentarios en la publicación.