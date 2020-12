De 100, solo 3 compromisos pendientes: López Obrador

www.guerrerohabla.com



CIUDAD DE MÉXICO, 1 de diciembre de 2020.- A dos años del triunfo del movimiento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno de México ha cumplido 97 de los 100 compromisos que anunció el 1 de diciembre de 2018 en el Zócalo capitalino.

Durante su segundo Informe de Gobierno, el mandatario federal reconoció que se avanza hacia la Cuarta Transformación y solo hay 3 compromisos pendientes por cumplir, los cuales están en proceso.

"De 100 compromisos presentados hace dos años en el Zócalo hemos cumplido 97, solo están pendientes o en proceso 3", señaló en Palacio Nacional.

Dichos pendientes, sostuvo López Obrador, son la descentralización del Gobierno federal, impulsar el desarrollo a través de fuente renovables y conocer la verdad sobre el caso Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014.

Al destacar que también se han hecho muchas otras cosas que no están incluidas en esa lista de compromisos, el Presidente de México, señaló que también se terminó el Tren Suburbano de Guadalajara, se continúa con el Tren de Toluca-Ciudad de México, la rehabilitación de los aeropuertos de Tuxtla Gutiérrez, Chetumal y el de la Ciudad de México.

Andrés Manuel López Obrador afirmó que están sentadas las bases de la transformación y el 71 por ciento de las y los mexicanos aprueban el movimiento de cambio que encabeza. ’Desean que sigamos gobernando y con eso tenemos.

Eso es lo fundamental: el apoyo de la mayoría del pueblo. (…) Gracias por su confianza. No les he fallado y no les fallaré. Sigamos todos promoviendo el bien, enalteciendo a nuestra patria y haciendo historia’, expresó.

Fuente: Quadratín