De 6 mil 813, casos positivos a COVID-19, 2 mil 565 personas se han recuperado al recibir su alta sanitaria

A la fecha, en el Estado de México, del total de casos positivos a COVID-19, que suman 6 mil 813, 2 mil 565 personas se han recuperado al recibir su alta sanitaria y ya se encuentran en sus hogares para lograr su total restablecimiento.



La Secretaría de Salud estatal señala, por otro lado, que del total de afectados, mil 353 se encuentran en resguardo domiciliario, bajo vigilancia epidemiológica, mil 579 están hospitalizados en nosocomios mexiquenses y 705 en otras entidades, mientras que 611 personas han muerto; además, se contabilizan 8 mil 645 casos sospechosos y 7 mil 891 han dado negativo al SARS-CoV-2.



Por lo anterior, el titular de la dependencia, Gabriel O´Shea Cuevas, enfatiza en la necesidad de no bajar la guardia y, al encontrarnos en la Fase 3 de la pandemia, es preciso continuar con las medidas preventivas establecidas en la Jornada Nacional de Sana Distancia, cuya principal premisa es quedarse en casa.



Asimismo, reforzar la protección de los grupos de riesgo que son los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, cáncer y lupus, así como mujeres embarazadas; reforzar las medidas de higiene en el hogar y principalmente, no visitarlos.



En el caso de quienes por trabajo o para acudir a comprar productos de primera necesidad deban salir, el uso de cubrebocas es indispensable, evitar el saludo de beso, mano o abrazo, desinfectarse las manos con gel antibacterial o lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos, además de adoptar el estornudo de etiqueta.



Finalmente, reitera el llamado a mantenerse informado a través de las cuentas de Facebook y Twitter de las Secretarías de Salud federal y estatal, no hacer caso, ni replicar información falsa que circula en redes sociales y, en caso de presentan síntomas de males respiratorios, llamar a la línea de atención 800 900 3200 para recibir orientación; mientras que para el personal médico se cuenta con el número 800 724 7269 para denunciar agresiones en su contra o falta de equipo de protección.