De acuerdo con la Secretaría de Salud, Alcaldía Iztapalapa ya superó los 13 mil casos; GAM aumentó a 10 mil 198

Por Gregorio Almazán Hernández

VIERNES,14, AGOSTO, 2020, 15:38 hrs.

GOBIERNO CdMx

1,321 VISTAS





La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que en la Ciudad de México hay 83 mil 683 contagios y 9 mil 668 decesos acumulados por coronavirus covid-19, de acuerdo con el último informe de la Secretaría de Salud federal.



La alcaldía Iztapalapa ya superó los 13 mil casos, mientras que en la Gustavo A. Madero aumentaron a 10 mil 198.



SEGUIMOS EN SEMAFORO NARANJA



La jefa de Gobierno informó que la Ciudad de México continuará en semáforo epidemiológico naranja la próxima semana, a pesar de la disminución hospitalaria de las últimas dos semanas.



"Como lo adelantábamos, estamos en semáforo naranja una semana más, la próxima semana", dijo.



DETECTAN MIL 456 CASOS DE COVID-19 AL

HACER RECORRIDOS CASA POR CASA



La mandataria capitalina indicó que hasta la fecha se han realizado más de 56 mil visitas casas por casa para informar sobre las medidas de prevención ante el coronavirus, de las cuales en mil 456 se detectaron personas con síntomas leves.



Destacó que en las colonias en semáforo rojo continúa la disminución de casos, pues la positividad actualmente es del 40 por ciento.



MENSAJE POR CELULAR EN CdMx

SOBRE COVID-19



Sheinbaum informó que hoy se enviará un mensaje SMS a todos los celulares capitalinos con información sobre el rastreo de contactos de pacientes con coronavirus, de forma gratuita.



"El día de hoy informamos que van a recibir este mensaje, para romper la cadena de contagios covid-19.



Locatel te llama y responde el cuestionario gobierno de la Ciudad de México, es de manera gratuita a todos los que tiene un teléfono celular", comentó.



SE REALIZO PRUEBA CORONAVIRUS



La jefa de Gobierno informó que hoy se realizó la prueba de coronavirus, por lo que espera obtener los resultados mañana y que estos sean negativos.



Destacó que la prueba se realizó en su casa y aclaró que la toma de muestras a domicilio no es exclusiva para ella, sino que es parte de un programa que se realiza desde marzo.



"Ya me hicieron la prueba , vinieron hoy. Quiero aclarar que esta prueba que se hace domiciliaria no es solo a mí, sino que se hace desde marzo a varias personas

"Esperamos los resultados mañana, yo me siento bien y esperamos que sea negativo", mencionó.