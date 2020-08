De comprobarse peculado de Jovani Miguel, el PAN no lo solapará

En respuesta a las acusaciones por peculado contra el presidente municipal de Tlaxcoapan, Jovani Miguel León Cruz, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), Cornelio García Villanueva, afirmó que dentro del partido nadie será solapado en caso de incurrir en alguna violación de las Leyes..



’Si hay algo que investigar y que genere una responsabilidad en contra del presidente municipal, pediremos que se aplique la Ley, pues nadie está por encima de ella, sea quien sea’, afirmó el dirigente.



De igual forma reiteró que sin importar el cargo que cualquier persona ostente en un gobierno municipal o en algún órgano partidista, no se puede permitir este tipo de actos que únicamente fomenten la corrupción y el mal uso de recursos públicos en su beneficio, por lo que en caso de que se compruebe por las autoridades pertinentes alguna violación de parte del edil de Tlaxcoapan no será solapado por el PAN.



’Le tengo un aprecio especial al alcalde, pero eso no significa que vamos a ser solapadores de nadie; hasta el momento son dichos y acusaciones contra su persona, pero falta que la autoridad emita algún dictamen, alguna sanción o diga de último cuáles son los estados que guarda la administración municipal, así de fácil; en Acción Nacional se cumple y se invita a cumplir la Ley, por lo que si hay algo que sancionar que se sancione y nosotros lo estaremos apoyando’, sentenció. Teodoro Santos | MILENIO