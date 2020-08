De Cri-Cri y de Rosa, las mejores.

Empiezan hoy en la escuela, a distancia, aparecer las 28 letras. Y de ellas, las cinco vocales.

Francisco Gabilondo Soler compuso:

Que dejen toditos los libros abiertos. Ha sido la orden que dio el general.

Que todos los niños estén muy atentos, las cinco vocales van a desfilar.

Primero verás que pasa la A, con sus dos patitas muy abiertas al marchar.

Ahí viene la E, alzando los pies. El palo de en medio es más chico, como ves.

Aquí está la I. La sigue la O. Una es flaca y otra gorda, porque ya comió.

Y luego hasta tras llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tu.

Escuchábamos en las tardes, en la siempre gloriosa XEW, presentado por don Héctor Martínez Serrano, al compositor Gabilondo Soler llamado como Cri-Cri, el Grillito Cantor.

Porque cantaba sus versos. Ya habrá más.

Y sobre el Paseo de las Heroínas, otra que podría ser candidato.

No descansan. Escriben, describen y comentan. Veamos, vaya leamos este trabajo eurítmico. El Placebo y el Pensamiento Mágico.

Rosa Chávez Cárdenas advierte: Cuidado, no sean víctimas de charlatanes que se enriquecen de las necesidades de los seres humanos.

Las personas con ansiedad y trastornos de personalidad son grandes consumidores de productos milagro, la ansiedad coincide con otros trastornos y complicaciones sociales como los ocasionados por la pandemia, la pérdida de trabajo, de su negocio y por ende las crisis familiares.

Regularmente son de difícil manejo en la terapia, quieren cambio sin esfuerzo, prefieren invertir en el producto de moda.

Cuando las personas se encuentran ansiosas se produce un conjunto de perturbaciones que afecta varias áreas: afectiva, motivacional y de relación social, disminuye la capacidad de introspección y de contacto con las emociones.

Se complican las relaciones interpersonales, alteran el comportamiento, se disparan las conductas agresivas, la impulsividad y disminuye el humor.

Las personas con trastornos de la personalidad evitan acudir a los servicios profesionales para evitar la etiqueta de que los que acuden están locos.

Es un reto explicar que la esencia de su problema tiene causas del sistema familiar y traumas que pueden ser tratados en terapia.

El objetivo de la terapia es ayudarles a elegir una posición activa y reflexiva, enseñarle a afrontar los aspectos perturbadores.

El trastorno de personalidad paranoide, se caracteriza por la desconfianza y la suspicacia, las relaciones con los demás son interpretadas como maliciosas, predomina la sospecha, las dudas no justificadas acerca de la lealtad y la fidelidad de su pareja, de amigos y socios.

Están seguros que lo que digan será utilizado en su contra, albergan rencores y perciben ataques a su persona. Inmersos en la cultura consumista y la desechable, en estos momentos la venta de productos milagro deja muchas ganancias.

El pensamiento mágico es una creencia que traemos en el inconsciente colectivo, antes del descubrimiento de la ciencia, el efecto es simple, aquello en lo que creen se convierte en magia. No se dan cuenta que el efecto de sanación pertenece a sí mismo no al producto. El placebo es capaz de provocar el efecto deseado, de acuerdo a la necesidad del consumidor.

El nocebo provoca el efecto contrario y esto lo vemos en los consumidores de sustancias legales e ilegales que les causan hasta daños neurológicos.

Muchos aumentaron de peso durante el confinamiento de la pandemia, en la desesperación por perder los kilos se convierten en clientes potenciales.

El 60 por ciento de los productos milagro son para adelgazar,

regularmente tienen anfetaminas, que les causan daños permanentes.

Hace unos días fui a un negocio llegó un señor a comprar unas inyecciones de células madre, el costo de la caja 5 mil pesos.

Curiosa como soy le pregunté que si el las aplicaba y que estudios tenía: ’viera que bien se sienten, se curan hasta del cáncer, yo me gano el doble’.

Son varios los implicados en estos negocios, pongo en primer lugar al consumidor en la búsqueda del placebo y el pensamiento mágico.

La otra y muy importante la falta de regulación en las políticas gubernamentales, es conocido que con una suma de dinero el inspector se hace de la vista gorda.

Para prevenir el contagio del Covid, me comentó un paciente que les venden un jarabe: ’se alivió mi abuelita, entre todos cooperamos, nos costó 5 mil pesos, pero valió la pena’

Cuando declararon la pandemia, corrieron a comprar unos medicamentos homeopáticos que recomendaron en un video.

Ese no es el fundamento de la homeopatía, el uso no indicado también causa efectos secundarios.

Como terapéutica trata los síntomas individuales, no importa encuadrar en enfermedades, pero, se desprestigia porque invaden mucho los charlatanes.

La Psicología es importante, tiene muchos enfoques: apoyar para que reconozcan sus puntos débiles, las emociones reprimidas, la ansiedad, el temor a la muerte, a quedarse sin trabajo, es tanta la carga emocional para la psique que al protegerse lo manda como síntomas, lo que se llama somatización.

Con la pena el enfoque biomédico encuadra en enfermedades, sin importar que los seres humanos somos vulnerables y nos afecta el momento actual de incertidumbre, lo que necesitan es ser escuchados, para hacer un diagnóstico y un plan de recuperación.

[email protected]