(Carta a Don Héctor)





De éstos queremos…





CUANDO SE QUIERE, SE DA LO QUE SE TIENE, y lo que es mejor, de buen corazón, sin esperar recibir nada a cambio, más que ayudar al prójimo. Y en esta pandemia por el nuevo coronavirus, en donde además se sufre por la falta de recursos, hay quienes se distinguen por ayudar a quienes más lo requieren. Otros en cambio, como todo mezquino, como los perversos, o se quedan en sus casas, contemplando la contingencia, o buscan sacar beneficios de ella.



En efecto, la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, y la crisis económica que vive la población por la falta de ingresos, ha desnudado a los gobernantes y dirigentes políticos para verlos tal cual son. Algunos, desde los cargos que tienen, hacen lo que está a su alcance para apoyar a la población, incluso con recursos propios, y otros ignoran la situación o buscan sacarle provecho.



Sí. La pandemia del coronavirus los ha mostrado tal cual son: mezquinos, oportunistas, perversos, y sinvergüenzas, en tanto que hay otros, más allá de los cargos públicos, que se desprenden de lo que tienen con el fin de ayudar a la gente que en estos momentos más lo requiere. No son muchos, pero sí existen.



Humberto Teodoro Calvo Reyna es uno de éstos últimos. Oriundo de Chilpancingo, es de los pocos capitalinos que desde que empezó la pandemia del coronavirus se ha dado a la tarea de ayudar a los que menos tienen, conciente de que no da el que tiene, sino el que quiere y con lo que puede. Y es que, hay que decirlo, cualquier apoyo siempre es bienvenido cuando más se requiere.



Así es. Dueño de la purificadora de agua ’Aquaclyva Chilpancingo’, de reciente creación, Calvo Reyna, quien es Licenciado en Derecho por nuestra Universidad Autónoma de Guerrero, implementó desde un principio de la pandemia el programa de entrega de agua gratuita en garrafón, que se distribuye principalmente en las colonias populares de Chilpancingo, de tal forma que hasta el fin de semana pasado llevaban entregados más de mil 500 garrafones en beneficio de más de 500 familias.



’Estamos apoyando a nuestra gente con lo que tenemos, con lo que podemos’, me dice en corto. ’Nuestra empresa es nueva, de reciente creación, pero eso no nos impide poner nuestro granito de arena. Nosotros, nuestra familia, está apoyando con agua purificada, porque también se necesita para vivir. Lo estamos haciendo de manera gratuita, sin distinción de ningún’, agrega.



Hijo del Ingeniero Humberto Quintil Calvo Memije, y de la señora Alicia Reya Adame, Humberto Teodoro señala que la entrega de agua purificada gratuita se llevará hasta agosto próximo, porque la gente, además de comida, requiere también de agua. ’Es nuestra forma de apoyar a nuestra gente’, me dice.



Sin duda, es una buena acción. Sin duda, es una muestra de amor al prójimo, y lo que es más loable, con recursos propios, de su patrimonio. Ojalá y otros chilpancinguenses hicieran lo propio. Seguramente algunos otros lo están haciendo, es decir, ayudar cuando se requiere a los que menos tienen.

Hay que decir que Humberto Teodoro Calvo Reyna ha sido dos veces presidente del Club Rotario Congreso de Chilpancingo, una institución altruista y solidaria. Es Presidente fundador del grupo social Ángel Calvo’, y en su andar dentro de la función pública se ha desempeñado como

Subsecretario de Planeación y Presupuesto en el gobierno municipal de Mario Moreno Arcos, y Subsecretario de Asuntos Políticos en la administración de Marco Antonio Leyva Mena; en ambos cargos y gobiernos, dicen los que lo conocen, dejó un buen sabor de boca, por la decencia con la que se conduce, y por los resultados del trabajo realizado.



En la parte política, Humberto Teodoro se ha desempeñado como secretario del Frente Juvenil del PRI municipal en Chilpancingo; representante de casillas en diversos seccionales, defensor del voto en diferentes procesos electorales, coordinador de campañas de su partido, y actualmente secretario del comité directivo municipal del tricolor, en Chilpancingo.



Como político, sin duda, es de la nueva generación de cuadros del PRI, pero de aquellos que le han sufrido, y que lo mismo han pegado propaganda, que cuidar los votos de su partido, y en lo social, hay que decirlo, es de los guerrerenses y chilpancinguenses que se requieren cuando como hoy, ayudan con lo que tienen, pueden y quieren.



Ya lo decía el gobernador Héctor Astudillo. En estos tiempos de pandemia, de crisis sanitaria y crisis económica, se requiere el apoyo y la solidaridad de todos, y no solo de la acción del gobierno. Sólo así, los guerrerenses saldremos adelante.



Comentarios: [email protected]