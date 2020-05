De expertos sobre mujeres famosas de la historia

Carlos Ravelo Galindo, afirma:

Pero antes una tapa de España.

Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Cevallos, conocido como Francisco de Quevedo, fue un escritor español del Siglo de Oro. Wikipedia

Fecha de nacimiento: 14 de septiembre de 1580, Madrid, España

Fallecimiento: 8 de septiembre de 1645, Villanueva de los Infantes, España

Lengua de producción literaria: Castellano

Géneros‎: ‎Poesía‎, ‎novela‎, novela picaresca.

‎Conceptismo: ‎La vida del Buscón. ‎Torre de Juan Abad. ‎Villanueva de los Infantes.

Cuentan que el poeta madrileño Quevedo cuando regresaba a su casa después de sus juergas nocturnas, siempre se detenía a orinar fuera del mismo edificio.

Un día, una dama indignada que ahí vivía, puso una cruz para intentar disuadirlo. Pero de nada sirvió.

Entonces le agregó a la cruz un letrero: ’No se mea donde hay cruces’.

Tampoco funcionó. E incluso el escritor replicó:

’No se ponen cruces donde se mea’

El punto de partida de muchos poemas de Quevedo pueden ser unos versos de un autor clásico, una expresión que se recrea, una alusión a un pre-texto poético que transforma y emula al escritor que los produjo.

Se crea así una especie de diálogo entre un autor y sus predecesores a los que intenta superar.



Retirado en la paz de estos desiertos

con pocos, pero doctos libros juntos,

vivo en conversación con los difuntos

y escucho con mis ojos a los muertos.



Si no siempre entendidos, siempre abiertos,

o enmiendan o fecundan mis asuntos,

y en músicos callados contrapuntos

al sueño de la vida hablan despiertos.



Las grandes almas que la muerte ausenta,

de injurias de los años, vengadora,

libra, ¡oh gran don Iosef!, docta la emprenta.



En fuga irreparable huye la hora,

pero aquella el mejor cálculo cuenta

que en la lección y estudio nos mejora.



Y ahora de otros escritores.

De VIRGILIO ARIAS

Maestro Buenas tardes.

Magnífica reseña de la ilustre Hipatia de Alejandría, víctima del monje Cirilo.

Es la triste historia de muchos pueblos que han vivido en las tinieblas del saber y cayeron en el fanatismo irracional.

Es una de las mujeres que admiro, y a la distancia y circunstancias de la época, algo parecido sucedió con la Doncella de Orleans Juana de Arco (1412-1431), la virtuosa y culta Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695), y la bella y patriota Leona Vicario (1789-1842), quien le contestó con magnífica ironía a Lucas Alamán, quien era partidario de un nuevo rey en México. A distancia, fuerte abrazo Maestro.

De JOSE ANTONIO ASPIROS

Interesante tema, estimado amigo.

Seguramente sí sea Hipatia la mujer "más destacada" de Alejandría, pero nadie dudaría de que Cleopatra es la más conocida y su papel protagónico fue determinante en la historia universal.

Y las dos murieron de forma dramática.

Como sea, hay vasos comunicantes entre ambas: Cleopatra fue la última reina de Egipto perteneciente a la dinastía griega, Ptolomeo y que duró unos 300 años.

El primero de ellos, Ptolomeo I Sóter, fue el creador del Museo y de la Biblioteca de Alejandría donde estudió Hipatia y trabajó su padre.

De esa manera, Hipatia se convirtió en uno de los grandes sabios que se formaron en ese Museo, que no era como los de hoy donde se exhiben objetos, sino un centro académico de formación científica e intelectual con el apoyo de los miles de libros (rollos de papiro) que llegó a haber en la Biblioteca.

Y algo más: aquel Ptolomeo I -que por lo dicho se deduce que era muy culto- se apoderó del cadáver de Alejandro Magno, fundador de Alejandría, cuando era transportado de Babilonia a Macedona, y lo llevó a la entonces capital egipcia.

Hasta la fecha no han aparecido esos restos, pero leí alguna vez que podrían ser los que fueron llevados a Venecia con la creencia de que eran los de san Marcos. Que conste que todo esto es producto de mis lecturas y mi interés por la Historia, y no porque yo sea historiador. Salud. A.

De RUSIA MAC GREGOR GONZALEZ

Hipatia.

Cuántas veces escuché su nombre. Nunca indagué más allá. Ahora complemento su historia con lo que señalas en tus Nubes y los comentarios de nuestros hermanos Virgilio y José Antonio.

Todos los días aprendo mucho de ustedes.

Besos y un fuerte abrazo.

Y de YOLANDA GOMEZ COBIAN

Hola Buenos días.

Justo leo tu escrito el día de hoy.

Te comento que estoy con la historia de las primeras civilizaciones.

Este es un libro de Rodolfo Benavides cuyo tema es la cultura egipcia de hace 5000 años y la relaciona con las Mayas, griegos, incas, sumerios, caldeos.

Todo lo que mencionas suena muy interesante relacionado a los escritos ancestrales que son parte de nuestro origen.

El autor menciona que por el año 7256, adc, llegó a Egipto, de una isla lejana un personaje que le llamaron ’Thoth’. Enseñó a los nativos artes, ciencias, filosofía, religión, escritura, matemáticas, astronomía, música, medicina, metalurgia, etcétera.

De modo muy semejante a lo que hizo Quetzalcóatl o Kukulcán en América y Krishna en India.

Deja de manifiesto:

’Lo que está arriba es igual a lo que está abajo y lo que está abajo es idéntico a lo que está arriba, todo, para realizar las maravillas del Único.

Puesto que todas las cosas existen debido a la voluntad del Único, tienen consecuentemente su origen en la cosa Única.’

Como ves por el concepto de hace tantos años. Definitivamente eran seres superiores.

Te mando mi cariño, Yolis.

Claro que, al leerlos, aprende uno más, y mejor.

[email protected]