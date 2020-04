De Hoyos y Gómez Urrutia van por un salario solidario anticoronavirus

Como respuesta obvia a la por demás insuficiente medida de apoyo a los trabajadores y sus empresas establecidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, y el presidente de la Comisión del Trabajo del Senado, el líder nacional minero Napoleón Gómez Urrutia, proponen el establecimiento de un seguro especial del desempleo por el coronavirus y/o un salario solidario.



Crítico permanente de López Obrador, el dirigente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, indicó que el 43 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas, las llamadas Mipymes, han resultado duramente afectadas por la emergencia sanitaria del Covid-19 y por ello solamente 1 de cada 10 trabajadores podrá sobrevivir, si no se les garantiza el pago de al menos una parte de sus ingresos.



En el estudio #DataCoparmex, se indica que la disminución de ventas y la caída en la demanda de servicios, impedirá que las Mipymes puedan pagar a sus colaboradores. Muchas cerrarán definitivamente.



Entonces, el 87 por ciento de los trabajadores entrarán en la insolvencia. Sin programas de apoyo, solo el 13 por ciento saldrán precariamente adelante.



Por ello De Hoyos pidió de nuevo a López Obrador garantizar la subsistencia de las fuentes de trabajo a través de: acelerar la devolución de IVA; restaurar la compensación universal, al menos para 2020; diferir las contribuciones a la seguridad social; ampliar y agilizar la disponibilidad de la financiación y de créditos por parte de Nafinsa o Bancomext; que los pagos provisionales mensuales sea con base en la utilidad de 2020 exclusivamente, sin tomar en cuenta el coeficiente de 2019; diferimiento Optativo de las Declaraciones Anuales de Personas Físicas hasta el 31 de julio de 2020.



Y, para salvar el empleo y mantener el ingreso de millones de familias, planteó crear salarios solidarios que protegerían a quienes obtienen hasta 10 mil pesos mensuales.



Todo lo anterior, evitaría el cierre de empresas por falta de liquidez y el despido de trabajadores.



Ello requeriría de una aportación pública por cerca de 96 mil 844 millones de pesos en beneficio de 14 millones de trabajadores.



Para quienes ingresan entre 1 y 3 salarios mínimos el gobierno aportaría 46 mil millones de pesos. Para quienes obtienen entre 3 a 10 salarios mínimos -que representan 5 millones 350 mil trabajadores-, el gobierno aportaría 38 mil millones de pesos y para los que ganan más de 10 salarios mínimos, se otorgaría 12 mil millones de pesos. Eso significaría que el Gobierno de López Obrador aportaría el 50 por ciento y la IP el otro 50 por ciento.



Necesario, un seguro de desempleo por Covid-19



Esta misma inquietud la expresó el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, quien como presidente de la Comisión del Trabajo en la cámara alta indicó que de no enfrentar esta amenaza del coronavirus contra el empleo.



Analistas independientes prevén que el impacto económico del coronavirus podría llevar al desempleo a 4 millones de mexicanos.



Por ello, Gómez Urrutia propuso evidentemente al presidente López Obrador analizar la creación de un seguro de desempleo por el coronavirus.



Calificó de preocupante el panorama laboral de México durante las próximas semanas, y ’desafortunadamente es una realidad a la que hay que estar preparados’.



Indicó que a pesar de que el gobierno federal echó a andar las primeras acciones en apoyo a las Pymes, éstas podrían ser insuficientes para preservar las fuentes de trabajo.



Recordó que en Estados Unidos y Canadá opera un seguro similar para atenuar la falta de ingresos de los trabajadores que han sido despedidos, o que han sido enviados a sus casas sin pago alguno a causa de esta pandemia.



Senado, a sesión urgente el lunes



En una decisión inesperada, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política convocó a una sesión urgente a sus otros 127 compañeros de cámara, para discutir y en su caso aprobar la llamada ley de amnistía.



El también líder de la mayoría de Morena promovió este pleno por considerar de urgente resolución la aprobación de esta ley, ’a fin de aliviar la penosa situación de cárceles, reclusorios y centros de readaptación social, en especial en los estados más pobres y en los lugares más alejados de la república’, donde se pudiera dar una ola de contagios de coronavirus.



La convocatoria al pleno prevé que antes de la sesión de pleno se realizará una junta de Mesa Directiva en la que se definirá la agenda de la propia sesión.



Claro, que no deja de llamar la atención de que esta convocatoria de Monreal está precedida por una petición del presidente López Obrador quien en una de sus mañaneras de este fin de semana pidió a los senadores aprobar de una vez esta Ley tan necesaria, dijo, en el marco de esta pandemia.



Acostumbrado a lidiar con temas extraordinarios, el zacatecano va a tener que echar mano de toda su experiencia en negociaciones sumamente complicadas y difíciles, porque apenas lanzó la convocatoria al pleno y ya le saltaban al ruedo los opositores.



Es así, que los senadores panistas comandados por el queretano Mauricio Kuri respondieron que si por algo tiene que sesionar el Senado, es para atender la emergencia de salud planteada por la pandemia del coronavirus y sus consecuencias económicas.



En un comunicado emitido a botepronto, los panistas indicaron que ’la pretensión de que el Senado sesione para aprobar la ley de amnistía propuesta por el presidente, en lugar de atender lo urgente y necesario para las familias, como lo ha propuesto la bancada panista’, es improcedente.



En un video subido a la cuenta oficial de Twitter, la senadora queretana Guadalupe Murguía Gutiérrez sostuvo que el PAN ha insistido en sesionar de manera virtual para atenderla emergencia por el Covid-19, con la aprobación de temas que son indispensables para la salud y la economía de los ciudadanos, y afirmó que la ley que pide el Ejecutivo no es necesaria ni urgente.



’Las y los senadores de @AccionNacional hemos exigido que el @senadomexicano sesione de manera virtual, pero para atender lo urgente y lo necesario: salud y economía, no para aprobar la Ley de Amnistía del Presidente. @LupitaMurguiaG’, publicaron en la red social’.



Sesionarán de lejitos



En su convocatoria, Monreal indicó que la propuesta de sesionar y debatir esta ley de amnistía, se propondrá que la mayoría de los 128 senadores se ubiquen en sus respectivos despachos para que, desde sus monitores de computación, sigan la sesión y sólo bajen de uno por uno en caso de debate para ocupar la tribuna, o para votar.



Esto evitará que haya más de 50 de ellos en el salón de plenos y así disminuir al máximo la posibilidad de contagios, se indicó.



Todo para darle gusto a YSQ.



[email protected]

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa