De informes, partidos, aspirantes y robos…

ESTE MARTES, 13 DE OCTUBRE, el gobernador Héctor Astudillo Flores rendirá, de manera virtual, o lo que es lo mismo, a través de las redes sociales, su quinto Informe de Gobierno, es decir, de la situación que guarda el estado, de acuerdo al trabajo que ha realizado su gobierno. Salvo porque será a través de una pantalla, el formato será igual, pues las fracciones parlamentarias y representaciones de partido fijarán un posicionamiento al respecto.

La nueva modalidad tiene que ver con la situación sanitaria por la pandemia del coronavirus, por lo que a petición del titular del Ejecutivo, el Poder Legislativo acordó el nuevo formato. De lo que se trata es de evitar el contagio del virus de referencia, a través de actos masivos, como el que se desarrollaba hasta antes de la contingencia sanitaria.

EN TANTO, y en el marco del proceso electoral local, el dirigente estatal del PRI, Esteban Albarrán Mendoza, dio a conocer que en el partido que encabeza sólo hay tres aspirantes a la candidatura por la gubernatura, es decir, Mario Moreno Arcos, actual secretario de Desarrollo Social; Héctor Apreza Patrón, coordinador de los diputados priístas en el Congreso del estado, y Manuel Añorve Baños, senador de la República. Cada uno de éstos trae lo suyo, aunque algunos más que otros.

Lo anterior indica que el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, está fuera, por ahora, de la elección del candidato priísta, a pesar de que de manera insistente se le menciona, incluso en las encuestas, como posible candidato del PRI a la gubernatura del estado.

POR SU PARTE, en Morena, uno de los aspirantes a la candidatura de ese partido, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien recientemente renunciara a la delegación de programas federales en el estado, se pronunció porque en su partido las candidaturas sean para los verdaderos militantes, es decir, para los que se conducen bajo los principios de la Cuarta Transformación, y no para los oportunistas o políticos chapulines.

Claro, negó que la candidatura a gobernador le pertenezca por ’derecho de antigüedad’, pero dice tener los méritos para serlo. Esperemos qué dicen el resto de aspirantes, como Félix Salgado Macedonio, Luis Walton Aburto y Adela Román Ocampo, en tanto la dirigencia estatal de Morena, que encabeza Marcial Rodríguez Saldaña, lo ha exhortado a quitar los espectaculares que tiene en todo el estado como aun acto anticipado de campaña.

EN EL PRD, EN TANTO, Carlos Reyes Torres se coloca como el favorito para convertirse en candidato a gobernador del estado de su partido, al dejar atrás en su aspiración a Jesús Velázquez Aguirre, quien si bien inició con toda la actitud se ha venido rezagando. De los dos aspirantes a la candidatura, Reyes Torres es quien tiene, además de un plan para resolver los problemas del estado, honorabilidad, respeto y responsabilidad.

Hay que decir que contrario a lo que muchos suponen, todo indica que hay PRD para rato, además de que ha pasado la prueba o los intentos que se hicieron para desfondarlo en la elección del 2018, precisamente por sus antiguos dirigentes que se constituyeron en Pro-Amlo, y que ahora, al no conseguir nada en el partido del Presidente, están volviendo con la cola entre las patas a las filas del sol azteca.

EN EL RESTO DE PARTIDOS, como el PT, suenan la excandidata a gobernadora, Beatriz Mojica Morga; Victoriano Wences Real, dirigente estatal de ese partido, e incluso Sebastián de la Rosa Peláez, exdirigente de la Coduc en la entidad. Claro, todo ello depende de la posible alianza que tenga ese partido con Morena.

EN MOVIMIENTO Ciudadano, el supuesto gallo que apareció para la gubernatura del estado, el exjaguar, Armando Ríos Piter, desapareció de la escena política al igual que apareció, es decir, abruptamente, de tal forma que ya no se sabe nada de él, igual que en el 2015, cuando perdió la candidatura por el PRD.

EN TANTO, EN EL PAN, no hay hasta ahora quién pinte para candidato a gobernador, pues el gallo que tenían, el alcalde de Taxco, Efrén Parra Gómez, todo indica que buscará la reelección en el cargo, que sería más seguro de retenerla, pues se antoja difícil que gane la gubernatura el año próximo, aunque el diputado local y exalcalde Omar Jalil Flores, se le va atravesar en el camino.

A NIVEL NACIONAL, se habla del robo de medicamentos destinados a niños con cáncer, que ha sido una insistente demanda de los padres de los pequeños. De acuerdo al Presidente de la República, el hurto ya se está investigando, en tanto que los críticos de su gobierno argumentan que no hay tal robo, sencillamente porque los medicamentos nunca se han comprado.

Lo cierto es que las protestas por la falta de medicinas en los hospitales y en las diversas unidades médicas del país son una constante en el actual gobierno, y entre ellas las que tienen que ver con el tratamiento del cáncer en los niños, en medio de la pandemia del coronavirus que este lunes, 12 de octubre, llegó 83 mil 945 defunciones de manera oficial.

