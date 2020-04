De irresponsable, califica Walton a Salgado Macedonio, por omitir medidas de prevención para el Covod-19

*Entrega Astudillo Flores reactivos para prueba el Coronavirus

* ’No es hora de querer obtener ganancias en momentos de crisis’: Adela Romá

*’No busco cerrar negocios, sino proteger a los trabajadores y consumidores’: Toño Gaspar



Una irresponsabilidad, dijo José Luis Walton Aburto, acerca de la intención de Félix Salgado Macedonio de sacar raja política durante la fase 1 de la contingencia por el Covid-19.

Y es que mientras las autoridades federales, estatales y municipales se han estado coordinado para implementar las medidas y acciones para evitar la propagación del virus como la sana distancia, utilizar gel con alcohol o lavarse constantemente las manos, y de ser necesario usar tapabocas, Salgado Macedonio surge acompañado de un supuesto grupo de trabajadores de la playa y pide que la gente siga trabajando e invita a los turistas a venir al puerto de Acapulco minimizando el riesgo que esto conlleva.

Cierto es que nos encontramos en la fase 1, pero no significa que nada esté pasando, pues esta es la fase de contagio y en los siguientes días se manifestarán quienes ya hayan sido infectados y desarrollen los síntomas. Será cuando inicie la fase 2.

Habrá que reconocer que en Guerrero, es el gobernador Héctor Astudillo Flores quien está al frente de las acciones de prevención y ha conformado equipos para atender los distintos aspectos de este problema de salud pública.

Ya se sabe que en las crisis y en los desastres naturales alguien debe asumir el liderazgo para afrontar los problemas y encontrarle solución a los mismos, y aunque esta pandemia rebasa a los países y a los gobiernos, es necesario hacer caso a los llamados del gobierno estatal de mantener las medidas que marcan los protocolos de seguridad, siendo uno de los más importantes mantenerse aislado en sus casas y en caso de no hacerlo, mantener la sana distancia de un metro y medio y lavarse las manos constantemente.

El mandatario estatal ha sido enfático en aclarar que este no es un periodo vacacional como algunos lo quieren ver, sino en una cuarentena y ha insistido en hacer el llamado a que la población se mantenga en sus casas para evitar los contagios.

Hasta este domingo el gobernador confirmó que Guerrero continúa en fase 1 con 4 casos confirmados por COVID19, sin presentar incrementos, reiterando el llamado a la solidaridad de la población para que pongan de su parte y evitar la proliferación de esta pandemia para que el número de enfermos no sea como en otros países.

Astudillo Flores anunció que su administración ya entregó el primer lote de reactivos para pruebas de Coronavirus y esta semana se entregarán tres lotes más, además que ya está entregando a hospitales generales gel, toallas de papel, cubre bocas, batas, botas, gorros y guantes en. A partir del lunes también se hará lo mismo en Hospitales Básicos de la Comunidad; así como equipos de bioseguridad con mascarillas especiales.

Mientras la presidenta municipal de Acapulco ha conformado su Comité Municipal de Salud, órgano que sesionará de manera permanente para aplicar las medidas en relación con la contingencia por Covid-19.

En su mensaje de instalación Adela Román fue clara en su exigencia de que ’no es hora de querer obtener ganancias en momentos de crisis. Es momento de la unidad y de darnos la mano’, en aparente referencia a las acciones proselitistas de Félix Salgado Macedonio.

A todos los que integran el Comité de Salud les pidió el compromiso de anteponer el interés colectivo al personal e insistió en señalar que no es tiempo de politizar las acciones ante una emergencia que puede cobrar vidas de acapulqueños y dejar en situación crítica la economía de muchas familias y empresas.

Anunció que ya ha cancelado actos masivos, el retiro del personal vulnerable que labora en las dependencias municipales; y el llamado al cierre voluntario o disminución de asistentes en áreas que se presten a reuniones masivas como son cines, gimnasios o bares.

A estas acciones ha sumado una campaña de información que explique con claridad a la ciudadanía las medidas como la sana distancia con las personas, el lavarse las manos frecuentemente y el uso de gel o jabón líquido en áreas públicas.

Además, Salud Municipal instaló filtros en todas las centrales de autobuses de Acapulco, para detectar posibles casos entre los visitantes, y aplican gel antibacterial a los mismos, así como compartir folletos con las medidas preventivas.

Por su parte, el alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, informó a comerciantes de los diferentes mercados de la capital y gerentes de tiendas y establecimientos del municipio, las medidas de prevención que se manejarán por el Covid-19.

A los empresarios les pidió que reduzcan un 25 por ciento la capacidad de los negocios, que utilicen gel antibacterial en las puertas de acceso, así como colocar anuncios con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Gaspar Beltrán aclaró a los comerciantes de mercados, empresarios y gerentes de tiendas que su administración no busca cerrar los establecimientos, que muy por el contrario, busca una manera de trabajar sin arriesgar a los trabajares ni a los consumidores.

Y que ante esta pandemia si se sabe atender con las medidas diseñadas para ello, no debe atemorizar a la ciudadanía ’simplemente se trata de organizarnos, no entrar en pánico, informarnos por medio de canales oficiales y sobretodo seguir las medidas preventivas al pie de la letra", dijo.