De joven cirquero y de viejo, payaso

Hablar de Andrés Manuel López Obrador de un solo aliento, es como pretender leer los cuentos de Las Mil y Una Noches en una sentada. Aunque es una historia viviente, ciertamente sin desperdicio, con la vivacidad de ese modo tan suyo de gobernar y decir disparates, antes y después de cada mañanera se cumple a cabalidad que –nada está escrito-. Por desgracia, ya se está haciendo costumbre esa desazón al escucharlo.



El asunto es que, no sé si sea mucho pedir que nuestro presidente, tenga tantita consideración por las inclemencias que azotan a nuestro país, donde las cifras de muertos que al inicio de su gobierno le molestaban tanto, 80 por día según el propio Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, ahora se cuentan por cientos cada día, nada más por coronavirus; 1,304 nuevas defunciones al corte de hoy 10 de junio.



Los desatinos del mandatario mexicano, definitivamente no son producto de la senectud de su vida, no son un delirio, parecen más un tipo de depravación moral que otra cosa, el pedimento de López Obrador en Minatitlán, Veracruz, así lo delata ’no puede haber medias tintas’ señaló el presidente, al referenciar que es muy válido ser opositor, sin embargo, añadió que los tiempos ya no están para dudas, que es necesario definirse, de una vez ’somos o no somos’, hay que definirse entre conservadores y liberales.



Me atrevo a señalar como un acto deliberado de depravación, porque tres días después, se ’descubrió’ la boa amenazadora de la cuatro te. Y ya para ayer miércoles, en palacio nacional durante la insulsa mañanera, López Obrador se desdijo al recalcar, que es bueno ser opositor pero que no se ’ensarapen’, que en su gobierno no habrá un ’si no están conmigo, están sin mi’ aludiendo al bonaerense Herminio Iglesias.



Sin embargo, dijo que antes, durante el conservadurismo se puso de moda ser ’independiente’ y preguntó –’¿independientes de quién, del pueblo o del poder? y eran independientes del pueblo, no del poder’. O sea, sí, pero no, ya que según su dicho ’ya no hay eso’.



La pregunta obligada entonces es ¿dónde queda el respeto a la diversidad como uno de los valores del liberalismo? Nuestro país se caracteriza precisamente por esa diversidad de pensamiento que nos enriquece con distintas culturas y tradiciones a lo largo y ancho del país, donde hay distintas religiones y orientación sexual y, por ende, distintas formas de pensar, luego entonces resulta difícil ’tomar de dos sopas’, o se abraza la 4T o se pasa al lado de los corruptos. ¿El sexenio Lopezobradorista trascenderá como el periodo de exterminio de la libertad de pensamiento?



Ojalá que no, sin embargo, este definitivamente si es el sexenio de la polarización, desde su arribo a la silla presidencial se empeñó en definir a la sociedad mexicana entre ’chairos’ y ’fifís’, entre buenos y malos y ahora lo recalca, conservadores o liberales y no hay más.



Qué pronto se le olvidó lo que él mismo señalaba en aquél 2014 cuando el movimiento de regeneración nacional andaba en pañales, AMLO fue cuestionado si MORENA estaba abierto para todos y éste contestó que –’el movimiento está abierto para mujeres y hombres de buena voluntad, a quienes quieran luchar por la transformación del país, los ciudadanos de todos los partidos, desde luego al pueblo, no a los dirigentes’. Una gran mentira, hoy día en su gabinete figuran ejemplos de rancia corrupción comprobada y no militantes honestos, que se debe decir, si los hay, como también los hay en otros partidos políticos.



DEL ¡DETENTE!, AL ¡NO MENTIR, NO ROBAR Y NO TRAICIONAR! CONTRA EL COVID 19



Pero los disparates de AMLO no serían trascendentales si éstos no tuvieran un costo mayor como los miles de vidas que le ha costado al país, su terquedad y la constante manía de llevar la contraria hasta a …