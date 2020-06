De joven cirquero y de viejo payaso

Hablar de Andrés Manuel López Obrador de un solo aliento, es como pretender leer los cuentos de Las Mil y Una Noches en una sentada. Aunque es una historia viviente, ciertamente sin desperdicio, con la vivacidad de ese modo tan suyo de gobernar y decir disparates, antes y después de cada mañanera se cumple a cabalidad que –nada está escrito-. Por desgracia, ya se está haciendo costumbre esa desazón al escucharlo.

El asunto es que, no sé si sea mucho pedir que nuestro presidente, tenga tantita consideración por las inclemencias que azotan a nuestro país, donde las cifras de muertos que al inicio de su gobierno le molestaban tanto, 80 por día según el propio Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, ahora se cuentan por cientos cada día, nada más por coronavirus; 1,304 nuevas defunciones al corte de hoy 10 de junio.

Los desatinos del mandatario mexicano, definitivamente no son producto de la senectud de su vida, no son un delirio, parecen más un tipo de depravación moral que otra cosa, el pedimento de López Obrador en Minatitlán, Veracruz, así lo delata ’no puede haber medias tintas’ señaló el presidente, al referenciar que es muy válido ser opositor, sin embargo, añadió que los tiempos ya no están para dudas, que es necesario definirse, de una vez ’somos o no somos’, hay que definirse entre conservadores y liberales.

Me atrevo a señalar como un acto deliberado de depravación, porque tres días después, se ’descubrió’ la boa amenazadora de la cuatro te. Y ya para ayer miércoles, en palacio nacional durante la insulsa mañanera, López Obrador se desdijo al recalcar, que es bueno ser opositor pero que no se ’ensarapen’, que en su gobierno no habrá un ’si no están conmigo, están sinmigo’ aludiendo al bonaerense Herminio Iglesias.

Sin embargo, dijo que antes, durante el conservadurismo se puso de moda ser ’independiente’ y preguntó –’¿independientes de quién, del pueblo o del poder? y eran independientes del pueblo, no del poder’. O sea, sí, pero no, ya que según su dicho ’ya no hay eso’. La pregunta obligada entonces es ¿dónde queda el respeto a la diversidad como uno de los valores del liberalismo? Nuestro país se caracteriza precisamente por esa diversidad de pensamiento que nos enriquece con distintas culturas y tradiciones a lo largo y ancho del país, donde hay distintas religiones y orientación sexual y por ende, distintas formas de pensar, luego entonces resulta difícil ’tomar de dos sopas’, o se abraza la 4T o se pasa al lado de los corruptos. ¿El sexenio Lopezobradorista trascenderá como el periodo de exterminio de la libertad de pensamiento?

Ojalá que no, sin embargo, este definitivamente si es el sexenio de la polarización, desde su arribo a la silla presidencial se empeñó en definir a la sociedad mexicana entre ’chairos’ y ’fifís’, entre buenos y malos y ahora lo recalca, conservadores o liberales y no hay más.

Qué pronto se le olvidó lo que él mismo señalaba en aquél 2014 cuando el movimiento de regeneración nacional andaba en pañales, AMLO fue cuestionado si MORENA estaba abierto para todos y éste contestó que –’el movimiento está abierto para mujeres y hombres de buena voluntad, a quienes quieran luchar por la transformación del país, los ciudadanos de todos los partidos, desde luego al pueblo, no a los dirigentes’. Una gran mentira, hoy día en su gabinete figuran ejemplos de rancia corrupción comprobada y no militantes honestos, que se debe decir, si los hay, como también los hay en otros partidos políticos.



DEL ¡DETENTE!, AL ¡NO MENTIR, NO ROBAR Y NO TRAICIONAR! CONTRA EL COVID 19

Pero los disparates de AMLO no serían trascendentales si éstos no tuvieran un costo mayor como las miles de vidas que le ha costado al país, su terquedad y la constante manía de llevar la contraria hasta a los suyos. Tal es el caso del fatídico ’regreso a la nueva normalidad’, que en plena cresta de contagios masivos en el país, López Obrador decretó ’a pesar de los pesares’, que esto ya se acabó. Aniquiló a Susanita La Distancia, encomendó la salud pública de todos los mexicanos al poderosísimo ’detente’.

Para colmo de males, se atrevió a decir que la pandemia está ’dominada’, mientras ese mismo día su fiel escudero, el insigne Dr. Hugo López-Gatell, lo contradijo pidiendo conservar el confinamiento por varias semanas más, ya que lo bueno, apenas estaba por comenzar y esa declaración, ha sido de lo más honesto y repetitivo que se le ha escuchado el experto epidemiólogo codiciado por la OMS.



Para el día 10 de junio de 2020, el panorama es desolador: 15, 357 muertos, es decir, mil 304 en un día. 129, 184 contagios acumulados, del 09 de junio al día 10 se registraron 9, 082 nuevos contagios, abonando un total de 53, 608 casos sospechosos. Eso sí, el júbilo de la gente abarrota las calles por doquier, lo mismo que el transporte público, donde circulan frases como ’Ya lo dijo el peje, que ya no hay pandemia’, ’se me hace fue puro cuento’ señalan algunos más descreídos.



Quién diría, que los principios ’morales’ del movimiento regeneración nacional (MORENA), resultasen tan efectivos, no solo contra la corrupción que a todas luces, NO, con mayúsculas, negritas y subrayo NO, ha logrado erradicar del país, tal es el caso del capo de capos, Manuel Bartlett y la ternurita de su bendición que salió igual de fino que su papá. Sea pues, ’no mentir, no robar y no traicionar, ayudan a que no dé, el coronavirus’, enfermedad que por extraño sortilegio, tiene de cabeza a todo el mundo.



Lo más curioso de todo es que en pleno inicio de la ’nueva normalidad’ declarada por el titular del ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador, cuya puesta en marcha está sujeta a un semáforo y protocolo de actividades, donde por cierto es el color ROJO, el que está en vigor; el presidente se pasó por el arco del triunfo las indicaciones del codiciado epidemiólogo Hugo López-Gatell y se lanzó de gira.



El tinte de sus giras, todavía huele a labor de convencimiento y, si en algún momento se llegó a pensar que por ese modo tan suyo de gobernar parecía que no tiene claro que ya es el presidente, olvídelo. Claro que tiene presente que es el amo y señor de la Silla Presidencial, se sabe que es el sumo pontífice de palacio nacional y su poder es tal, que para mantener embelesado (por no decir cautivo) a ese pueblo bueno que le dio el gane en el 2018, tiene que seguir en campaña. Y no solo eso, sino que ahora le costará el doble de esfuerzo, porque entre la población que otrora vio en López Obrador, la salida del hartazgo, de un yugo de 80 y algo de años, esa fracción de pueblo, ya le está ’midiendo el agua a los camotes’ con la sarta de ocurrencias que cada mañanera escupe el excelentísimo gobernante, quien hoy por hoy, apuesta todo su poder y toda su gloria por la polarización del país, haciendo ´chonguitos´ para que su fábrica de pobres consuma toda la esperanza que su retórica sea capaz de producir y eso le conceda poder por mucho tiempo más.



DIME DE QUÉ PRESUMES Y TE DIRÉ DE QUÉ CARECES

Huelga decir que llama la atención dentro de la ‘austeridad republicana’, el gobierno de López Obrador es todo, menos austero. Empezando por él mismo y el lugar donde vive con su familia, hasta rematar en el último préstamo que adquirió, endeudando más al país con la módica cantidad de mil millones de dólares que presuntamente se dijo, se utilizaría para proveer de insumos médicos y de protección para todo el personal de los hospitales covid y donde más se necesite, y cuando a través de las ‘benditas’ redes sociales fue recriminado, al unísono AMLO y el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, salieron a decir que esa tranza-acción, es de rutina y no será para atender alguna actividad específica, algo que el mandatario constató al decir que ese préstamo del Banco Mundial fue solicitado desde 2019, o sea que no es nuevo y no habrá más. ¡Veremos! Dijo un ciego.

Los que a ver si no se quedan pobres, es en la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), toda vez que en lugar de proveer insumos médicos a su personal, en lugar de pagar salarios completos y justos, en lugar de cuidar y proteger a sus elementos con los descansos que por derecho les corresponden; decretó que a partir de este lunes 8 de junio, se toque al filo del mediodía, diariamente, un toque de silencio por cada militar caído en esta lucha contra el Covid-19; y qué decir de las condiciones infrahumanas en las que se encuentran sus elementos sospechosos de coronavirus, en un aislamiento por demás denigrante, en la opulencia de Cancún.



CUANDO TE TOCA, AUNQUE TE QUITES Y CUANDO NO TE TOCA, AUNQUE TE PONGAS

Cuenta de este refrán lo dan la gran Tenochtitlán y Texcoco, la comarca del Rey Poeta Nezahualcóyotl, donde por desgracia durante los primeros 10 días de este regreso a la ’nueva normalidad’, lo único normal es que, la torta de tamal se sigue llamando ‘guajolota’, el semáforo del famoso regreso está en rojo y la ciudad de México y la zona metropolitana continúan siendo el epicentro de la pandemia con un aumento drástico en los nuevos contagios y las defunciones de cada día. Territorios en donde hubo comercios que nunca cerraron, donde los operadores del transporte público ’torean’ a los encargados de revisar que se cumplan las medidas sanitarias. Ciudad y municipios de la zona metropolitana donde los alcaldes han lanzado protocolos de regreso a la nueva normalidad.



Para el caso de Texcoco, a través de la aplicación ZOOM, la presidenta municipal otorgó a medios de comunicación, una conferencia de prensa donde laureó al gobierno federal por toda la ayuda que recibe el municipio y se quejó amargamente de quien en otro tiempo lo llamó ‘ladrón de elecciones’, ‘arribista’ y más; en alusión al gobernador mexiquense. Desde luego no mencionó que la Delegada por el Estado de México, brilla por su ausencia en el municipio donde nació su carrera política y de las manifestaciones de médicos y enfermeras del IMSS e ISSEMyM ni hablar.



Así mismo, la gobernadora de la CDMX, de plano le valió un comino la pandemia y lo mal parada que la deja su doble discurso; ya que son constantes los videos donde jura y perjura estar trabajando para que los contagios no aumenten y lo que a la par de contagios y defunciones por covid-19 aumenta, es la impunidad y el abandono en el que ha dejado a la ciudad que ’gobierna’.



Venganza contra el sector que no votó por ella (el pueblo uniformado), incompetencia, que la verdad no es de creerse dadas sus credenciales, se puede entonces presumir de, delitos de omisión, uso y abuso de autoridad, discriminación hacia un sector que odia porque ella misma es anarquista, discriminación entre grupos de manifestantes ya que no reprime a delincuentes que en aras del anarquismo, las manifestaciones terminan en robo y actos vandálicos, hechos que derivan en una malversación de fondos públicos para cubrir (pagar y/o reparar) los daños provocados por supuestos anarquistas.



Tal parece que a la Dra. Claudia Sheinbaum, se le olvidó el juramento de defender la constitución. Definitivamente no está gobernando para los más vulnerables, por el contrario, los deja al margen de la delincuencia. Y ya que le gustan tanto los protocolos, se le olvidó que existen protocolos para el uso racional de la fuerza que obligan a los policías a actuar en consecuencia de la situación que se presente. Desde luego, muy propia salió a decir que ’se quedaron con las ganas de ver a un gobierno represor’. Sinceramente creo que eso justamente es lo que demostró, pues castró a sus corporaciones policiacas; los humilló a cambio de según ella mostrar un golpeteo político en su contra, cuando la verdad es que no necesita ayuda, con sus actos está labrando el final de su ’carrera’ política.



En calidad de mientras, cada día son más las personas que salen a las calles a protestar, la gran mayoría sin tomar las medidas sanitarias correspondientes, forzando al grito de ¡Justicia! ¡Justicia!, un cambio de color en el semáforo de la nueva normalidad.