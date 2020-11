De la Ciudad

¡Pobres zacatecanos! Tamaulipas un polvorín. Dejan el burocratismo federal para buscar un hueso estatal. Y, ¿Dónde está Encinas? Romo quiere Reelegirse. Doctor Miguel Arroyo Ramírez (Q.E.P.D), iba para la FGR. Siguen viejas prácticas de corrupción y nepotismo.



Pobres zacatecanos, tan lejos de la libertad y tan cerca de los Monreal. Ya se descobijo realmente porque dejo la CNC Ricardo Monreal. Unos dicen porque, a según, no concordaba con la dirigencia de la organización, entonces Hugo Andrés Araujo. Otros que, en las reuniones de Consejo Directivo no le tomaban en cuenta sus propuestas por lo que se comportaba muy ’rebelde’. Pero, al parecer, abandonó la CNC y el PRI, para irse al PRD para ser candidato a la gubernatura de Zacatecas y que, ¡ganó!



Ahora, como consentido y muy allegado al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya como morenista, Monreal, seguro cobijará y empujará a su hermano (David) para que sea el próximo gobernador zacatecano.



Sin embargo… hay muchos que la quieren (la gubernatura) y seguro habrá muchos golpes directos y hasta bajos. Pero, aquí no es de ver quien come más pinole, por sintetizarlo. ¡No! Aquí se trata de quien es más leal al Presidente, y que sea a ciegas.



No importa que no tenga preparación, que no tenga estudios más que la secundaria; o que esté en tela de duda su honestidad. Esto último, no entra en este gobierno. Ahí están: Gabriela Guevara, Manuel Bartlett, Eréndira Sandoval, por nombrar a algunos.



Téngalo por seguro que será otro Monreal el que esté al mando de los zacatecanos. Las controversias de los Monreal están ahí. Como dice un clásico: al tiempo.



Pero, el político que le puede dar la batalla –para la designación de candidato de Morena-, podría ser el aún senador José Narro Céspedes, quien por medio de un boletín de prensa dio a conocer sus intenciones políticas y subrayó que como miembro del Poder Legislativo es respetuoso de las leyes y normas electorales y está de acuerdo en atar las manos a funcionarios.



’Como senador estoy comprometido a seguir defendiendo y trabajando por la Cuarta Transformación hasta el día en que las leyes, el estatuto y la convocatoria de Morena para la renovación del Gobierno de Zacatecas me permitan seguir trabajando por México y la 4T desde mi trinchera’, afirmó. ¡Suerte!



Tamaulipas un polvorín



Al tiempo también, no falto mucho para que se desnudara al gobierno de Tamaulipas, donde no hay ley alguna, ni democracia y mucho menos respeto a la ciudadanía. Solo se ha visto burla y desatención por parte del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y, también, de varios funcionarios federales de la 4T. Uno los relega y los otros los ignoran.



Integrantes del Campamento Ciudadano ’ChoKo Jiménez’, llevan más de mil días que han solicitado una entrevista con el Gobernador mediante escritos entregados directamente a la Oficina del Gobernador y a la Oficialía de Partes, así como por teléfono y por correo electrónico, sin éxito.



Entre varios puntos, los quejosos quieren decirle directamente al Gobernador que hay uso de las instituciones del Estado para hacer negocios particulares. Que hay uso de recursos públicos en campañas electorales. Que hay uso de la Policía Estatal para intimidar a personas disidentes a su gobierno. Que hay un uso faccioso del sistema de administración y procuración de justicia y, que, existe una señalada ineficiencia de las fiscalías Anticorrupción y la de Delitos Electorales.



También, han solicitado, por escrito, audiencia con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para acusar, también, directamente a varios de sus subalternos, encargados en las Secretarias de Agricultura y de Bienestar; y de la Procuraduría Agraria, principalmente, en las cuales, aseguran, siguen aplicando criterios de influyentismo, simulación y falta de respeto a las comunidades rurales de alta y muy alta marginación. Se espera les hagan caso. ¡Suerte!



Dejan el burocratismo federal para buscar un hueso estatal



No hay duda que poder y dinero llama a ex funcionarios del Gobierno de la 4T. Alfonso Durazo Montaño, David Monreal Ávila, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Lorena Cuéllar, Gilberto Herrera Ruiz, Víctor Manuel Castro Cosío, Juan Carlos Loera de la Rosa, Manuel Peraza Segovia, y Hugo Eric Flores Cervantes, este último del partido satélite de Morena (PES).



En alguna ocasión, según el mismo Presidente, dijo que los cargos públicos no serían trampolín para huesos políticos. Algo así, pero resultó todo lo contrario porque ya varios de sus ex funcionarios entre ellos, ’superdelegados’, tiran la toalla para recoger una bata.



Durazo Montaño, presentó formalmente al titular del Ejecutivo su dimisión para buscar la candidatura a la gubernatura de Sonora. Monreal Ávila –hermano de ya saben quién-, renunció a la coordinación General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura para, (¿ahora sí?) Ser Gobernador de Zacatecas.



En Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, presentó su renuncia a Bienestar. Es hermano de la secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.



Indira Vizcaíno Silva, diputada federal con licencia y quien aspira a la gubernatura de Colima por Morena hizo lo propio. La delegada federal en Tlaxcala Lorena Cuéllar también se separó del cargo en busca de la gubernatura.



El que era delegado de programas federales en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, renunció al cargo y anunció que aspira a ser precandidato a la gubernatura por Morena y contender en la elección de 2021. También, hizo lo propio el ex delegado de Programas de Bienestar en Nayarit, Manuel Peraza Segovia, quien dijo que buscaría la candidatura al gobierno nayarita.



Así, López Obrador ha recibido al menos 12 renuncias de servidores públicos que atendieron su llamado para dejar el cargo antes del 31 de octubre y que buscan competir por un cargo de elección popular en las elecciones de 2021 siendo el 80% de las dimisiones de los ’superdelegados’ federales de Bienestar.



Pero, algunos de estos ex superdelegados que quieren otro ’hueso’ más apetitoso, han sido denunciados por presuntos actos de nepotismo, abuso de autoridad, mal ejercicio de recursos públicos y hasta abuso sexual.



De acuerdo con información que publicó Animal Político al respecto, 18 ex funcionarios son investigados por la Secretaría de la Función Pública (SFP), derivado de denuncias presentadas entre 2019 y 2020. Entre ellos, Juan Carlos Loera de la Rosa, de Chihuahua; Índira Vizcaíno Silva, de Colima, y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de Guerrero. Van en busca de la candidatura de Morena al gobierno de sus estados. ¿Dónde quedó la dignidad?



¿Dónde está Encinas?



Asesinan a otro colega. El periodista Israel Vázquez Rangel fue atacado mientras cubría una nota informativa este lunes en el municipio de Salamanca, Guanajuato.



El reportero del portal ’El Salmantino’, fue sorprendido por sus agresores a balazos al presentarse a investigar sobre el hallazgo de una bolsa plástica que presuntamente contenía restos humanos.



Y, la pregunta es: ¿Y, donde está Encinas? No se quiere pensar que goza de un jugoso salario y demás prestaciones económicas solo por estar detrás de un escritorio y ser amigo del presidente.



Iba para la FGR



El Doctor en Derecho Miguel Arroyo Ramírez (Q.E.P.D), era titular de la Ponencia VI del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, fue ’un hombre de excelencia, comprometido con la ética profesional’, toda vez que mantuvo como primicia irrestricta los conceptos del Decálogo del Abogado.



Como se sabe, fue presidente de la Asociación de Abogados Litigantes de México A. C. y del Consejo Nacional de la Abogacía "Ignacio L. Vallarta", con su iniciativa, varias veces organizó las celebraciones del Día de Abogado, cada 12 de julio.



El Doctor Arroyo Ramírez, tuvo un enriquecedor currículum vitae. En uno de sus tantos discursos pronunciado, era de la idea de que ’todo por el derecho y la razón, nada a la fuerza’. Se dice, iba a sustituir en la Fiscalía General de la República (FGR), al ineficaz Alejandro Gertz Manero. ¡Lástima!



Romo quiere Reelegirse



Otra vez, diputados del PAN en el Congreso capitalino presentaron una denuncia penal en contra del alcalde en la Miguel Hidalgo Víctor Hugo Romo Guerra y con todo y servidores públicos que resulten involucrados, por el uso político del programa ‘La Empleadora’, que no es otra cosa que una promoción personalizada, violencia política, y uso para operación y detección partidista en la citada demarcación. Romo usa a beneficiarios de este programa para fines y tareas distintas a las establecidas en las reglas de operación.



Jorge Triana Tena interpuso la querella y es respaldada por el coordinador del PAN, Mauricio Tabe, así como por las diputadas América Rangel Lorenzana y Gabriela Salido Magos.



Corrupción y Nepotismo



El gobierno de la ’transformación’, tal parece, no puede sacudirse las viejas prácticas de la corrupción y del nepotismo; este último, con el trato a favor de familiares o amigos a los que se les ha otorgado un cargo o empleo públicos.



Se dice, son más de 21 integrantes del gabinete federal que tienen un familiar directo trabajando en la administración pública. O sea, un hermano (a), hijo (a) o sobrino (a), que, aunque se diga que no es un delito, si implica un conflicto de interés y la rendición de cuentas. Y, que me dice de que, la mayoría que ha llegado por nepotismo ha sido -no por meritos propios o tener una trayectoria previa- por designación.



