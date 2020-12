De la escritora Norma Vázquez Alanís

Carlos Ravelo Galindo, afirma:

La vida es un reflejo exacto de nuestras creencias.

Lo afirmamos cuando hemos leído y leemos a una escritora mexicana, la poeta y periodista Norma Vázquez Alanís, de quien hablamos, sin su permiso, de la obra que la enaltece.

El objetivo primordial de la columna La biblioteca de Arcadia, que hoy publica como libro, es despertar el interés de aquellos que la lean por acercarse a las obras reseñadas, pero no mediante un resumen de las mismas, sino con elementos para que decidan si les interesa o no leerlas.

En estos Textos reunidos están considerados, como se dará cuenta el lector, autores contemporáneos de todo el orbe, entre ellos varios ganadores del Premio Nobel de Literatura como William Faulkner, Albert Camus, Yasunari Kawabata, Nagib Mahfouz, José Saramago, Orhan Pamuk y Doris Lessing.

Aunque nadie encontrará en La biblioteca de Arcadia ni libros de

autoayuda, ni éxitos de ventas, sí podrá hallar el comentario sobre textos inteligentes que despiertan la imaginación y el pensamiento, casi siempre con finales abiertos a las conjeturas de cada individuo que los lea, o bien con desenlaces inesperados que invitan a la reflexión.

El nombre de la columna que da título a esta recopilación, se debe a la anécdota relatada por una persona muy querida para mí y con quien compartía el gusto por la lectura.

Es autora de las columnas La Biblioteca de Arcadia dedicada a la crítica literaria (2006-2020) y Constelación Andrómeda sobre temas científicos, cinematográficos y ecológicos (2012-2020).

Por otra parte, se ha dado a la tarea de llevar a cabo la difusión libre mediante reseñas periodísticas, de los ciclos de conferencias del Centro de Estudios de Historia de México, de la Fundación Carso (2014-2020), mismas que dieron origen al volumen II de la serie Textos reunidos con el título México desde Chimalistac.

En 2020 hizo lo propio con las conferencias -virtuales, a causa de la pandemia presentada- de la Academia Nacional de Historia y Geografía, patrocinada por la UNAM.

En algunas ocasiones firma sus textos con el seudónimo Artemisa Alanís, en especial en el semanario Reflexión 24.

Tiene en su haber la coautoría de los libros:

• Reloj de Arena, vol. IV (Editorial Constate, 1999), con el ensayo tesis ‘La UNAM: de faro de luz a hoyo negro’.

• Todo Morelos. Los capítulos sobre cultura y turismo (Adriar SA

de CV; 2002).

• Retos de la corrección en un mundo globalizado (Asociación

Mexicana de Profesionales de la Edición, PEAC; 2014).

La ponencia ‘La corrección de estilo, un futuro incierto ante las recurrentes crisis económicas’, preparada para el segundo

Congreso Internacional de Correctores de Textos en español, en FIL Guadalajara, 2012.

Ha recibido reconocimientos por 15 años de desempeño en Notimex, Ciudad de México, 1993, y del Club Primera Plana por 25, 30, 35 y 40 años de ejercicio profesional, Ciudad de México, 2003, 2008, 2013, 2018.

Fue galardonada con el Premio México de Periodismo ’Ricardo Flores Magón’ por crónica en medios impresos (Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, Fapermex, Córdoba, Veracruz, 2008), y el Premio ‘Nikito Nipongo’ a la mejor perla idiomática (Día Internacional de la Corrección de Estilo, Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición, PEAC, Ciudad de México, 2010).

Nos dice su esposo el también escritor José Antonio Aspiros Villagómez que en una charla de las tantas que tuvimos platicó que su jefe le decía a su esposa -a la sazón su amiga- que si ya estaba otra vez con ’la biblioteca de Arcadia’, refiriéndose a la lectura de revistas del corazón y otras publicaciones de chismes del espectáculo que pertenecían a una de las empleadas en su despacho de abogados, que precisamente se llamaba Arcadia.

El relato me pareció bastante ingenioso y, cuando comencé a escribir comentarios sobre libros, decidí ponerle a la columna La biblioteca de Arcadia como una ironía sobre lo que contenía la biblioteca original.

Norma Lydia Vázquez Alanís nació en la Ciudad de México, es

egresada de la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva, que

estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y obtuvo su título de licenciada en periodismo por la Secretaría de Educación Pública.

El 30 de noviembre de 2012.

Cursó el Diplomado en Análisis Político en la Universidad Ibero

Americana (1998-1999), así como diversos seminarios y talleres de

actualización, especialización y capacitación, en materias como:

etimologías, lenguaje, géneros literarios, crítica literaria, fronteras del

periodismo (literatura), periodismo científico, agencias de noticias,

crítica de danza, y nuevas tecnologías aplicadas a medios de

comunicación, entre 1981 y 2018.

De sus participaciones en seminarios, congresos y otros actos gremiales y profesionales, destacan varios de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex), del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (Conalipe) y la Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición con motivo del Día Internacional de la Corrección de Estilo, 2007-2018.

También, el Segundo Congreso Internacional de Correctores de Textos en Idioma Español (Guadalajara, Jalisco, 2012), el Primer Concilio Nacional de Correctores (2014) y el Seminario internacional Agencias de noticias en la era digital (Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Notimex, e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2014).

Es miembro del Club Primera Plana (CPP) desde 2005 y del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (Conalipe) desde 2014. Militó en la Unión de Periodistas Democráticos (UPD), ya desaparecida, y en la Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición (PEAC)

Su desempeño profesional ha sido en el ámbito del trabajo en mesa de redacción, y ha ocupado los cargos de editora y redactora de noticias internacionales y servicios especiales en la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, de la Secretaría de Gobernación (1978-1994), y de secretaria de redacción en la Agencia OEM-Informex, de la

Organización Editorial Mexicana, OEM (1989-2015).

También realizó trabajos de corrección de estilo en la revista interna de la editorial Sayrols y en la revista Algarabía, y textos de publicidad para Aljamía (2002-2003), así como corrección de estilo de libros de diversos géneros y autores (2002-2008).

Colaboró como articulista en el periódico El Nacional (1984-1986), mientras que para la revista En Todamérica escribió la columna de espectáculos ‘Más que candilejas’, además de crónicas políticas (1985-1993).

En el periódico El Sol de México hizo reseñas de libros para el

suplemento cultural en 1991.

Su interés por la educación y la cultura la llevó a participar en varios proyectos de difusión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), entre ellos el semanario Quince de Mayo, con notas sobre política y cultura (1994-1995), el boletín independiente Senda Educativa, con comentarios literarios y temas relacionados con la mujer (1997-1999), el boletín Bitácora del SNTE, con análisis político (1998-2000).

Igualmente, en el periódico El Día con notas de análisis sobre

temas educativos (2000) y en el periódico Vocero de la paz del Consejo Nacional de Educación para la Paz, auspiciado por la Unesco, con temas ecológicos (2000).

También ha escrito notas y entrevistas para el Magazine de Salud del periódico Excélsior (2001-2002) e hizo la cobertura de congresos internacionales sobre salud (2003-2004) para la Agencia Enlaces de

relaciones públicas. Adicionalmente, redacción de artículos para

diversos portales noticiosos de Internet (2006-2020) y las revistas

Examen (PRI), Libertas, Brecha, Candelero, Mundo Legislativo y

Semanario 24 (2007-2012).

