De la hazaña a la autosuficiencia

Como una hazaña de los trabajadores de la CFE fue calificada la acción para que el país no se paralizara por falta de energía eléctrica a consecuencia del mal clima que prevalece en la Unión Americana, especialmente en Texas, y que originó la falta de abastecimiento de gas para la generación de la luz al utilizarse medidas alternas con las que se cuenta.

Y si bien se debe reconocerse ese esfuerzo, es importante también esclarecer la ineficiencia en el abasto de gas, cuando ha sido un tema que ha estado presente durante varias décadas. Se construyó, en tiempos del presidente José López Portillo, un gasoducto para llevar gas al vecino país del norte y otro ramal está en disputa en el valle del Yaqui que también pretende la exportación del producto.

Se discute también la generación de fuentes alternas de energía para dejar de contaminar el medio ambiente con plantas obsoletas –que hoy son fundamentales-, y adaptarse a los nuevos cambios. Y aunque la realidad demuestra que ni una u otra son insustituibles, si se requiere que, ahora que se discuten cambios en la Ley eléctrica, se establezcan medidas alternativas como en la actualidad.

Texas ha prohibido a las empresas productoras la exportación de gas hasta lograr el restablecimiento de la energía eléctrica. México tenía planes de exportación de gas, no sólo al sur de Estados Unidos, sino a Asia. Habrá que determinar si somos o no autosuficientes, no sólo en producción de energía, sino en otros rubros y dejar de estar luchando entre sí por cuestiones burocráticas o partidistas. El país requiere ya de políticas de Estado serias y eficaces.

TURBULENCIAS

Relevo en Cofepris en momentos clave.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dio posesión al doctor Alejandro Ernesto Svarch Pérez como nuevo comisionado de Cofepris, en momentos clave para la autorización de vacunas y la importación de medicamentos que se requieren para atender a la población en esta época de crisis de salud. El subsecretario Hugo López-Gatell informó que el doctor José Novelo, que era el comisionado, se retiró del cargo por motivos de salud…Y para este sábado se anuncia la llegada de un primer embarque de la vacuna rusa Sputnik que vendrá a reforzar el programa de vacunación en el país y que, al igual que el gas, el biológico es retenido en los países productores llevándose a cabo una pugna por la vacuna para enfrentar al arrasador virus que asola a la humanidad. Y aunque el millonario filántropo Bill Gates considera que es necesaria una tercera aplicación, en nuestro país millones de compatriotas claman cuando menos una y ruegan que la vacuna sea aplicada en tiempo y forma…López-Gatell cuestionó las cuentas alegres de los adversarios del régimen que indican que al ritmo de la IV-T se tardarán cuando menos tres años más en cubrir a la población; dijo que no es así, que en cuanto se tengan las vacunas se aplicarán de inmediato pues se cuenta con la infraestructura y el personal capacitado para ello. Y cuando menos se retiró ya la exigencia de fotografiar el INE y a la persona que recibe la vacuna, acciones que crearon desconfianza en la población al considerar que se ponía en riesgo su seguridad. Ahora sólo bastará el CURP para recibir la vacuna sin condicionamientos…Fue liberado el joven Ulises de una prisión injusta en defensa de sus animales que pastoreaba en Esquipulas, Xoxo, y que al defenderse de los delincuentes hirió a uno; la policía lo llevó a prisión y la comunidad protestó porque se encuentra afectado de sus facultades mentales. Hubo un bloqueo carretera y fue liberado. Así actúan las autoridades en Oaxaca…

