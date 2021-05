De la tragedia del Metro van 23 muertos, más de 70 heridos, hay desaparecidos si: Claudia Sheinbaum

Luciano Tapia García



CIUDAD DE MEXICO, A 4 de Mayo.- De acuerdo con la información de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al momento van 23 fallecidos y más de 70 lesionados por la tragedia ocasionado por el colapso del puente elevado del Sistema de Transporte Colectivo Metro estación Los Olivos de la Línea 12, además de que los trabajos del retiro de escombros mantiene cerrada la Avenida Tlahuac, se ha dispuesto transporte que en este caso no son gratis, el ususario paga su pasaje.



En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, dijo que sobre la tragedia se contrará personal especializado para realizar los peritajes, conocer las causas para castigar a quien resulte responsable sin descartar a Marcelo Ebrard que en este caso estuvo al frente de la obra que se inauguro en julio de 2013.



Señaló que sobre los hechos, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX como la FGR realizan los trabajos correspondientes.



Sobre los fallecidos, mujeres y hombres están como desconocidos en el servicio médico forense, en tanto que los heridos se encuentran internados en los diferentes hospitales de la Ciudad, algunos ingresaron inoconcientes por lo que reciben la atención médica.



En su oportunidad, AMLO, dijo que sobre los hechos lo debe saber el pueblo, reitero su política de no mentir, no robar y no traicionar. aunque también ha dicho que su gobierno trata de hacer más con menos, ojala que no sean hacer obras de mala calidad que expongan la vida de mexicanos inocentes que como en este caso, la mayoria de las víctimas eran obreras y obreros, de escasos recursos que ahora dejan en la orfandad a niñas, niños y esposas que seguramente no tendrán dinero para que una vez identificados los muertos, les darán cristiana sepultura.



Un pasajero que logró salvar la vida, relató que como pudo salió de entre los fierros retorcidos, habian niños, señoras y hombres de todas las edades atrapados que pedian auxilio, fue terrible, tambien dijo que los usuarios del Metro no cuentan con seguro del viajero, aclaro.