De las Buenas Intenciones al Martirologio..........

TANTO SE CHINGA A LOS QUE CHINGAN, DICE EL TÍO LOLO, QUE AL FINAL DE CUENTAS NO SE SABE SI CHINGAN O NOS CHINGAN…TODOS ANDAMOS HACIÉDONOS BOLAS.



Algunos analistas no dicen que en la realidad política MORENA es el instrumento que controla, finalmente, como hemos dicho la ’fuerza moral de AMLO’ o sea es AMLO en acción y pasión, no existe como partido y ahora con los cuentos y ambiciones que se traen los jefes de los grupitos del movimiento que se quieren apropiar de la marca, pues en la realidad el presidente es un presidente que, por el momento, no tiene partido, es decir una organización formal que le brinde cobijo y apoyo a sus actos porque el famoso ’partido que no es partido sino movimiento, tampoco tiene dirigente’ y así las cosas se van complicando mucho en el país.



Por ejemplo, la secretaria de Gobernación se queja amargamente de que sus ·compañeros’ la descobijan y la marginan con posturas misóginas, es decir no la aguantan y es que ella como mujer inteligente, prefiere preguntar para no regalarla y así dicen que no tienen iniciativa para resolver problemas y conflictos, pero lo que fuera la poderosa secretaria de gobernación que se consideraba el escalón final para llegar a la presidencia ha sido desmantelada, primeramente le quitaron los dientes al dejar que los instrumentos de seguridad, inteligencia y espionaje no los controlara, después lo dejaron sin fuerza ni recursos para controlar a los medios de comunicación y así, en los tiempos de Salinas de Gortari dejaron a esa institución solamente como una secretaría de población y nada más y las pruebas ahí están. Así que doña Olga Sánchez Cordero lo sabe pero ahora además de todo la marginan y joden sus propios ’compañeros’ que solamente, en apariencia, mantienen unidad en torno a AMLO porque en la realidad son muy caníbales y chacales entre ellos cuando disputan los puestos y presupuestos. Y deberían de recordar que el presidente tiene su propio estilo personal de gobernar y si la Secretaria no le fuera útil pues ya la habría mandado a su casa o a dar clases.



No es sencillo gobernar con el control total de su movimiento cuando no existe organización real para que apoye y ampare sus acciones, cuando estaba en campa esto era sencillo porque al final de cuentas, AMLO, tenía años de experiencia en la oposición y sabía responder personalmente o con movilizaciones las acciones políticas que urgían, pero ahora no lo puede hacer y se ampara en que como presidente gobierna para todos los mexicanos, lo que en teoría pues sería lo ideal pero en la práctica política pues no todos lo entienden, tendrá que reconocer que por el momento es un presidente sin partido y su ’partido’ no tiene presidente o ’dirigente,’ porque no hay nadie, por el momento, que piense igual a AMLO y no hay quien tenga el carisma y apoyo popular de sus bases, por este momento peligroso se han infiltrado en muchos sitios, sin que tengan control real los responsables, muchos chapulines y oportunistas que con recursos y manipulaciones pueden incrustarse en las listas para el proceso electoral y ni me digan que ahora será AMLO y sus gentes de confianza los que palomeen porque no es así, cuando mucho opinará en los sitios que realmente le importen pero las pequeñas poblaciones, las zonas marginadas que se están copando por esos ambiciosos y grupos, incluso, ligados a la delincuencia, no tienen control pero al final darán números y por tanto poder real y ahí está el verdadero talón de Aquiles que puede ser mortal para el presidente.



Hace muchos años presentamos un trabajo sobre municipios a Reyes Heroles y nos felicitó, pero al final de cuentas aceptó que no se podían controlar las cosas con teorías sino con realidad y que eran los municipios del país donde se tenía que tener mayor información y continuidad en las dirigencias porque en ellos residían el poder real del país y porque en esas regiones a la gente le ’valía madres quién fuera el Presidente, incluso el Gobernador o los diputados o Senadores, pero cuando se elegía a los presidentes municipales que eran los que directamente les afectaban o jodían o beneficiaban, y en los pueblos pues todos se conocen, son capaces de despertarse pasiones que la gente y los grupos se matan entre ellos para imponer a su ’gallo’, eso era antes, ahora, hay en muchos de los municipios células y grupos armados de delincuentes o de grupos políticos y ambos cuentan con poder paramilitar y recursos financieros y así usan los dineros que recopilan entre los propios ciudadanos a los que chantajean o roban y los usan para controlar el poder político porque así les conviene, y pues ahí no caben en realidad las ideologías sino los intereses brutales del crimen organizado que poco a poco controla el poder político desde la base social del país. Y no me digan que muchos ’dirigentes estatales o regionales’ no son capaces de dar su brazo a torcer por dinero o por amenazas, al final, ellos viven en esas zonas porque les sirven a los malosos, sino, pues los eliminan con sus familias y es por ello que esto avanza día con día.



LAS BUENAS INTENCIONES Y ACCIONES DEL PRESIDENTE SON INCRÍBLES Y MORAL Y ÉTICAMENTE CONVENCEN y a lo mejor en ello olvida que, como siempre, las buenas intenciones generan caminos a los infiernos, porque la buena fe no basta para controlar el poder. los tiempos y las circunstancias cambian y ahora no son los mismos tiempos y circunstancia que le dieron el triunfo al presidente, ahora tenemos una crisis de pandemia, de seguridad y una brutal crisis económica que acabó ya con los ahorros de la gente y les obliga al sacrificio y la austeridad y ahí es donde se generan los conflictos porque hay muchos tontos que solamente culpan de su desgracia a un ser humano bueno, pero no hacen nada por apoyar a salir de la situación, como les ha sucedido a muchos dirigentes en América que con buenas intenciones intentaron cambiar para terminar en el MARTIROLOGIO, como Allende, Madero y otros más…