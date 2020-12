De llegar al gobierno, Evodio Velázquez adelanta agenda legislativa

’Mientras otros proyectos siguen sin ponerse de acuerdo’, dice Evodio Velázquez, él presentó este día viernes una agenda legislativa, que impulsará ante el Congreso local si llega a conseguir la candidatura de la coalición PRI-PRD y después la gubernatura.

Es cierto lo que dice, pues se refiere al partido Morena, donde no logran aterrizar la llamada unidad y el golpeo interno cada vez se hace más intenso.

Pero no solo se reduce al golpeteo contra algunos aspirantes.

No, también los seguidores están chorreando bilis en el teclado de su computadora o celular, pues abundan los mensajes de confrontación, como si los insultos contra otros ciudadanos vayan a darle mayor posibilidad a su candidato de obtener el premio mayor.

Ya lo han dicho los analistas, los procesos electorales polarizan a la sociedad, pero el internet hace salir lo peor de muchas personas.

Lo más oscuro de su personalidad puede quedar plasmada en unas cuantas líneas en el Facebook.

Por eso en política hace falta la propuesta creativa, constructiva, no polarizadora ni destructiva.

Eso es lo que este viernes hizo Evodio Velázquez Aguirre, quien como precandidato del PRD, anticipó una propuesta legislativa que en su opinión hará falta para la próxima legislatura.

La idea es gobernar con planeación estratégica, señala el aspirante, y enumera los puntos más importantes de su agenda, ’moderna y progresista.’

Los siguientes son los 4 puntos principales que contiene este documento, ’que estará basado en la ley y en la participación ciudadana’: la igualdad sustantiva, derechos humanos, impartición y procuración de justicia y financiamiento para el desarrollo social y sectorial.

Entre los temas más importantes destacan el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, la legalización de la marihuana y los matrimonios igualitarios.

Respecto a la igualdad sustantiva, los temas que promoverá son la perspectiva de género transversal, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, la política estatal de equidad laboral, el consejo de seguridad para la mujer y el combate a las violencias de género.

Del financiamiento para el desarrollo local y sectorial el precandidato perredista dijo que propondrá proyectos productivos e impulsará temas como cultura, turismo, recreación y ciudades recreativas, la legalización de la marihuana desde una perspectiva científica, la ley de apoyo a madres solteras, el programa de jóvenes y el primer empleo, así como estímulos fiscales para las inversiones que generen trabajo en el campo y las ciudades.

En relación con derechos humanos, planteará la discusión sobre matrimonios igualitarios, la garantía legal de todo tipo de convivencias, el combate a la violencia infantil y leyes para políticas públicas pro respeto, igualdad y no discriminación.

Para la impartición y procuración de justicia, el perredista anunció que promoverá el control de confianza a servidores públicos, tolerancia cero a la delincuencia, transparencia y rendición de cuentas y reforzar el sistema anticorrupción.