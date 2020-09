’DE LOS DESPOJOS DEL LIBERALISMO A LA CUARTA TRANSFORMACIÓN’

Jesús Reyes Heroles, en su obra ’Liberalismo Mexicano’ ( La Integración de las Ideas), expone con gran inteligencia al final de la obra, que la historia convulsa de nuestra patria, solo un reformador, ha sido el único símbolo o de igualdad, de libertad y fraternidad, un indígena capaz de defender la patria ante la invasión francesa, ante los apátridas, de defender con principios la República y con los mejores hombres. Es Juárez el Benemérito de las Américas, en esta visión hace falta reformar el país.



México vive una transición histórica, los despojos del Liberalismo que concluyeron en una ’Revolución Secuestrada’ a decir del Maestro José Muñoz Cota, secuestrada por corruptos que no pudieron construir, sino deconstruir el país, unos en 70 años de poder, otros en 12, y finalmente dar entrada a una nueva época política, debemos decir que la ’Cuarta Transformación’ en pañales, ha hecho muchas cosas que no se esperaban en México.



La 4T, ha querido limitar la corrupción en las Instituciones, sin embargo, siguen siendo los mismos actores políticos los que nuevamente quieren acceder al poder. Siguiendo las palabras de Jesús Reyes Heroles señala que "los economistas comienzan a reconocer la preferencia de los derechos del obrero".



En esta 4T, el obrero sigue sin reformas sustanciales a la Ley Federal del Trabajo, líderes sindicales impunes como el de la Empresa más poderosa de telefonía mexicana, reeligiéndose como mafia telefónica con control absoluto sin libertades sindicales para sus trabajadores y jubilados.



En el Liberalismo Social, la conciencia, al igual que la religión, la poesía, la filosofía, dice Heroles: "tiende ya una mano protectora al operario y subalterna todas las teorías a la cuestión del trabajo; el hombre podrá servir como máquina, pero no es máquina, y si lo es, también es una máquina con derechos". La solución, empero, es armonizar y equilibrar intereses: "Ya no se trata de sacrificar a nadie, ni al rico ni al pobre, sino de ponerlos de acuerdo." Refiriéndose a México, encuentra que su miseria proviene de la falta de negocios más que de la falta de capital. Es decir, de la existencia de capitales improductivos. En el Liberalismo no se pudo pagar la Deuda Externa, sino que se acrecentó.



En la 4T, aún tenemos interdependencia económica con los Estados Unidos.



Dependemos del Dólar Americano, de las Elecciones Gringas, de los Migrantes para generar riqueza en el país, el terrateniente como figura existente en la sociedad, se ha convertido en mercader, a veces en esclavista contemporáneo dueño de grandes empresas comerciales. El pobre sigue siendo pobre y el rico es más rico, en el Liberalismo la riqueza proviene de las relaciones extranjeras, hace falta generar riqueza, solucionar definitivamente la brecha de pobreza existente en todo el país, el populismo por sí solo no puede solucionar problemas sociales y prioridades económicas, porque ha sido político y mediático para beneficio del populismo. En el Liberalismo Social, la solución es que la sociedad tiene obligaciones frente a los desvalidos, la 4T lo ha hecho con programas sociales y con recursos obtenidos de la lucha contra la Corrupción.



En el Liberalismo Social se propuso, que la sociedad no podía dar a todos sus miembros la igualdad en los bienes positivos, pero puede garantizar la igualdad en los medios y en los derechos para la adquisición de todo aquello que constituye el bienestar y la riqueza. La sociedad cumple con ese que es el primer compromiso, suprimiendo toda clase de privilegios, la 4T aún no despega la materia económica, hay grandes interrogantes hacia dónde va la ruta económica del país, la ruta política parece ser un éxito frente a sus adversarios, por los postulados que se proclaman de honestidad aunado al cansancio de la población por el tema de la corrupción de las Instituciones y gobiernos ha resultado un éxito para acaparar la política.



El discurso (Colosista) de Luis Donaldo Colosio Murrieta que señala ’es la hora de iniciar con un nuevo equilibrio en la vida de las instituciones’, es clave para desarrollar la 4T, los postulados de nuevas políticas ya son necesarios, las plataformas de los partidos políticos están rebasados o mal planteados en la actualidad, en sí, no hay equilibrios políticos contra la 4T, que parece ser ha nacido fuerte, pero se ha debilitado desde su seno por muchas razones y por intereses creados alrededor de personas y no de principios.



La 4T, tiene apenas 1 año de vida, del 1 de diciembre de 2018 a la fecha, ha luchado contra vicios creados, contra corruptos y contra los despojos del liberalismo que no ha sido social, tampoco económicos para el pueblo, sino que fue un sistema político que defraudó por sus protagonistas a todos los mexicanos.



Los retos de la 4T, son generar nuevos equilibrios políticos, renovar con toda fuerza a otros actores de poder político, ya que los participantes son siempre los mismos o sus familiares como lo que sucede en las dinastías políticas, el confiar en guaruras, guardaespaldas, coordinadores de campañas pasadas, familiares, etc., darles cargos en el poder o el gobierno, sin tener la preparación necesaria, así como la falta de experiencia y falta de conocimientos de temas tan importantes para la 4T y dirigir el país, deviene en ’nepotismos encubiertos’, deviene en falta de los principios creados ex profeso para mantener una idea de Democracia auténtica y legítima de la 4t.



Los vicios que se inician, van a traer problemas de deconstrucción de la 4T, los más preparados debiesen gobernar y no son considerados para ello, sin embargo, el gobierno de los peores se aproxima, las protestas diarias, las marchas, la economía estancada, la falta de atención a la salud de los mexicanos que debiese ser de primer nivel, el despilfarro de dinero otorgado a otros países, en vez de invertirlo en el nuestro, el pago pendiente de la Deuda Externa, solución a problemas migratorios, solución a mujeres desaparecidas en el país, muertas o esclavizadas, hay grandes temas que abordar y la economía ya es prioridad en esta 4T. [email protected]