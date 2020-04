De mal en peor

EL INFORME TÉCNICO DEL ACCIDENTE EN PUEBLA, ES RESULTADO DE UNA FALLA MECÁNICA Y DOS TORNILLOS.



SIN DUDA, MILLONES DE MEXICANOS ESTAMOS ESPANTADOS POR LA PANDEMIA Y LA CRISIS ECONÓMICA, muchos quedamos en la orfandad y al borde la pobreza o de la extrema pobreza, así hay que entender que algunos malandrines aprovechan la tensión social para llamar a los saqueos que no van por alimentos o medicamentos, sino por artículos electrónicos o de comunicación y esto es en verdad un robo con delincuencia organizada, así Omar García, en el caso de la ciudad capital del país esta realizando un monitoreo electrónico de las cuentas que se utilizan para esta convocatoria y desmantelar los actos o adelantase en la protección, esto debe ser usado en los estados y muchos hacen lo mejor posible su trabajo sin contar con todos los elementos necesarios.



Es claro que si no se atienden a los millones de miembros del infelizaje nacional se puede generar una intensa movilización de protestas callejeras en demanda de apoyos y soluciones, así que si bien no son suficientes hay un intenso trabajo, que hay que reconocer destinado a atender a esos millones de seres en los grupos marginados que son beneficiarios de los programas de bienestar social, y esto apoya el que no se generen los actos de protesta y de violencia que destruyan la paz social y compliquen el proceso de solución a los problemas que se confrontan.



Miles de pequeñas empresas y comercios y centros de servicio sufren las consecuencias de la crisis, empresas medianas, el sector turístico y de servicios y las grandes empresas que viven al día o andan en los bordes de la crisis económica, y es por ello que el Presidente debe apoyar a esos sectores por el bien de los pobres y de todo el país.



No sé si muchos de los lectores van a comprar a los mercados populares o a las centrales de abasto y ahí entre los muchos productos y gritos podemos ver a los ’diableros’, los que con gran maestría van operando los ’diablitos que les alquilan y por trabajar les cobran’ para ayudar a los clientes a desplazar sus mercancías, pero ya no tienen el nivel de clientes y esto los hace muy vulnerables, como les pasa a los maleteros en las terminales aéreas, taxistas, los que venden las tortas y refrescos, a taqueros que son tan queridos en todo el país, paleteros y neveros, a los que venden las frutas peladas o los dulces caseros, las pepitas, las tortilleras que hacen esas delicias a mano, las que producen las deliciosas tostadas o las Clayudas, los queseros, los que venden chapulines o gusanos de maguey y ahora, en muchos mercados populares se dan las instrucciones de que cierren sus actividades y en muchos municipios estos se hacen cada semana y con concurrencia de pequeñísimos productores que perderán la oportunidad de ventas y perderán sus ingresos, los que hacen el pan o venden el chocolate y las aguas frescas, que hacen las tortas y solamente medio sobreviven los lugares que cuentan con mensajería y motocicletas o bicicletas que llevan los productos que se solicitan por teléfono, pero los verdaderos jodidos, pues se joden más y ahí está e enorme peligro de la protesta social y de los conflictos políticos sociales generados por la crisis económica, donde la pandemia juega una gran presión porque genera miedo y especulaciones, porque ya se comparan las cosas cuando se dice: ’pues a mí el coronavirus ’me la pela’, pero me muero de hambre y se muere mi familia así que me la juego y pues ni modo si tengo que robar o asaltar o matar para sostener a mi familia pues no hay de otra…’ y deben pensar en los viejos y en las miles de madres solteras que tienen que sostener en muy difíciles situaciones a sus familias, por ejemplo ahora que se cierran muchos empleos en los Estados Unidos y en el Norte, pues es lógico que miles y miles de familias de jornaleros y de indocumentados o migrantes que antes enviaban los recursos a sus familias, se quedan sin poder hacerlo y ahí está el enorme problema porque ni pueden retornar ni pueden sostener a sus seres queridos y ahí estallarán muchos conflictos.



Si en las zonas marginales es ya muy difícil sostener la seguridad y la armonía porque los grupos mafiosos o pandilleros son los que controlan los ’territorios’, los que cobran a los que reciben apoyos del bienestar social, los que someten a las gentes por medio del terror y control de las drogas y la violencia, los que manejan los moto taxis que sirven para controlar el tráfico de gentes y monitorear las acciones de seguridad o de otros grupos, pues en verdad, tienen un gran control en todas las colonias y zonas pobres en donde se refugian y desde ahí emprenden las acciones que ahora vemos en muchos sitios cuando se generan los saqueos o los robos organizados, los secuestros, los asesinatos y los conflictos con los otros grupos y la violencia pareciera incontenible ni hay forma de que se tengan los datos en todas las zonas de operación de los grupos y de sus mafiosos jefes, de donde reciben la protección política o paramilitar, de dónde se mantienen los lazos del lavado de dinero y de sus relaciones con los políticos, en fin, los tiempos son complejos y confusos y todos debemos apoyarnos entre todos porque si no podremos perder todo ante la indiferencia, cuando ya nadie puede ser indiferentes porque serlo impide el cambio y la buena marcha de la sociedad y así en vez de mantener en mejores condiciones a nuestros seres queridos pues vamos de mal en peor…



