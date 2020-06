De manera de prevención suspenden un día a la semana tianguis y mercados en Ecatepec para disminuir contagios de Covid-19

Ecatepec, Méx._ El gobierno de Ecatepec y organizaciones de comerciantes de la localidad acordaron implementar un día sin comercio a la semana durante los meses de julio y agosto, con el objetivo de prevenir la propagación del Covid-19, medida que será obligatoria e incluye a vendedores de tianguis, vía pública y de mercados municipales, informó el alcalde Fernando Vilchis Contreras.



Tal acuerdo es producto del diálogo entre el gobierno municipal y las diferentes organizaciones de comerciantes de Ecatepec, que se unen para reforzar el Semáforo Rojo epidemiológico y enfrentar la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus.



Vilchis Contreras añadió que se puso en marcha el Plan Ehécatl, que comprende diversas acciones para prevenir la propagación del Covid-19 y para ayudar a las familias más necesitadas del municipio, que entre otros apoyos recibirán Paquetes Básicos Familiares y Kits de Higiene.



Agregó que las direcciones de Gobierno, Protección Civil, Contraloría y Seguridad Ciudadana, así como la Coordinación de Mercados, Tianguis y Vía Pública, acordaron con dirigentes de organizaciones de vendedores suspender un día a la semana sus actividades, durante julio y agosto próximos.



La medida comprende los 308 tianguis y los vendedores de vía pública que se instalan en Ecatepec; los 138 mercados municipales igualmente cerrarán sus puertas un día a la semana.



El gobierno municipal agradeció la disposición de los líderes de comerciantes, que han manifestado propuestas para ayudar a que no se extienda más esta contingencia.



El único fin de un día sin comercio es disminuir los contagios de Covid-19 en el municipio, sin que la medida perjudique a los comerciantes en su trabajo o a la propia población, que no tendrá problemas para abastecerse de los productos que requiere.



La suspensión de actividades de comerciantes se realizará el lunes 29 de Junio y los días martes 7, miércoles 15, jueves 23 y viernes 31 de julio, así como sábado 8 y domingo 16 de agosto.



La medida es obligatoria y el gobierno municipal aplicará sanciones a los comerciantes que no acaten la disposición.



Se prevé que en los próximos días el Estado de México pase de Semáforo Rojo a Semáforo Naranja, por lo que es necesario reforzar las acciones para disminuir los contagios y emprender el camino a la nueva normalidad, con medidas sanitarias estrictas que garanticen la salud de la población.