De marzo a septiembre, lo fuerte

En el periodismo serio pueden encontrarse algunas líneas de investigación de sumo interés, como un relato que tiene que ver con los años 20s de determinados siglos, en los que se han producidos diversos desastres mundiales. En COSA DE PRENSA creemos que gran parte de la sociedad mundial no está preparada mentalmente para conocer la verdad de lo que está ocurriendo con el coronavirus, como lo que decíamos en días pasados acerca del Grupo Elron, del síquico Jorge Raúl Olguín, quien ha recibido toneladas de información de otros mundos de nuestra galaxia, pero extrañamente ha guardado silencio con lo que pasa en estos momentos. Por este lado, creemos que ellos sí saben lo que está pasando. Otros que también saben lo que está pasando, dicen que los meses de marzo y abril serán los de mayores estragos del coronavirus en el mundo, porque el calor facilita la propagación, y que para septiembre u octubre próximos habrá desaparecido por sí sola la cepa. Sin embargo, sus secuelas se extenderán hasta los próximos tres o cinco años. Sugieren controlar el miedo, porque nos deja sin defensas, y cuidar a adultos mayores y niños, los más vulnerables. (Por supuesto, podemos ofrecer las fuentes, pero repetimos respetuosamente, no es fácil de entender)… Como sea, enfoquémonos en nuestro tema central, los desastres naturales de los años 20s de distintos siglos. Es un relato de una conductora de televisión, Diana Aller, publicado en portal del periódico El Mundo. Antes, empezaremos por decir, que quienes sí saben lo que está pasando afirman que el nuevo virus no tiene nombre, le pusieron coronavirus por ser muy semejante a los brotes que integran la Familia Coronavirus, el primero de ellos en el año 3,300 a.C., con el nombre de Betacoronavirus, Deltacoronavirus en el 3,000, Gammacoronavirus en el 2,800 y en el 2,400 el Alphacoronavirus, según la revista redación médica https://www.redaccionmedica.com/la-revista/noticias/coronavirus-historia-virus-familiar-conocido-en-el-3-300-a-c—9292. Quienes sí saben lo que está pasando lo llaman ’el Virus Chino’, y recomiendan tener mucho cuidado con el agua y los mariscos, como en el mercado de Wuhan, donde brotó por primera vez. Diana Aller nos platica en su historia ’Nostradamus y el coronavirus’, que un nuevo tipo Coronavirus descubierto a mediados de diciembre de 2019 en el centro de China hace su aparición. El 11 de febrero de 2020 la Organización Mundial de la Salud denomina oficialmente como COVID-19 a la enfermedad producida por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 . La mayoría de los infectados provienen de la ciudad de Wuhan capital de la provincia de Hubei al oeste de Shanghái. ’Al cierre de la redacción de (en) mi casa hay más de 140.000 casos de contagio en más de un centenar de países del mundo, la inmensa mayoría (cerca de 81.000) en China, donde se han registrado más de 3.170 muertes por esta causa. La cifra de decesos en todo el mundo supera los 4.700 y la de los recuperados, los 65.000’… Esta última cifra nos revele que sí se puede sobrevivir al coronavirus y eso es lo importante… Para Diana, ’existe una tremenda casualidad digna de mencionar. En estas fechas han ocurrido pandemias y epidemias que provocaron muertes masivas aproximadamente cada 100 años: 1320, 1520, 1620, 1720, 1820, 1920’, y empieza por la Pese Negra de 1320, cuando se cree -dijo- que esa peste bubónica apareció por primera vez en Mongolia alrededor de 1320. Sus síntomas eran dolores de cabeza, fiebre y escalofríos. Sus lenguas a menudo parecían de un color blanquecino antes de que hubiera una inflamación severa de los ganglios linfáticos. Finalmente, aparecieron manchas negras y moradas en la piel de los afectados; la muerte podría seguir dentro de una semana. La Viruela en 1520. Esta enfermedad fue un factor determinante para la victoria española contra Tenochtitlán. Cobró las vidas de entre 2 a 3.5 millones de indígenas según historiadores. Muchos aztecas sucumbieron a la viruela que llegó con los europeos, como el tlatoani Cuitláhuac, vencedor de Hernán Cortés. Enfermedad Extraña en 1620. El 16 de marzo de 1620 los colonos de Plymouth llegaron a bordo del Mayflower a Estados Unidos. Se dice que la gran mayoría de los pasajeros murieron y tal enfermedad se dispersó entre los pobladores de de la costa este de América del norte. La Gran peste de Marsella en 1720. La peste de Marsella de 1720, fue el brote de epidemia de peste registrado en Francia. El Gran San Antonio, un barco del levante mediterráneo que atracó en Marsella el 25 de mayo de 1720, fue el causante de la epidemia. Como consecuencia de una serie de graves negligencias, y a pesar de las estrictas medidas de seguridad (que comprendían la puesta en cuarentena de pasajeros y mercancías), la plaga se extendió por la ciudad. La peste se extendió rápidamente causando entre 30 000-40 000 muertes, entre un total de 90 000 habitantes. En la Provenza causó entre 90 000-120 000 víctimas, sobre una población de unos 400 000 habitantes. El Cólera en 1820. En 1820, esta enfermedad se presentó en Java y Borneo. Llegó a China en 1821, luego se expandió hacia el oeste de Ceylán y más tarde arribó a Persia, Arabia, Siria y Cochinchina en ese mismo año. Los vastos territorios iraníes del Imperio ruso fueron contaminados por el ejército enfermo y decenas de miles de hombres fallecieron. Y la Peste Neumónica en 1920. Según información de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. Institutos Nacionales de Salud, la segunda epidemia de peste neumónica ocurrió en Manchuria entre 1920 y 1921.

Para quienes sí saben lo que está pasando, el coronavirus es también un distractor mundial, con quién sabe qué siniestros propósitos; qué tal..