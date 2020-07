De mi libreta columna de Pastor Tapia

29 JULIO, 20201220



Pastor Tapia.







Ciclo escolar ’Escuela Híbrida’.

’La caballada está fuerte y gorda’.

Rompe record el Poder Judicial.



Con semáforo naranja, la semana pasada inició el ciclo escolar 2020-2021 en el país y desde luego en el Estado de México, de acuerdo al comunicado SEB 19/06/2020 que emitió, Rogelio Tinoco, Subsecretario de Educación Básica del gobierno estatal.







En el documento -15/07/2020- se precisan actividades y fechas ajustadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para Capacitación a Docente y Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar, Entre 107 mil [email protected] adscritos al SMSEM –estatales-, aunado a los del SEIEM –maestros federales-, iniciaron con toda incertidumbre lo que ahora se le denomina Ciclo Escolar, ’Escuela Híbrida’.







Los maestros mexiquenses, desempolvaron sus herramientas –quienes tienen la fortuna de tenerlos-, preparar sus bolsillos, tiempo y su profesionalismo que se les caracteriza, para hacerle frente a este nuevo reto en este ciclo escolar en los 125 municipios mexiquenses. En el airea rondan varias interrogantes:







¿Qué si regresan a clases presenciales o no? ¿Qué algunos alumnos sólo asistirán lunes, miércoles y viernes? ¿Que los otros, martes, jueves y viernes? ¿Qué si habrá cursos remediales o de reforzamiento? Con un Plan previo. ¿Qué si los docentes se quedarán con los mismos alumnos? Abónele, las 16 recomendaciones trazadas por Esteban Moctezuma, Secretario de Educación Pública (SEP), mismas que hemos mencionado en este espacio como son: ¿habrá agua para todas las escuelas? ¿Ya se dieron los cambios de los docentes? Entre muchas más…







En fin, que, del pasado lunes al viernes, están los Taller Intensivo de Capacitación y del 3 al 7 de agosto la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar. Lo que sí es seguro es que los padres de familias se están preparando para ’entrarle’ nuevamente a dar clases a sus hijos, por lo menos en educación básica.







DE MI LIBRETA

… Ricardo Monreal, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, informó que hoy los diputados – en Periodo Extraordinario- aprobarán: Ley de Adquisiciones, Ley de Arrendamientos y Servicios del Sector Público, respectivamente. Con lo que se dotarían las herramientas jurídicas al Ejecutivo Federal para que le permitan hacer compras de medicamentos e insumos en el exterior con la asistencia de la ONU a precios más accesibles…



El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, negó que ello vaya a significar un golpe a la industria de fármacos y medicamentos del país, ’ya que tienen sus propios mercados’. La Comisión Permanente avaló anoche el periodo extraordinario con 25 votos a favor, 11 en contra…







Con respeto a la renovación de la mesa directiva, dejó ver dos puntos finos: el PAN sabe que legalmente no tiene derecho y que será un hombre, ’la caballada está fuerte y gorda; hay cinco posibles’ …



Los municipios mexiquenses de Chiconcuac, Chicoloapan, Ecatzingo y Polotitlán, respondieron al llamado del titular de la Codhem, Jorge Olvera a fin de que se use el cubrebocas como un elemento indispensable en la prevención del COVID-19. El responsable de la codhem, promueve la perspectiva de derechos humanos en las acciones destinadas al cuidado de la salud y la vida en el marco de la pandemia…



La violencia a través de la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), de septiembre de 2019 a la fecha, registra un repunte; existen 123 carpetas de investigación de acuerdo a la Fiscalía Central para la Atención de Delitos vinculados a la Violencia de Género, denuncia la diputada morenista Karina Labastida, responsable de la Comisión Especial de Feminicidios y Alerta de Género del legislativo. Por ello, comentó, urge su reglamentación ante las autoridades judiciales…







A propuesta de la legisladora perredista, Araceli Casasola, el legislativo mexiquense aprobó ayer por unanimidad redefinir los conceptos de hostigamiento y acoso sexual en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en tierras mexiquenses. La proponente sostiene que la reforma al artículo 12 porque abona, combatir y erradicar este tipo de conductas ilícitas en contra de las mujeres, ya que son acciones que se incrementan a diario, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública; ello, sin considerar a las víctimas que no denuncian por temor a perder su trabajo…



El lunes pasado, se reanudaron las actividades presenciales en los órganos jurisdiccionales y unidades administrativas del PJEM; fue tal la demanda de la ciudadanía que cada hora, recibió más de mil 370 promociones en sus Juzgados Civiles, Familiares, Mercantiles y Penales…







Bien lo dice su presidente, Ricardo Sodi, la pandemia no es un obstáculo para cumplir su responsabilidad. Los servidores públicos de las 4 regiones judiciales con profesionalismo, voluntad y dedicación recibieron más de 11 mil promociones y lograron dar trámite a la mayoría de los asuntos…



Del total, 10 mil 174 fueron promociones físicas y el resto, 838 se tramitaron en línea. Por materia: 4 mil 496 fueron en familiar, 4 mil 434 en civil, mil 484 en penal y 598 en mercantil. Las Oficialías de Partes común del Poder Judicial del Estado de México registraron un total de 2 mil 38 promociones, de las que mil 681 fueron en el turno matutino y 357 en el vespertino…