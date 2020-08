De mi Libreta " La violencia vs la mujer esta en casa"

17 AGOSTO, 20201780



Pastor Tapia.



’La violencia vs la mujer ésta en casa’.

¡Sacudida al Sistema Judicial!, RM.

Juan Rodolfo, va por la reelección.





Quien anda a tambor batiente es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LX legislatura del Estado de México, Maurilio Hernández. Se lo comentó porque la semana que término finalizó el Tercer periodo ordinario de sesiones del legislativo y se instaló la Comisión Permanente en la persona del morenista Max Correa. Hoy, continúan varias comisiones legislativas.



No sin antes haberse recibido las propuestas de reformas a las Iniciativas de su Grupo Parlamentario: Primero, dividir al municipio de Ecatepec dos; Segundo, reducción de regidores y síndicos en los 125 Ayuntamientos mexiquenses y, Tercero, el Proyecto de Decreto de modificar el Artículo Primero en la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial. Prohibir la venta de ’Alimentos Chatarra’ a los niños. Ambos fueron canalizados a sus respectivas comisiones legislativas.



En relación al proyecto de dividir Ecatepec para dar paso a ’Ciudad Azteca’, en el camino se ha encontrados con varios intereses, incluso dentro de su propio partido, como es el caso del actual presidente municipal, morenista Fernando Vilchis; José Luis Gutiérrez Cureño, ex alcalde perredista. Mientras sus homólogos priistas, entre ellos el ’chapitas’, Eruviel Ávila y subordinados han guardado silencio.



Pero, el ritmo que trae el experimentado político mexiquense, Maurilio Hernández da para más. Este sábado acompaño a su esposa Eva Pareja, responsable de la Unidad de Asistencia Social (UAS) del Poder Legislativo a la conferencia de Alertas de Género en la entidad que ofreció María Berenice Salgado, Comisionada de Búsqueda de Personas en el Estado de México. Por espacio de más de dos horas, Hernández escucho minuciosamente las palabras de la oradora, quien resumió: ’La violencia contra la mujer en México está en casa’.



Arropado por la senadora Martha Guerrero, diputadas federales, locales, alcaldesas, regidoras, síndicos y Miroslava Carrillo, Auditora del OSFEM, entre muchas más, el presidente de la Jucopa, fue muy claro: ’congruente con la responsabilidad del Estado de atacar las causas y efectos de la violencia contra la mujer, el Congreso creó la Comisión Especial para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición y se han aprobado leyes y reformas para que los poderes Judicial y Ejecutivo asuman sus funciones’.



DE MI LIBRETA



… Ricardo Monreal y Julio Menchaca, presidente de la Jucopa en el Senado y presidente de la Comisión de Justicia, respectivamente, organizan el Foro Virtual a Distancia una ’buena sacudida al sistema de justicia’ que tendrá lugar el día de mañana…



Aquí algunos nombres de los panelistas: Mónica Fernández, presidenta de la Mesa Directiva. Los coordinadores parlamentarios: Mauricio Kuri, PAN; Miguel Ángel Mancera PRD; Miguel Ángel Osorio, PRI; Giovanna Bañuelos, PT; Sasil de León, PES; y del PVEM, Manuel Velasco…



El Ministro Presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar; Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; Fiscal General, Alejandro Gertz Manero y Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, entre muchos, muchos más… Monreal comenta que se necesita una revisión de las 31 iniciativas que el Senado analizará – las primordiales son 24- para el próximo periodo de sesiones a iniciar en septiembre próximo contempladas para el Sistema de Justicia…



Aquí en el Estado de México, nos amanecemos hoy que en pleno semáforo color anaranjado, usted ya puede ir al cine, teatro e incluso al gimnasio, claro con sus respectivas precauciones en esta Nueva Normalidad… Sorpresivo Tweet personal que envió el pasado viernes a las 5.07 Ricardo Moreno: ’el día de hoy he presentado mi renuncia al cargo de Secretario del Ayuntamiento de Toluca. Agradezco la distinción a todos los integrantes del Cabildo. Seguiré trabajando por #Toluca y los toluqueños! …



Esta, es la segunda ocasión que lo hace, en la primera vez fue para ir a ocupar el escaño del senador Higinio Martínez – es su suplente en la Cámara Alta-. En su lugar, en aquel entonces, el alcalde, Juan Rodolfo Sánchez, nombro a Francisco Vázquez; pero por muy poco tiempo porque, recibió la invitación del titular de Aduanas, Horacio Duarte para incorporarse con él… Nos dicen los clásicos: ’dos polos iguales se rechazan’



El berrinche de Moreno es que él quiere ser alcalde de Toluca, pero, las encuestas no le favorecen; así que Juan Rodolfo, va por la reelección. Como Moreno ya se enojó, se va con sus canicas por la libre. Al tiempo… Todo queda en familia. Así se entiende la renovación de la dirigencia estatal del PRD en tierras mexiquenses. Aquí algunas de sus carteras: Cristian Campuzano, presidente; Javier Rivera, Secretario General; Gloria Linares, Asuntos electorales y política de alianza; Xóchitl Limón, Gobierno y Asuntos Legislativos; Germán Olvera, Planeación Estratégica y Organización Interna y, varios. Los mismos de siempre…



Antonio Corona, titular de Empleo y Productividad de la STyP mexiquense, indicó que a través del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), se logró colocar a mil 350 mexiquenses en Canadá. El funcionario destacó que una vez que abrieron la frontera en el mes de abril, y a través del Servicio Nacional de Empleo, se enviaron a los mexiquenses a las ciudades de Ontario, Columbia Británica y Quebec, entre otras.



