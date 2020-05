De Mi Libreta: Recesión económica en puerta.

Pastor Tapia.





TOLUCA, MÉX.-El surgimiento del COVID-19 trajo consecuencias en diferentes sectores, pero particularmente en el económico y se podría generar una recesión que pone en riesgo la economía de las familias mexiquenses. El Estado de México cuenta con una fuerza laboral de 8 millones de trabajadores y más de 600 mil micros, pequeñas y medianas empresas; ante dicho escenario, los diputados del PAN en la Sesión Permanente exhortó al gobernador Alfredo Del Mazo a que:







¨Promueva un programa integral y emergente para impulsar la reactivación económica y productiva, fomentar el empleo, incentivar la continuidad y la apertura de nuevas unidades económicas de bajo y mediano impacto y estimular el turismo y la ocupación hotelera. Este último, comentó el legislador René Rodríguez, genera en la entidad una derrama económica de más de 20 mil millones de pesos al año, gracias a sus 16 millones de visitantes’.







Conmina al gobernador a que amplíe beneficios fiscales y valore igualmente la aplicación de subsidios y la extensión de periodos de gracia para su cumplimiento, con el objetivo de favorecer a los contribuyentes. Rodríguez mencionó que es necesario que desde el gobierno estatal se diseñen estrategias que impulsen la continuidad y supervivencia de las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las mayores generadoras de empleos.







DE MI LIBRETA

… Ricardo Monreal, Senador de la República, el apagafuegos, tuvo que salir de nuevo a corregir a sus compañeros diputados morenistas. Al término de su encuentro en Palacio Nacional con el Primer Mandatario, López Obrador salió al quite entorno a la iniciativa para extinguir 44 fideicomisos públicos, entre ellos, el de Protección a Periodistas, el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE) y el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)…



Se lo comento porque Dolores Padierna en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles, presentó una iniciativa para eliminar dichos fideicomisos; pero lo que quieren es embolsarse dichos recursos… El Senador, le reviró a Padierna ’la iniciativa de marras tendrá que ser revisada y que no se precipitaran en dictaminarla porque hay que fortalecer al cine nacional’ …







De esta manera, Monreal, le respondería al cineasta mexicano Guillermo Del Toro. Este último desaprobó a través de sus redes sociales a Mario Delgado y Dolores Padierna promotores de dicha iniciativa… El productor fue contundente: ’Es cortar a miles de cineastas que vienen en camino. Me sorprende que un gobierno que presupongo de izquierda ataque las manifestaciones culturales. Hacer cine no es un lujo’, expone Del Toro…



La pandemia del coronavirus en el Estado de México ha cobrado la vida a 937 personas y ésta a punto de llegar de llegar a los diez mil casos positivos. En esta misma línea, el Secretario de Salud, Gabriel O´ Shea, sostiene que el regreso a la nueva normalidad se dará de manera escalonada en las cuatro regiones en que se ha dividido la entidad, a fin de proteger la salud de los mexiquenses; este proceso dependerá del semáforo de alerta epidemiológica…







La Secretaría de Salud cuenta con el servicio de información en lenguas originarias a través del número 800 900 3200… Estefanía Pérez, responsable de Promoción y Protección de los derechos de niños y adolescente ante la Comisión de los Derechos Humanos en la entidad, denuncia que seis de cada diez, sufren métodos de disciplina violentos por parte de sus padres, madres, cuidadores o maestros…



Ayer en la sesión de la Comisión Permanente se oficializó el nombramiento de Luis Antonio Guadarrama como nuevo coordinador parlamentario del PT – por así convenir a los intereses de Oscar González, actual diputado federal-, releva a su compañero Armando Bautista…







En la misma sesión, la diputada chapulín Crista Spohn Gotzel, emigra del PT al PAN –inició con Morena-; hay que esperar con quien termina refugiada… En la misma sesión y a solicitud del legislador morenista, Nazario Gutiérrez preside de la Comisión de Comunicaciones y Transporte del legislativo mexiquense, se envió un exhorto al gobernador Del Mazo para que promueva y genere apoyos económicos al sector que atiende al transporte público y al de turismo, además de bonos mensuales para combustible, tal como ya se hace en la ciudad de México. Gutiérrez tachaba a los conductores del volante como ’mugrosos’. ¿Será porque se avecinan los comicios? Es pregunta…



El siempre diplomático y sin partido, Carlos Loman, votó en contra del punto de acuerdo. Indicó que ante la compleja situación económica con los que cuenta el Poder Ejecutivo deben concentrarse principalmente en el sector salud que enfrenta graves carencias…