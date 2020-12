De ’Mis Bendiciones’ 6

Carlos Ravelo Galindo, afirma.



Perdón por insistir en Reforma 18.



Hablemos otro poquito de Excélsior.



Al respecto el maestro chiapaneco Virgilio Arias Ramírez nos

comenta:



’Maestro Carlos buenas noches.



Le agradezco su crónica de verdaderos reporteros de buena

cepa.



Recuerdo el nombre de algunos de ellos y ciertamente los

leíamos en periodismo estudiantil porque queríamos ser como

ustedes.



Tuve la oportunidad de escuchar algunos discursos de Lombardo

Toledano y Renato Leduc. Entre otros.



Tengo presente la imagen de Carlos Denegri, se me hacía

pretencioso y sí llegó a tener mucho dinero, verdad.



También recuerdo la anécdota de Julio Scherer y Luis

Echeverría saliendo del hotel Camino Real.



Lo saludo con mi afecto de siempre’.



’Benditos los que sigan conmigo’



Entre paréntesis me sale explicar este nombre del chayo. Ocurre

que, en una gira presidencial, no me acuerdo con qué presidente, su

director de prensa llamó a los reporteros que acompañaban a su jefe,

para darles un incentivo. Los citó para ser discreto –como si la

discreción se ocultara con el sitio- en una chayotera. Allí bajo los

hermosos puercoespines vegetales, entregó a cada uno, el obsequio

en especie. Vaya, en billetes. ¿Cuántos? No soy adivino. A mí no me

tocó. Yo sólo era ayudante.



Pero esa costumbre tomó otro rango en otras secretarías. Le

pusieron chayo, dijeron, como el Rosario: bendito. Insistían en el

chayo, ya como institución, doce veces al año. Uno cada mes. Por

eso, para no pecar con mencionar el nombre de la Virgen, prefirieron

llamarle a secas, Chayo. Y así, persiste, subsiste y existe. Bueno,

tengo entendido que la antigua dizque primera dama dispuso acabar

con esa fea costumbre sadomasoquista. Pero solamente ella decía a

quién se le entregaba la lana. Y, por supuesto, cuánto era para sus

hijos.



Entre paréntesis, todos los hijos de las primeras damas o de las

primeras queridas, siempre disfrutaron o disponen de los beneficios

del gobierno, vaya por los impuestos que pagamos todos y cada uno

de los mexicanos, seamos o no del partido en el poder. Sigue la mata

dando. Es decir, se enriquecen a costa de todos. ¿Protestamos? De

qué nos sirve. Si nadie nos hace caso. Aclaro: se vuelven ricos unos,

los que roban y otros los que lo acallan o lo callan. Me entienden,

¿verdad?



Ya me alejé del Club Primera Plana, mi intención primaria. Pero

no podía pasar por alto mi casa prima, Excélsior. Hoy, con gente

nueva, decente, honesta por lo que he observado. Ojalá me hagan

leerlo algún día.



Hablé de algunos colegas, así puedo llamarles hoy, de Excélsior. Pero

del Club no me olvido de Miguelito Castro Ruiz, Miguel Tomassini,

Alfonso Agudín, Antonio Flores Massari, del Universal. Ellos hicieron

gran carrera allí. Fueron próceres en su tiempo. ¿Pero hay destiempo,

Renato Leduc? Eugenia Muzquiz Orendain, José de Jesús Quesada,

Juan Manuel Rodríguez, Ángel Torres, César Córdoba, Bertha Hidalgo

de Gilabert, Alberto Domingo, Alejandro Iñigo, Joaquín Villasana,

Manuel Zepeda Castillo, José Tomás Rodríguez, Ricardo del Río,

Víctor Manuel García Solís, Luis Gutiérrez, Darío Rodríguez Esquivel.



Debo mencionar a varios gobernadores que pertenecieron a nuestro

Club y que asistían asiduamente a sus juntas, comidas y fiestas.

Pagaban sus cuotas y cumplían con su estatuto. No ofendían a nadie.



Ni se sentían superiores. Eran allí también periodistas. Hablamos de

Carlos Loret de Mola, Yucatán; Víctor Manzanilla Schafler, también de

la Península, o el de Tlaxcala, Luciano Huerta. Con ellos en verdad,

disfruté viajes, aún cuando ellos no tuvieran el poder político y

económico. Dos murieron. Vive Manzanilla.



Carlos Loret de Mola, Novedades fue su primera casa; trabajó

obreras, luego fue a Tampico. Formó El Mundo. Más tarde diarios en

el norte del país. Murió, lamentablemente en la sierra de Guerrero,

cuando, con su secretaria, se dirigía a trabajar en Ixtapa Zihuatanejo.

Su Mercedes Benz, con ellos se desbarrancó.



El Dr. Luciano Huerta, Tlaxcalteca, fue genuino. Antes, durante y

después de su gobierno. Gentil, generoso y pulquérrimo, Luis Barrera

Fuentes, hermano de Federico, fue testigo.



No puedo olvidar lo que en una ocasión me preguntó Jorge Coo

quien durante muchos años trabajó al lado de Manuel Becerra Acosta

en ’Uno más Uno’ que fundara meses después de que ocurriera el

llamado golpe a Excélsior, en 1976.



Precisamente sobre ello inquirió Coo, frente a José Antonio

Trejo. Sin más soltó su inquietud. Impaciencia que en su tiempo la

disipara precisamente uno que como yo, Manuel, la conocía

puntualmente.



¿Qué conclusión sacas Ravelo, de lo que te voy a decir?

Preguntó Coo: En 1976 se culpó a Echeverría, hoy todavía vivito y

coleando en su casa de San Jerónimo, de ser culpable de la salida de

toda la gente, o casi de la mayoría de los ’intelectuales’ que junto con

Scherer trabajaban en Excélsior –entre paréntesis, inquirió, ¿tú

estabas en Europa en ese tiempo?- Así es. El 8 de julio estaba en

Italia, con Bety, mi esposa. Ese mismo día los sombrerudos, como se

llamó a los que quedaron, desconocieron a Scherer.



Contéstame con verdad, confírmame o niega lo que Manuel me

platicó.



’Mira: Durante la campaña que Excélsior enderezó contra el

gobierno de Echeverría, surgió al Diario otro problema: El de los

empresarios, industriales y comerciantes. Estos, fatigados de ser

acusados de todo lo malo habido y por haber, recurrieron a Los Pinos.



Hablaron con el subsecretario Fausto Zapata, quien los introdujo con

su jefe: Luis Echeverría Álvarez, Presidente de México, al que

convirtieron en su paño de lágrimas.



El Presidente fue claro: No-le-den-publicidad. Déjenlo-sin-

dinero…



Así aconteció, me dijo Manuel. De pronto Excélsior resentía la

falta de solvencia económica. El entonces Gerente General Hero

Rodríguez Toro lo confió al grupo que seguía con Scherer. Se tomó

entonces el acuerdo de que Julio se entrevistara con Luis, el

Presidente, que era su amigo.



Coo insistió en su charla que también Manuel le informó los

pormenores de un préstamo o un donativo, no se explicó bien, que

otorgó Echeverría a Scherer; bueno a Excélsior.



Lo dijo Jorge Coo, palabra por palabra, con la intención, repito,

de que le aclarara si era o no cierto.



’Manuel me afirmó que Echeverría envió a Julio con Horacio

Flores de la Peña, entonces secretario de Patrimonio Nacional, a

quien previamente frente a Scherer, desde Los Pinos, le dijo:

Está aquí, conmigo nuestro amigo Julio Scherer. Y me informa que

Excélsior atraviesa por difícil situación económica. Me pide un

préstamo. Por favor don Horacio, sírvase concederle cuarenta y cinco

millones de pesos.



¿Así, Ravelo, preguntó Coo, se salvó entonces Excélsior?



Claro. Hubo dinero para los cooperativistas primero, luego a los

acreedores. Sólo Pipsa, la empresa papelera del gobierno que nos

servía el papel para imprimir las ediciones –Excélsior, Últimas

Noticias, primera y segunda ediciones (en ésta última era yo jefe de

información al lado de Regino Díaz Redondo, su director), Jueves de

Excélsior y Revista de Revistas.



Alguien informó de la ayuda presidencial a Excélsior a los

empresarios e industriales, por lo que volvieron a anunciarse. Les salió

más caro el caldo que las albóndigas, diría el bardo Manuel Campos

Díaz y Sánchez, al enterarse.



Es cierto que en la próxima junta que tuvimos con Scherer lo

felicitamos al darle nuestro apoyo, incluido también Díaz Redondo, no

fue todo. Manuel, yo, Loubet, Eduardo Deschamps, Manuel Mejido

Tejón, Jorge Villa, Miguel López Azuara y otros insistimos con Scherer

para que atenuara el desacuerdo con el Gobierno, con Echeverría y

bajáramos el tono agresivo.



También es verdad, Jorge Coo, insistí, en que Julio, lejos de

aceptar el consejo, arremetió más fuerte, ya no contra los empresarios

e industriales, sino del gobierno y en especial con Echeverría. A

quienes lo criticamos:



’¡Te crees Dios, Julio! No lo eres…’ Nos llamó ruines y nos sacó

de su despacho.



Luego vino lo inevitable. Lo que todos sabemos…



No, no, espérate Ravelo. Esa misma historia se repite en 1981, a

escaso año de terminar su mandato José López Portillo, aseguró Coo

ante el asombro de José Antonio Trejo.



Explícate, le pidió Trejo. Yo abundé. Sí, sé más claro.



Qué, nos preguntó, ya se olvidaron de Francisco Galindo Ochoa.



Que como director o subsecretario de prensa de la Presidencia daba

la publicidad a la revista de Julio Scherer García. ¿Qué revista? reviré.



No te hagas pendejo, soltó: ’Proceso’.



Mira, en aquella ocasión, en una reunión con el Presidente

López Portillo en Los Pinos, al concluir ésta, alguien soltó: ’nos

cortaron la publicidad. ¿Por qué?



López Portillo, que se retiraba, escuchó la pregunta. Airado

regresó y soltó. Todavía resuena en el aire:

’NO LES PAGO PARA QUE ME PEGUEN…’



Durante semanas sus páginas se soltaron en dar a conocer,

cierto o no, errores de López Portillo. Inclusive, amoríos, a, debo

decirlo, lo que era muy aficionado.



¿Y qué relación tiene lo de Echeverría, con lo de López Portillo?

Una sola, me soltó Coo, según recuerda Manuel Becerra Acosta:

Julio Scherer García.



También hubo un resultado similar. Nada más que en 1976,

Echeverría mandó a la chingada a Scherer… y le quitó el periódico.

Y en 1982, López Portillo no sólo lo mandó al carajo, sino que ya en su

mandato, todo el año, no le dio dinero a su revista.



Bueno, bueno, bueno, tienes razón Jorgito Coo. Pero ya no lo

digas más. Muchos se van a molestar. Sobre todo los que viven del y

para el patriarca.



Y qué me dices Ravelo: Scherer duró siete años de director. Su

sucesor, también gran periodista, solamente 25. Mantuvo, Ravelo, el

estatus que dejaran De Llano, Becerra Acosta, Figueroa, Ramírez de

Aguilar y Hero Rodríguez Toro.



¿A quién te refieres? Pregunté. Intervino Toño Trejo: ’no te

hagas como yo: a Regino, tu director. A ver, explícanos ¿por qué tú,

Ravelo, estabas en Europa? ¿Y por qué te fuiste?

Ese es otro paquete, pero vale la pena, platicarlo. Ya para

entonces los prolegómenos de la comida de cuates del Club Primera

Plana terminaban. Y empezaban a servir la sopa de fideos.



No te eches para atrás. No le saques. Ni uno ni lo otro. Simple y

llanamente, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Tengo que retraerme al

tiempo. Vaya, para que me entiendan. Inclusive Regino ya lo publicó

en su libro. Miren…



Viene en el próximo capítulo, 7