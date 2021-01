De mis bendiciones 9

’Ha surgido un patrón claro en el que los líderes llegan al poder a través de elecciones, pero luego socavan las normas, desmantelan las instituciones y cambian las leyes para retirar las restricciones a su poder’.

El 20 Biden despide a Trump.

Sigamos con el capítulo 9.

’Benditos sean aquellos que disimulan cuando derramo el café

Quiero abrir un paréntesis para tocar la corrupción. No de todos, sería interminable. Del último, Vicente Fox, a quien se acusa de dilapidar una fortuna para construir un rancho sui generis en San Cristóbal, en donde era su granjita. Y vivía, antes de ser político y llegar, primero a la gubernatura de Guanajuato y luego a la Presidencia de México.

Lo acusa un ex amigo suyo, Lino Korrodi, de usar dinero del erario para su obra.

Reproduzco una entrevista en el que también es mi periódico –fui su jefe de información nacional- El Universal; con Juan Francisco Healy, mi amigo:

’El rancho de Vicente Fox era muy modesto a principios de los años 90, de acabados rústicos, dos recámaras con muebles deteriorados forrados de tapiz verde. Hoy el ex presidente exhibe una riqueza ’cínica’ y descarada, producto del enriquecimiento sexenal’, acusa Lino Korrodi.

’El Congreso de la Unión debe investigar el origen de los recursos económicos de Vicente y Martha Sahagún’, propuso entonces.

’La casa estaba en completo deterioro porque no tenía dinero Fox para darle mantenimiento. En ese tiempo tenía problemas en su matrimonio con Lilian de la Concha, pero lo más importante es que no tenía recursos’, relató en entrevista con El Universal.

’Actualmente, Vicente Fox y Marta Sahagún, muestran una mansión en San Cristóbal con alberca, lago artificial, amplios y bien cuidados jardines y cabezas de ganado.

’La propiedad que presumen hoy, como parte de su patrimonio agrede a los mexicanos. Los legisladores deben investigar para que determinen el origen’, opina Korrodi, otrora parte del equipo de campaña de Fox y el hombre que armó la ingeniería para la recaudación de fondos en las elecciones presidenciales de 2000.

’No tenía dinero. La servidumbre se la pagábamos los amigos de Fox! Su casa, bien hecha era sencilla. La hizo con el dinero de cuando trabajaba en la Coca Cola, no hay la menor duda.’

’Pero en la medida en que Fox como empresario, mal empresario llevó a la quiebra al Grupo Fox, no tenía dinero. Hay la prueba de que tuvo que ir a IPAB porque no pudo pagar sus deudas. Se perdió mucho dinero, menciona Korrodi.

El reportero David Aponte le preguntó: ’Más allá de que investigue el Congreso ¿qué le dice esta nueva mansión de los Fox?’

-Me dice que su enriquecimiento del sexenio es evidente, de manera muy descarada y cínica, como lo están haciendo Fox y Marta, lo cual me parece una agresión en contra de los mexicanos. Que explique, que no diga que él la construyó con dinero de la Coca Cola (para la que trabajó) Él construyó una casa que ya no es. Y en la revista Quien exhibieron una parte de la casa, pero no exhibieron los búngalos, los baños de súper lujo en un subterráneo para los invitados. No enseño todo.

’Ahora presume de mucho ganado. Antes no tenía ni para pagar vacas lecheras, por lo que nosotros lo estuvimos apoyando. Ese era el Fox que no tenía dinero. Yo le prestaba dinero, no tenía para pagarle a los proveedores, Ahí están las evidencias de una transformación brutal de una casa, con esos jardines, con esa alberca, con esos muebles, con esos acabados’:

’Korrodi asegura que Marta, la hija de un boticario, tampoco tenía dinero. Algunas veces le pagamos la tarjeta de crédito American Express, que luego supe, le cancelaron. Hay evidencias que ponen en entredicho a Vicente y Marta’.

¿Con la Fundación Vamos México pudieron haber sacado dinero para la casa?

No puedo decirlo, en otras cosas tengo las evidencias. Pero conociendo a Marta y a Fox, no tengo la menor duda. Ellos mismos hicieron todo para tapar las investigaciones sobre el manejo del dinero en Vamos México’.

’Usted que conoce a Fox y a Marta ¿qué sentido tiene mostrar el rancho ahora?’

–El grado de cinismo y de descaro y para darle legitimidad. Tal vez creyeron que iba a pasar inadvertida tanta agresión y ahora puedan invitar a que la gente conozca el rancho.

’O es tanto lo que se sienten protegidos, que dan por un hecho que no va a pasar nada, como no ha pasado nada en este país. Por eso le pido al Congreso asuma su responsabilidad y la tarea que los legisladores tienen en el Congreso’, insistió Korrodi.’

Debe ser Fox una enseñanza para el joven Lino Korrodi: Le recuerdo aquel dicho, que podríamos aplicar a don Vicente: ’Para meter, hay que ofrecer. Pero luego de haberlo metido, olvidarse de lo prometido’. Así de simple.

Vuelvo a preguntar, al tono con este latrocinio, si a sus antecesores, a uno al menos, se le ha hecho algo. Pagan, insisto, los carteros. ¿O qué acaso en el tiempo del multifacético y enamorado José López Portillo, (que ya en paz descansa), su Sasha, o sus hijos fueron incriminados?

Quien por supuesto pagó el ’pato’ por ellos, fue mi ’general’ Arturo Durazo Moreno, al que le quitaron –como debería ocurrir con el rancho de San Cristóbal-sus propiedades mal habidas, como el Partenón de Zihuatanejo, hoy convertido en desastre. O su rancho de la carretera a Cuernavaca, casi similar al de los Fox. Hoy en poder de políticos.

Por cierto, dicen, que en el ranchito de los Fox hay hasta soldados de terracota, que alguien les trajo de China, en aquel viaje inolvidable para Jorge Castañeda y Sari Bermúdez. ¿No sería bueno buscarlos?

Por cierto sería útil investigar qué pasó con el joven Korrodi. Si de plano se arrepintió de haber denunciado el desaseo de la familia Fox-Sahagún. O hicieron que se arrepintiera. De pronto dejó de figurar en los medios informativos. Acaso, es pregunta, fueron éstos quienes le cerraron sus páginas. No hay que olvidar que no es lo mismo que lo mesmo. Se entiende, ¿verdad?

Tampoco hemos sabido de doña Sari Bermúdez, quien por orden de Fox ordenó la construcción de la mega biblioteca, en Buenavista, que aún hoy cinco años más tarde, sigue sin funcionar. Eso sí, se sigue invirtiendo dinero del erario, sin que nadie pregunte o investigue el porqué del fenomenal gasto ’aplicado’ a la ’magna’ obra. Y lo de hoy el Licenciado Vela, nuevo encargado. Sería saludable para la Nación tener una opinión calificada al respecto para no tener confusiones.

Seguimos con el 10

[email protected]