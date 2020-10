De nepotismo, corrupción y tener en pleno abandono en cuanto a obras y servicios acusan al edil de Chicoloapan Nancy Gómez

Chicoloapan, Mex.-Los vecinos de la localidad se encuentran muy molestos con la edil Nancy Gómez por su mediocre desempeño, puesto que en campaña hizo compromisos en materia de educación, cultura, deporte, seguridad pública e infraestructura urbana, sin embargo, al asumir el poder todo se le olvido y solo se dedicó a brindar toda clase de apoyo a sus amigos y parientes.

Desde el inicio de su gestión los habitantes le han solicitado constantemente, se habiliten nuevos pozos para dotar de agua potable a toda la localidad y así abatir la escasez del vital líquido principalmente en las viviendas ubicadas en las Unidades Habitacionales, donde constantemente se padece de agua potable, otra de las peticiones que no ha querido escuchar la morenista es; la detención del saqueo de agua potable de los pocos pozos que existe en Chicoloapan, presuntamente por un grupo delictivo que ha secuestrado al gobierno local.

En materia de seguridad pública, la sociedad ha insistido al ayuntamiento que instale luminarias en todas las comunidades, para contar con un entorno más alumbrado y más seguro, así como la colocación de cámaras de video vigilancia por lo menos en todas las avenidas y Unidades Habitacionales, precisamente en donde se tienen detectadas la mayor incidencia delictiva, puesto que el lugar se ha convertido en un cementerio público, gracias a los hechos violentos que han convertido a la zona en un tiradero de cadáveres.

Lamentablemente la alcaidesa ha demostrado que no le importan las necesidades de su pueblo, sin embargo, se ha dado presuntamente la gran vida con los recursos económicos que no son de ella, son producto del pago de impuestos de los mexicanos, esos que ella ha despreciado a lo largo de su gestión, cuyos recursos económicos le han permitido a ella y a su familia darse la gran vida, puesto que constantemente viajan de vacaciones a la Ciudad de Nueva York.

De igual manera el dinero del erario público, le da la oportunidad a Nancy Gómez de pagar comidas de más de 50 mil pesos para 70 personas, todas facturadas y con cargo al erario público, y que este medio de comunicación a publicado reiteradamente.

Otra de los muchos excesos de la presidenta municipal que la ha causado a los chicoloapenses una profunda indignación, es el vulgar nepotismo con el que se ha conducido la abusiva mandataria, ya que su suegro Samuel Ríos Reglado está al frente del DIF municipal, donde aparece la C. Silvia Moreno Cervantes como presidenta de la área, sin embargo, se sabe que la mujer es solo una prestanombres.

En la dirección de seguridad está a cargo su tío político Miguel Ángel Rosas Ortega, un hombre inexperto y mediocre que se sospecha tiene vínculos con el cártel Jalisco nueva generación (CJNG), así mismo la hermana de Nancy, es titular del área de adquisiciones al interior de la tesorería municipal, es decir, su hermana es quien hace todas las compras y quien decide cómo se maneja los recursos millonarios con los que cuentan el gobierno local, pero igual que en muchos otras direcciones, sus familiares cuentan con un prestanombres para tratar de calmar los escándalos de corrupción y nepotismo.

Por otro lado, el descontento ha obligado a Samuel Ríos Moreno esposo de la edil, intentar revertir un poco la creciente crítica de corrupción en contra del gobierno local, simulando una lucha política para "lograr que el gobierno de Alfredo del Mazo Maza concluya la obra de un Hospital" que dejó abandonada el Gobierno del priista Eruviel Ávila Villegas.

Sin embargo nadie se traga ese cuento, ya que es tanto el descrédito que saben que la supuesta lucha, solo es una maniobra política de toda una familia de corruptos que se encuentra incrustada en el ayuntamiento morenista, quienes a toda costa trataran de ganar las próximas elecciones del 2021, para seguir viviendo a costa del dinero público.

Pero aun con todo ello, nadie le perdona a Nancy Gómez por haber abandonado a los chicoloapenses en medio de las muertes por la pandemia de covid-19, en donde mucha gente además de morir contagiada por el virus, se encuentran padeciendo de hambre, de modo que la pandemia a dejando al descubierto el verdadero rostro de Nancy Gómez y toda su familia, quienes perdieron la cabeza por el poder, para luego convertirse en delincuentes sin escrúpulos, a quienes poco les ha interesado el sufrimiento de los más pobres.