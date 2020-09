’De no atenderse la inseguridad, no podremos ser más productivos en Guerrero’, advierte Carlos Reyes

Si no se atiende el problema de la violencia y la inseguridad no podremos ser productivos ni atractivos para la inversión, advirtió Carlos Reyes Torres dirigente de la expresión política Alternativa Democrática Guerrerense (ADG).



El ex alcalde de La Unión sostuvo reuniones este fin de semana con liderazgos de los municipios de Tlacoachistlahuaca, Ometepec y Xochistlahuaca; y este domingo ofreció una rueda de prensa donde se le cuestionó sobre la forma en que se debe atender la situación de inseguridad en Guerrero.



El ex diputado local respondió que se necesita humildad y firmeza para tomar en sus manos la problemática de violencia que afecta a Guerrero; ’humildad para aprender, para atender. y para convocar a resolver estos problemas; y firmeza para llevar a buen destino a su pueblo’.



Añadió que para ello se requiere de un gobierno ’muy fortalecido por su pueblo, y que tome las decisiones para frenar esta ola de violencia que ya lleva muchos años y que pareciera no tener fin’.



Reyes Torres relató que, en sus recorridos, la gente le dice que los gobiernos no han tomado decisiones en para disminuir la inseguridad y la violencia por los riesgos que esto implica.



Alertó que, si no se atiende este problema no podemos ser productivos, ni atractivos para la inversión.



Si no se controla la violencia, dijo, la entidad va a seguir en una situación muy complicada, y puso como ejemplo el hecho de la gente que se dedica al campo, quienes se ven forzados a abandonan sus pueblos por los problemas de inseguridad.



Reyes Torres señaló que encontró en el sector que se dedica a la ganadería en la Costa Chica, problemas para colocar a la venta su ganado. ’Muchos ganaderos me ha expresado que tienen mucho ganado, muchos becerros que antes se vendían y que hoy no están saliendo’.



Refirió que ha recibido la queja un retroceso en esta actividad, que se expresa en la falta de apoyos para adquisición de aretes para el ganado, o la mejora genética, a pesar de que en la región esta actividad es destacada y puede competir con otras regiones ganaderas del país.



Acompañaron al ex dirigente estatal del PRD en la rueda de prensa, el ex secretario de Desarrollo, Humberto Zapata Añorve, y el ex alcalde de Ometepec, Omar Estrada Bustos.