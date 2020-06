De Norte a Sur

A unos cuantos días de que se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) diversos grupos pro ambientales recordaron que los gobiernos mexicanos desde hace varios sexenios han descuidado el medioambiente. Los recortes presupuestales siguen. Más de 17 mil personas firmaron una petición en change.org para que el dinero destinado a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) deje de disminuir.



En cambio, los megaproyectos, como el del Tren Maya, son los que más presupuesto reciben. Incluso con todo y que grupos no gubernamentales advierten que tendrá un impacto negativo en la flora y fauna del lugar. Recientemente, El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) dio a conocer que los primeros tres tramos del plan carecen de revisión de impacto ambiental. Sin embargo, el tren va porque las vías están desde antes que existiera la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que obliga a realizar las evaluaciones ambientales para los proyectos de infraestructura.



Encargada de proteger sitios arqueológicos y áreas naturales, desde hace 20 años la Conanp ha intentado frenar la depredación de estas zonas. Hace poco se dio a conocer la invasión de un millonario cerca de las ruinas arqueológicas de Tulum, donde construyó sin preocupación una mansión en territorio donde anidan tortugas marinas. Hasta el momento estas violaciones a la naturaleza de México siguen impunes.



Los incendios forestales son cada vez más extensos y duraderos, cómo se pretende combatirlos si el presupuesto que estaba destinado a este fin disminuyó drásticamente hasta el 75 por ciento. De las especies protegidas ni hablemos porque con los ecocidios de los últimos años, especialmente en el sur del país, los están extinguiendo.



Es verdad que los negocios turbios en dos décadas de la Conanp no estuvieron ausentes. El secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo ya dijo que quienes critican estos recortes son políticos que se han beneficiado con negocios verdes.



Ninguna secretaría se salva de actos de corrupción en los sexenios prianistas. En este sentido, la Conanp tampoco fue la excepción. Dentro de sus tareas le corresponde velar por los intereses de comunidades que desde hace siglos están asentadas en territorios asediados por empresas que pretenden adueñarse de estos. El año pasado, ejidatarios de Álamo, Sonora, denunciaron actos ilícitos de funcionarios pertenecientes al organismo, especialmente de la ecóloga Elvira Rojero Díaz, a quien señalaron por frenar todo tipo de actividad productiva sustentable que permita vivir a los ejidatarios del producto de sus tierras; asimismo, por no transparentar el uso de recursos públicos que ejerce la ANP de Álamos-Río Cuchujaqui.



La biodiversidad de México es de la más importantes en el mundo. Se puede decir que nuestro país ocupa el primer lugar mundial en cuanto al número de especies de reptiles (717), el cuarto lugar en anfibios (295), el segundo lugar en mamíferos (500), el undécimo en aves (1 150) y posiblemente el cuarto lugar en angiospermas (plantas con flores), ya que se calcula que tiene 25 000 especies. Además de ser una de las mayores del mundo, la biodiversidad de México cobra también importancia mundial, ya que muchas de las plantas cultivadas por el hombre son de origen mexicano.



De acuerdo con la Conanp, en México existen 38 reservas de la biósfera, 68 parques nacionales, 4 monumentos naturales, 7 áreas de protección de recursos naturales, 29 áreas de protección de flora y fauna, y 17 santuarios. Todas amenazadas por distintos factores; el narco, la tala ilegal, los megaproyectos. Un reportaje de Contralínea dio cuenta de esto en 2017. El Corredor Biológico Ajusco Chichinautzin se vio dañada por la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, en el municipio de Tepoztlán, Morelos.



Menciona también otras ocho áreas afectadas: La Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, ubicada en Baja California Sur y perjudicada por cuatro megaminas: Paredones Amarillos, Concordia y las otras dos denominadas de la misma forma, Los Cardones.



La Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas, en Veracruz, depredada no sólo por la minera La Morelense (explotación de oro y plata), reabierta en 2014 pese al movimiento ciudadano de oposición; sino también por cazadores furtivos y crimen organizado, en su modalidad de traficantes de especies en peligro de extinción.



La Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales, localizada en Nayarit, principalmente amenazada por el megaproyecto de la Hidroeléctrica Las Cruces, que impulsa la Comisión Federal de Electricidad.



La Región Terrestre Prioritaria del Bosque Mesófilo de Montaña en Puebla, donde estará el gasoducto Tuxpan-Tula, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en enero de este año, desviar la obra para no afectar ’los cerros sagrados’.



La Reserva Ecológica Ciénaga Grande de Xochimilco, en Ciudad de México, afectada desde octubre de 2016 por una obra del Sistema de Aguas capitalino. De acuerdo con la organización Greenpeace, en el área se ha constatado, además, la existencia de descargas de aguas negras y el retiro de vegetación.



El Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca y Parque Natural Gran Bosque Otomí-Mexica (Xochicuautla), violentados por la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan (promovida por la SCT como parte de la infraestructura relacionada con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México), a cargo de una filial del Grupo Higa.



Y Parque Nacional Arrecifes, en Quintana Roo, perjudicado por un proyecto hotelero propiedad del expresidente municipal de Benito Juárez, Greg Sánchez, cuya construcción se ubica en el área del arrecife Palancar.



Además de estas, el Parque Nacional Cabo Pulmo, en Baja California Sur; las Reservas de la Biósfera Isla Guadalupe, en Baja California; El Pinacate, en Sonora; Montes Azules y Selva Lacandona, en Chiapas; y el Área de Protección de Flora y Fauna Holbox, en Quintana Roo, también se encuentran en grave riesgo. Todas afectadas por la Reforma energética que permite priorizar esta industria sobre la biodiversidad.



Y el ecocidio no sólo afecta la flora y fauna de los lugares, también a las comunidades que desde hace años están asentadas y que constantemente pierden a luchadores en favor del medio ambiente. En estas zonas hay alrededor de 420 conflictos socio ambientales.



Los gobiernos anteriores permitieron que mineras arrasaran con estos territorios. En Sonora las comunidades ven cómo se contamina el ambiente con ácido sulfúrico y otras sustancias altamente tóxicas que se absorben en los suelos y afectan los ecosistemas. Las ruidosas máquinas que ahuyentan a los animales y la contaminación del agua son otro motivo para no permitir más concesiones a estas empresas.



Con la reducción del presupuesto para salvaguardar estas áreas naturales se dejan a la deriva los trabajos que pudieran tener éxito. Quedan desprotegidas las comunidades con las que se trabaja en conjunto para la conservación y además se abandona la lucha en contra de proyectos de muerte.