De nuevo, PAN y Monreal juegan vencidas

Con la pandemia del coronavirus de fondo, Ricardo Monreal y los panistas s enfrascaron ayer en una nueva ronda de vencidas que obliga a la mayoría de los senadores -y los equipos de éstos- a presentarse a plenarias con grandes riesgos para su salud.



Así, mientras el zacatecano y los coordinadores del PRI, PRD, MC, PVEM, PES y PT coinciden en que hay que declarar formalmente concluido el perido de sesiones -que termina legalmente el 30 de abril-, para transitar sin mayores riesgos la etapa de expansión del Covid-19 y retomar los temas legislativos pendientes en períodos extraordinarios entre mayo y septiembre próximos, el PAN insiste en que se cumpla el período a través de plenos digitales.



Los blanquiazules comandados por Marko Cortes, desde la presidencia del PAN, y Mauricio Kuri, como coordinador del grupo parlamentario, insisten en que se acuerde realizar sesiones plenarias virtuales, vía redes sociales y con el uso de nuevas tecnologías.



Los panistas afirman que esto se ha desarrollado ya con plena normalidad en otros parlamentos en el mundo y no tiene por qué no ocurrir en el de México.



El rechazo a la propuesta e insistencia blanquiazul por parte de Monreal y de los coordinadores de los grupos mencionados, es que ese acuerdo podría tener implicaciones legales y políticas cuestionables, ya que si se recurre al Artículo 29 de la Constitución que es el que podría legalizar la operación virtual del Senado, abre también la posibilidad de darle facultades extraordinarias al Presidente de la República para legislar.



Aducen además que la propuesta panista no es viable, ya que además se tendrían que reformar y adecuar los artículos 63 y 69 que contemplan disposiciones sobre las sesiones, así como en materia de asistencia de los senadores.



Y dicen que de realizarse las sesiones virtuales como lo exige el PAN para aprobar proyectos legislativos, se dejaría de lado a la Cámara de Diputados, ya que su propuesta no contempla a esa parte del Legislativo.



Así las cosas, queda claro que la exigencia del PAN no procede, pues para realizar las reuniones virtuales y que sus decisiones tengan efecto de Ley, es decir, no puedan ser recurridas como inconstitucionales ante la Suprema Corte, primero debe reformarse la Constitución y luego reformarse la Ley Orgánica del Congreso para que las nuevas tecnologías sean aplicables a comisiones y a cada Cámara, a fin de que los Reglamentos de cada Cámara precisen los nuevos procedimientos.



Todo un enredo en estos momentos de urgencias de todo tipo, sanitarias, políticas, financieras, etc.



Aprobaron una tercera vía



En este contexto, en el cual Monreal con la aprobación de los otros coordinadores se negó a aplicarles una mayoría a los panistas, la sesión inició ayer no a las 11 de la mañana como suele ocurrir, sino casi a las 3 de la tarde.



Y en esta plenaria se aprobaron 8 acuerdos que en los hechos constituyen una tercera vía frente a la disputa Monreal-PAN y que garantiza una seguridad sanitaria mínima para los senadores.



Bajo la conducción de la tabasqueña Mónica Fernández, presidenta del Senado, se decidió que, ’para el buen desarrollo de la sesión ordinaria y evitar un eventual contagio entre las y los senadores, se establecieron en los siguientes puntos:



Primero.- Las y los senadores, una vez que hayan registrado su asistencia, si así lo determinan por su situación de riesgo, podrán ubicarse en sus oficinas o donde ellos estimen pertinente.



Segundo.- En la Mesa Directiva estarán para la conducción de la sesión, su servidora, una persona integrante de la vicepresidencia y una persona integrante de la secretaría; siendo estas personas de la vicepresidencia y de la secretaría los que se van a turnar.



Tercero.- En el momento en el que se encuentren presentes en el Salón de Sesiones demasiadas personas, de conformidad con las disposiciones sanitarias, esta presidencia realizará un aviso al Pleno, solicitando al personal que no sea indispensable se retire, para efecto de asegurar las medidas de sana distancia, recomendadas por la Secretaría de Salud.



Cuarto.- Solamente podrán ingresar al Salón de Sesiones un asesor por Grupo Parlamentario.



Quinto.- Para efecto de no extender la duración de las sesiones plenarias más allá de lo estrictamente necesario y con el objeto de reducir el tiempo de una posible exposición de contagio, no se permitirán las intervenciones iniciales que se han acostumbrado realizar una vez iniciada la sesión y previo al desahogo de los asuntos registrados en el orden del día.



Sexto.- Tratándose de asuntos que requieran discusión, se solicita a los Grupos Parlamentarios que preferentemente no registren intervenciones de oradoras u oradores. En caso de que existen senadoras y/o senadores que pretendan hacer uso de la palabra en la discusión de algún asunto, los Grupos Parlamentarios deberán hacer llegar por escrito el listado correspondiente.



Séptimo.- Todas las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo listados en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas directamente a las comisiones competentes.



Octavo.- Todos los puntos de acuerdo presentados y que se presenten con relación a la pandemia declarada por el Covid-19, se turnarán de previo y especial pronunciamiento al Grupo Plural de Trabajo para el Seguimiento de la Pandemia del Virus Covid-19.



’Igualmente se hace la recomendación que, en el caso de las discusiones previo registro de los oradores u oradoras, lo hagan desde sus escaños’, indicó la presidenta.



O sea: ni los panistas doblaron a Monreal y a Morena, y al resto de los grupos, ni estos mayoritearon a los blanquiazules. Se declaró empate.



Gómez Urrutia queda otra vez en la raya



Dentro de todos los jaloneos anteriores, trascendió que el senador y líder nacional minero Napoleón Gómez Urrutia había preparado un encuentro de la Comisión del Trabajo, que preside en el Senado, para ratificar ayer el dictamen sobre outsourcing ya avalado a fines de 2019 por esta misma Comisión, y que pone muy pero reteque-muy nerviosos a los grandes empresarios del país.



La expectativa creció durante la mañana alrededor de este otro tema y obligó a Monreal a estar como decía mi abuelita: con un ojo al gato y otro al garabato.



Al final, el encuentro de Napoleón no prospero y se canceló si explicación alguna.



Interrogado al respecto, Monreal no profundizó y sólo comentó que su fracción, la mayoritaria en el Senado, está por un nuevo dictamen sobre el Outsourcing que incluya las opiniones de los empresarios



Es decir, que Gómez Urrutia tendrá que bajarle a su calor.



Reforma sobre plataformas digitales sí avanza



Los que sí se encontraron, fueron los senadores de las comisiones de Hacienda, y de Estudios Legislativos, Segunda, para aprobar el dictamen que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de plataformas digitales.



El proyecto de decreto, que fue aprobado con 15 votos a favor y dos abstenciones, plantea que, en los servicios de televisión restringida, a través de plataformas de Internet, se garantice al menos el 30 por ciento de producción nacional generada en México.



Y establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones sea el que vigile el cumplimiento del porcentaje de producción nacional que debe prevalecer en los servicios de televisión restringida a través de plataformas de Internet.



A propuesta del senador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, se incluyó que el artículo Segundo transitorio fije un plazo de 180 días para que el Instituto emita los lineamientos que hagan cumplir las nuevas disposiciones en forma gradual y asimétrica.



Ello evitará imponer barreras a los pequeños proveedores entrantes, cuya base de usuarios en México no sea considerable.



