De nuevo se manifiestan en Tepic, esta vez fueron taxistas

Por Norma Cardoso



De nueva cuenta, hubo una manifestación, ayer músicos y este martes fueron taxistas quienes acudieron a la Plaza Bicentenario ubicada frente a Palacio de Gobierno, para solicitar apoyo del gobierno del estado con despensas y que sean subsidiados con la gasolina, además de no estar de acuerdo con algunas medidas que la Secretaría de Movilidad ha dispuesto.



Dijeron que se han sentido vulnerables por las medidas de mitigación que se están dando en el Estado, como el de no llevar más que un pasajero por taxi, entre otras medidas.



Los taxistas fueron atendidos por el Secretario de Movilidad, quien se llevó una lista de las personas para que les hagan llegar una despensa. Además, los manifestantes le expresaron a dicha autoridad que el acuerdo al que se había llegado hace días para que la cuota de la venta que diariamente dan los choferes a los patrones disminuyera al cincuenta por ciento, no se estaba llevando a cabo, seguían con la misma cuota diaria.



Ante eso, el Secretario de Movilidad, Luis Alonso Tahuahua, se confrontó con el dirigente Nicolas Montes Villagrán, a quien le dijo que le bajara la cuota a los choferes, ’las concesiones ni se rentan ni se venden, que te quede bien claro, todo aquél taxista que me quieras descansar, el gobierno del estado, tomará cartas en el asunto y restituiremos las concesiones a los choferes’.