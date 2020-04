De otra escritora

Pero antes una respuesta complementaria de don Antonio Aspiros Villagómez a su semblanza de ayer.

’Me tardé en ver tus Nubes de hoy por andar en la parranda y otros deberes, y -ruborizado- encuentro -ya ni modo- que ahora sí no te mediste: ventaneada completa, o casi, porque te faltó citar los periódicos murales e impresos que fundé y "dirigí" (jejeje) cuando era estudiante, y mis colaboraciones para algunas revistas escolares, además del premio que gané en 1960 por un cuento de Navidad.

¿Poeta, dices? Pues no me considero así, aunque en mis mocedades pergeñé algunas rimas que casi nunca exhibo, porque me quedé en la etapa que han pasado hasta los poetas de verdad, en que no saben si lo que escribieron es 100% suyo o se dejaron llevar por influencias de quienes tomaron como modelo.

Ah, también fui fotógrafo -al mismo tiempo que reportero- en un semanario y dos revistas.

A toda esa actividad le robé el tiempo necesario para titularme también como lector y coleccionista.

Gracias por hacerme famoso entre tus lectores.

Qué pena. (Los Textos reunidos van muy avanzados; son por temas e incluyen los de Norma; a ver quién los edita).

A.

PS: en un "cv" aparte porque el mérito es compartido, pondría que soy padre de cuatro hijos -un varón y tres mujeres- y abuelo de seis nietos: tres y tres. Y tengo una super esposa –Norma Vázquez Alanís--y tres hermanos -hombres todos y menores que yo- con sus respetivas familias’.

También compartimos, al aprovechar la ocasión, una semblanza de formidable mujer.

La historiadora, escritora y poeta doña Norma Lydia Vázquez Alanís nació en la ciudad de México,un 5 de agosto de 1953. Y vive en San Juan del Río, Querétaro, donde escribe. Tranquila y casada.

Integra la membrecía del respetado y respetable Club Primera Plana, desde 2005.

De laAsociación Mexicana de Profesionales de la Edición, desde 2013.

Del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, desde 2014

Egresada de la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (Generación 1978).

Titulada como licenciada en periodismo, Secretaría de Educación Pública (2012).

Diplomado en Análisis Político, Universidad Ibero Americana (1998-1999).

Diversos cursos, seminarios y talleres de actualización, especialización y capacitación, en materias como: etimologías, lenguaje, géneros literarios, crítica literaria, fronteras del periodismo (literatura), periodismo científico, agencias de noticias, crítica de danza, y nuevas tecnologías aplicadas a medios de comunicación (1981-2018).

Los libros:

Reloj de Arena, vol. IV (Editorial Constate, 1999), con el ensayo-tesis La UNAM: de faro de luz a hoyo negro.

Todo Morelos. Autora de los capítulos sobre cultura y turismo (Adriar SA de CV; 2002).

Retos de la corrección en un mundo globalizado (Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición, PEAC; 2014).

La corrección de estilo, un futuro incierto ante las recurrentes crisis económicas, preparada para el segundo Congreso Internacional de Correctores de Textos en español, FIL-Guadalajara, 2012.

Reconocimiento por 15 años de desempeño, Notimex, Ciudad de México, 1993.

Premio México de Periodismo ’Ricardo Flores Magón’ por crónica en medios impresos, Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex); Córdoba, Veracruz, 2008.

Premio ‘Nikito Nipongo’ a la mejor perla idiomática, Día Internacional de la Corrección de Estilo. Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición; Ciudad de México, 2010.

Reconocimientos del Club Primera Plana por 25, 30, 35 y 40 años de ejercicio profesional; Ciudad de México, 2003, 2008, 2013, 2018.

Ha sido editora y redactora de noticias internacionales y servicios especiales, en la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, de la Secretaría de Gobernación (1978-1994).

Periódico El Nacional (articulista; 1984-1986).

Revista En Todamérica (columna de espectáculos Más que candilejas y notas políticas; 1985-1993).

Secretaria de redacción en la Agencia OEM-Informex, de la Organización Editorial Mexicana, OEM (1989-2015). 

Revistas Examen (PRI), Libertas, Brecha, Candelero, Mundo Legislativo y Semanario 24 (artículos diversos; 2007-2012). Autora de la columna La Biblioteca de Arcadia dedicada a reseñas de libros (2006-2020).

Autora de la columna Constelación Andrómeda sobre temas científicos, cinematográficos y ecológicos (2012-2020).

Difusión libre mediante reseñas periodísticas, de los ciclos de conferencias del Centro de Estudios de Historia de México, de la Fundación Carso (2014-2019).

En algunas ocasiones firma sus textos con el seudónimo Artemisa Alanís.

Periódico El Sol de México (reseñas de libros; 1991).

Semanario del SNTE Quince de Mayo (notas sobre política y cultura; 1994-1995).

Boletín independiente Senda Educativa (reseñas de libros y temas relacionados con la mujer; 1997-1999).

Hicimos un resumen. Casi semblanza. Leemos su prosa, de la que nos nutrimos, con entusiasmo.

