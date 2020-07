De Paz y Tranquilidad no disfrutamos en nuestro México lindo y querido

Con el reciente episodio sangriento ejecutado por sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación, contra Omar García Harfuch. Secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México, quien resultara con lesiones de arma de fuego que no pusieron en riesgo su vida. Jefes de Cáteles del crimen organizado, demuestran una vez más, no tener respeto, y mucho menos temor al total de fuerzas armadas, Ejercito, Marina, Guardia Nacional, y demás agrupaciones de policía, que, por instrucciones de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México han sido diseminadas en el territorio nacional, a pesar de la enorme cantidad de elementos encargados de salvaguardar la seguridad de mexicanos, el territorio nacional continúa manchándose de sangre, antes el estado de Guanajuato, fue sitiado por criminales, hace días Ciudad de México, a que entidad le tocara próximamente. En tanto, son más de 500 mil las personas asesinadas por sicarios en todo nuestro México.



ISSEMyM, caja chica, y botín de políticos mexiquenses. Con anterioridad, en este espacio trate algunas denuncias de parte de derechohabientes del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. ISSEMyM, actualmente dirigido por Bertha Alicia Casado Medina, Conforme a la denuncia que por escrito me hicieron llegar quienes dicen ser afectados, el mismo documento afirman enviaron a legisladores del Estado de México. Publicada la denuncia anterior me doy cuenta me quede corto. Las comisiones de trabajadores participantes en la delación actual afirman son cientos de millones de pesos los desviados de las arcas del ISSEMyM, procedentes de cuotas de derecho habientes, por gobernadores del Estado de México, y políticos para gastos de campaña, estos en conjunto han utilizado como caja chica ISSEMyM, extrayendo en complicidad con anteriores administradores miles de millones de pesos para gastos en campaña política. Estos millonarios saqueos han afectado seriamente las finanzas de esta institución, dañando severamente en todos los aspectos a empleados y derechohabientes enfermos a quienes no se les da la atención médica y hospitalaria adecuada por falta de recursos financieros, en arcas del ISSEMyM. Pero seré sincero con quejosos, dudo al cien por ciento que diputados mexiquenses solucionen el problema, ojalá me equivoque.



’Están conmigo o contra mí, basta de medias tintas, es decir se está trabajando por lograr la cuarta transformación, o se está contra la transformación del país, debemos estar por la honestidad y por la limpia a México de corrupción, no permite simulaciones, sometimientos a costa de otorgar privilegios a unos

cuantos, y como consecuencia empobrecer a la mayoría de mexicanos, o se alinean o tomo medidas más drásticas, pero canonjías especiales a funcionarios no’, sentencio Andrés Manuel López Obrador en reunión con directores de su gobierno, cumplirá su ´palabra porque la realidad es otra, bien lo sabe o se hace de la vista gorda, pero en el gobierno federal se encuentra gran cantidad de funcionarios gandayas.

Como ejemplo tenemos a Manuel Bartlett Díaz, flamante director de CFE. Su hijo Le3ón M. Bartlett <Hernández ha sido beneficiado con súper millonario contrato, para servicios en diversas instancias del gobierno federal, y no ha pasado nada, sigue pegado a la ubre presupuestal igual que su papi.



Gobernadores, de diversos estados de la República Mexicana, emanados del Partido Acción Nacional (PAN), se reunieron para acordar demandar a Andrés Manuel López Obrador, para enfrentar necesidades de toda índole en sus entidades, en realidad estos panistas siguen siendo unos sinvergüenzas, despilfarradores de Dinero del pueblo, a su reunión que termino en gran festival durante el cual disfrutaron de exquisitas Viandas, llegaron en aviones privados, acompañados de tremenda manada de guaruras, y eso que les falta Dinero.



Renace la bronca entre Maricela Serrano Hernández, distinguida antorchista, y actual alcaldesa del Municipio de Ixtapaluca. Y el ex alcalde de la misma localidad, pero de bandera priista Armando Corona Rivera…el odio personal entre estos dos personajes de la política Ixtapaluquense ya es añeja. Hace años

Comenté con Armando Corona, ’Lic. Ese coraje entre Maricela y tú, seguro terminara en matrimonio’, hasta la fecha mi pronóstico no ha resultado positivo, ambos políticos continúan odiándose, seguro en la próxima Contienda política se darán con todo.



(La muerte algún día vendrá por nosotros así que hay que empezar a vivir la vida de la manera en que nos sintamos vivos plenamente.). Feliz Día.