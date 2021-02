De pet a cobija la transformación de un desecho que puede causar inundaciones en beneficio para los mexiquenses

Promueve CAEM una cultura hídrica para tener más litros de agua para el futuro, además de disminuir riesgos de inundaciones al retirar este material de los cuerpos de agua.



Amecameca, Estado de México, 7 de febrero de 2021. María Laura Ruiz, vecina de la comunidad de Santiago Cuauhtenco, ubicada en la Región de los Volcanes del Estado de México, asegura que jamás imaginó que lo que algunos consideran basura, como las botellas de PET, pudiera transformarse en cobijo para ella y su familia, durante las noches de invierno.



’La verdad está muy bien porque tenemos mucho río con esa basura y creo que eso serviría para limpiar y como para darle un buen uso, y en tiempos de frío una buena ayuda. Como vivimos a lado del río, siempre nos bajamos a juntar toda la botella y a juntar todo el basurero, latas que bajan del río y eso también nos sirve como recurso, nos ayuda y nosotros también ayudamos al medio ambiente’, dijo.



Como parte del Programa permanente contra inundaciones, el Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión del Agua estatal (CAEM), implementa un intenso trabajo de desazolve de ríos, lagos y barrancas, así como de la infraestructura del drenaje de la entidad, con el fin de reducir los riesgos de inundaciones durante la temporada de lluvia.



En su afán por fortalecer la difusión de una cultura hídrica que mejore las oportunidades de desarrollo de los mexiquenses, la CAEM promueve y difunde prácticas adecuadas para evitar la contaminación en los cuerpos de agua y contribuir a que haya más litros para el futuro, además busca alternativas de uso para la gran cantidad de botellas de PET que se retiran durante el desazolve de éstos.



Así, en coordinación con la Asociación Civil ECOCE, ahora se le da una segunda vida útil a este material que, depositado en el lugar equivocado, pone en riesgo a las familias y su patrimonio, pero que una vez reciclado, se le transforma en cobijas para arropar a los mexiquenses que más lo necesitan.



Para obtener un kilo de fibra reciclada se requieren 56 botellas de PET, esto no es problema: el año pasado, a través de sus siete gerencias regionales, la CAEM recolectó cerca de 8 mil toneladas de botellas de este material.



’ECOCE nos ayudó a darle una segunda vida al PET y al polietileno de alta densidad que nosotros pudimos recolectar y después separar para cambiarlo por un producto terminado, que son cobijas, y poder mitigar un poco y dar un poquito de calor en esta temporada invernal’, narró Sylbeth García Boone, Directora General de Coordinación con Organismos Operadores de la CAEM.



Y el día llegó, familias de las comunidades Aldea, Chalma, Huehuecalco, San Pedro, San Juan Grande, Santiago Cuauhtenco, Zentlalpan y Zoyatzingo, ubicadas en la fría zona de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, recibieron más de 500 cobertores que resultaron del PET.



En esta entrega de cobertores, recorrieron las comunidades el Presidente municipal de Amecameca, Miguel Ángel Salomón Cortés, delegados comunales del Ayuntamiento y Sylbeth García, quien exhortó a la población a ser más responsables para no entorpecer con basura el ciclo urbano del agua, hacer uso responsable del líquido y valorar el esfuerzo que se realiza para llevarla a los hogares mexiquenses.



’El mensaje que le daría a la juventud, a los niños de ahorita, que van apenas creciendo, es que cuiden el medio ambiente, no tiren la basura, reciclen la basura y hagan un mejor provecho de sus bosques naturales, y que no contaminen los ríos ni barrancas para que la basura llegue al lugar indicado y pueda servir para reciclarla para hacer cobijas, para que ayuden al medio ambiente’, expresó Pedro Juárez, primer delegado de la comunidad de Santiago Cuauhtenco, al explicar que estas acciones coordinadas entre la comunidad, los gobiernos y las asociaciones civiles, permitirán tener más litros de agua para el futuro.