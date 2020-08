De represor tachan comerciantes al gobierno de Olga Medina Serrano en el municipio de La Paz

La Paz, Méx.-De nueva cuenta comerciantes ambulantes de esta localidad se manifestaron en contra de la nefasta política que practica la alcaldesa Olga Medina y que atenta en contra de los mismos comerciantes quienes solo buscan realizar su trabajo del libre comercio consagrado en la Constitucion de los Mexicanos.

Por tal razón, con gritos de ’¡Queremos trabajar!’, ’Olga, tú sí comes, nosotros no’, y ’¡No más represión!’, medio centenar de comerciantes de puestos fijos y semifijos bloquearon dos carriles de la carretera federal México Texcoco y posteriormente marcharon por las calles del centro histórico para exigir a la alcaldesa morenista, Olga Medina Serrano, que frene el retiro y la destrucción de puestos metálicos, ya que de esas fuentes de trabajo dependen más de 300 familias.

Los inconformes señalaron que la titular del ayuntamiento, en lugar de coadyuvar a la economía de los vendedores en esta época de pandemia, se ha dedicado a pulverizar la precaria situación de cientos de personas, cuyo único delito es expender productos en la vía pública.

Cabe señalar que los agraviados -la mayoría vestidos totalmente de negro-, cerraron los carriles de la carretera a la altura de los bancos y luego caminaron por la avenida Simón Bolívar, hasta llegar a la vinatería La Perla, presuntamente propiedad de la alcaldesa, su hermano Mario y su sobrino Juan José Medina Cabrera, exalcalde de esta localidad. Ahí, los manifestantes gritaron consignas como: ’¡Olga, tú sí abres tu negocio, pero cierras los de los pobres!’, siempre vigilados por policías municipales, quienes desviaban el tránsito en las arterias.

Enarbolando pancartas, los activistas señalaron que la funcionaria se ha dedicado a reprimir al pueblo trabajador, en lugar de ocuparse en combatir la ola de homicidios y feminicidios que laceran al municipio, convirtiéndolo en uno de los más peligrosos de la zona oriente del estado.

Al llegar a la explanada, los comerciantes fueron recibidos por policías, quienes se apostaron a la entrada del palacio para impedir el paso y responder violentamente si las circunstancias lo ameritaban.

No obstante, los integrantes de la marcha enfatizaron que su protesta era pacífica y lo único que deseaban era diálogo y concertación con la titular del gobierno, ya que el derecho al trabajo, dijeron, está plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A las 16:30 horas, cansados de gritar consignas, tuvieron que retirarse en forma ordenada, ya que aparentemente la presidenta municipal no los recibiría porque ’no hay nada qué tratar con ellos’, según dijo una mujer en la entrada del inmueble.

Cabe señalar que existe una demanda penal contra varios funcionarios del ayuntamiento por abuso de autoridad, robo y daños en propiedad ajena que actualmente se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas. Los afectados esperan que la justicia se incline a favor del pueblo.