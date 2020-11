De resultar culpable de los delitos que se le señala a Salvador Cienfuegos será juzgado en México: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MIERCOLES, 18, NOVIEMBRE, 2020, 12:08 hrs.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia de prensa, que si el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, resulta culpable, será castigado en México, luego de que el gobierno de Estados Unidos desistiera de los cargos en su contra.



El Mandatario aseguró que el hecho de que Cienfuegos regrese a México en libertad no significa que exista impunidad, pues la Fiscalía General de la República (FGR) iniciará una investigación con los elementos de prueba que enviará el gobierno estadunidense.



’Resolvieron que sea en México donde se juzgue al general, en el caso que existan los elementos de prueba suficientes. México es un país libre, independiente y soberano eso lo han entendido muy bien en Estados Unidos en el trato que llevamos, como también si la Fiscalía de México, al reponerse el procedimiento, encuentra que hay culpabilidad, entonces se castiga’, comentó.



El Presidente destacó que el gobierno de Estados Unidos posee una gran confianza en la Presidencia, en el canciller y en la fiscalía mexicana; es por ello que el juicio se llevará a cabo en el país.



Po su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, recordó que la administración del Presidente encabeza una lucha contra la corrupción.



’Sabemos que la fiscalía es autónoma y tiene al frente un hombre serio que respetamos, el elemento decisivo es la confianza que hay entre ambos (países) y las instituciones que tenemos, no es un acuerdo de impunidad’, declaró.



El canciller señaló que el destino del ex secretario dependerá de su situación, ya sea si regresa a México en calidad de detenido, en proceso de investigación o si será dejado en libertad. ’Decirles que no hay impunidad para nadie y, al mismo tiempo, no vamos a permitir en ningún caso que se fabriquen delitos’.



Así mismo, destacó que las autoridades estadunidenses ya enviaron elementos de prueba, por lo que la FGR se encuentra en un proceso de análisis y búsqueda, respetando los derechos y la evidencia.





Ebrard Casaubon dijo que retirar los cargos contra Salvador Cienfuegos también muestra la solidez de la relación bilateral entre México y EU.



El canciller destacó que el hecho de que la juezaCarol Bagley Amon accediera a retirar los cargos a Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena), es una muestra de la solidez de la relación bilateral y la confianza del gobierno de Estados Unidos en las instituciones de México.



"Esta decisión, en línea con la Declaración Conjunta de los fiscales generales de ambos países, es una muestra de la solidez de la relación bilateral y la confianza del gobierno de Estados Unidos en las instituciones de justicia mexicanas".



El canciller Ebrard Casaubon compartió la postura en la que informó el resultado de la audiencia de Salvador Cienfuegos.



Esta mañana, la jueza de la Corte del Distrito Este de Nueva York aceptó la petición para desestimar los cargos en contra del ex funcionario en el gobierno de Enrique Peña Nieto y ponerlo a disposición de las autoridades mexicanas.



Cabe recordar que Salvador Cienfuegos fue señalado por narcotráfico, en modalidad de producción, transporte y distribución de droga, así como lavado de dinero.



En la Corte Federal de Brooklyn, estuvo Cienfuegos, acompañado de su abogado, Edward Sapone, además del propio fiscal del Distrito Este de Nueva York, Seth DuCharme.



La jueza de Estados Unidos, Carol B. Amon, accedió a retirar los cargos al general Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena) señalado por narcotráfico, en modalidad de producción, transporte y distribución de droga, así como lavado de dinero.





Al emitir su resolución, la jueza Amon enfatizó que no hay evidencia ni sospecha de que México no llevará a cabo una investigación. En la Corte Federal de Brooklyn, estuvo Cienfuegos, acompañado de su abogado, Edward Sapone, además del propio fiscal del Distrito Este de Nueva York, Seth DuCharme.





La jueza Amon preguntó al fiscal si esta decisión se tomó al más alto nivel del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y en respuesta, Seth DuCharme aseguró que el acuerdo con el gobierno de México fue concretado por el propio fiscal general William Barr.





El abogado de Cienfuegos, Sapone, aseguró que el general aceptaba la moción para desestimar los cargos y cuando el ex titular de la Sedena fue cuestionado por la jueza Amon, éste contestó a todo con un ’sí, señora’.





FUE DECISION DE PERMITIR QUE MEXICO INVESTIGUE CASO CIENFUEGO



El canciller Ebrard Casaubon informó que la decisión de la jueza, es una muestra de la "solidez de la relación bilateral (de México) y la confianza del gobierno de Estados Unidos en las instituciones de justicia mexicanas".



La jueza de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Carol Bagley Amon, aceptó la petición del Gobierno de EE.UU. para desestimar los cargos en contra del general Salvador Cienfuegos y ponerlo a disposición del ‪@GobiernoMX para su investigación en nuestro país.



Esta decisión, en línea con la Declaración Conjunta de los fiscales generales de ambos países, es una muestra de la solidez de la relación bilateral y la confianza del Gobierno de Estados Unidos en las instituciones de justicia mexicanas.





El director general para América del Norte, Roberto Velasco, destacó la decisión de la jueza Carol Amon de conceder la desestimación de cargos contra el ex secretario de la Defensa Nacional.





A través de su cuenta de Twitter, el funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) compartió la decisión de la jueza.





La jueza Amon concedió la solicitud del Gobierno de EE.UU. en el caso Cienfuegos. Señaló que la decisión se tomó al más alto nivel del Departamento de Justicia para permitir que México investigue y se defienda la sólida sociedad para la aplicación de la ley.





El canciller Marcelo Ebrard aseguró que "no hay nada oculto" en la negociación con Estados Unidos para retirar los cargos a Cienfuegos, pues aseguró que "no es un acuerdo de impunidad".



"Es por tanto una decisión que reconocemos positivamente y que debe dar lugar a que la cooperación se mantenga sobre la base de respeto a la soberanía y la jurisdicción mexicana; sean delitos, investigarlo, sustentarlo en su caso, debemos ser quien resulte responsable procesado ante la autoridad mexicana", mencionó.





Ayer el funcionario informó que Cienfuegos será repatriado para continuar su proceso en México como un ’mexicano que no tiene cargos’, ’no como un acto de impunidad, sino de respeto a la soberanía’.



Esta acción, dijo, ’significa que las bases que existen de cooperación en materia de seguridad habrán de mantenerse, porque solo pueden existir si hay respeto a la soberanía de México, por consiguiente reconocemos esta resolución del fiscal general de Estados Unidos’.





Este martes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía General de la República (FGR) dieron a conocer que el gobierno estadunidense tomó la decisión de solicitar que se desestimen los cargos penales contra el ex secretario Cienfuegos, ’para que pueda ser investigado y, en su caso, procesado de acuerdo con las leyes mexicanas’.





En un comunicado conjunto, ambas instancias señalaron que esta solicitud se da ’en reconocimiento a la sólida asociación institucional entre México y Estados Unidos, y con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad’.