De última hora. Falleció en Morelos hijo de Luis Echeverria

De última hora. Se suicida en Morelos hijo de Luis Echeverria.



Ricardo Montoya



Por causas aún no esclarecidas

Álvaro Echeverría Zuno, hijo del ex presidente de México, Luis Echeverría Alvarez, fue localizado muerto en su casa en Cuernavaca, Morelos la noche de este martes.



La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) dio a conocer que tenía una herida de bala en la cabeza y que aún lado del cadáver se encontró una carta póstuma así como un arma de fuego.



Según la dependencia fue en el área de jardín del inmueble donde fue encontrado el cuerpo sin vida del hijo mayor del ex presidente, "identificado por familiares como Álvaro ’N’, de 71 años de edad, con lesión penetrante en el área cefálica’, informó la dependencia a través de un comunicado.



La FGEM agregó que el cuerpo fue encontrado alrededor de las 9:50 horas, cuando elementos de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen y de la Policía de Investigación Criminal, acudieron a un domicilio al interior del Fraccionamiento Los Laureles, ubicado en la Colonia La Pradera, del municipio de Cuernavaca.



