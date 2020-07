De varios balazos en la cabeza presuntos delincuentes quitan la vida a un individuo en el municpio de La Paz

La Paz, Mex. -La población de esta localidad, vive ya desde hace un buen tiempo ser presa del pánico y del terror, pues no hay día que no aparezca una persona ejecutada víctima de la delincuencia organizada que presuntamente ya sentó sus reales en este municipio sin que autoridad alguna se atreva a ser frente.

Ahora de nueva cuenta el crimen organizado cobro una víctima más en un sujeto que de varios balazos en la cabeza quedo sin vida sobre una motoneta en el interior de una vecindad localizada en calle, Miguel Lerdo, numero 8, entre Av. Puebla y Hombres Ilustres, en la colonia Los Reyes Acaquilpan, en este mismo municipio.

De acuerdo a reportes policiacos, este alevoso crimen que presumiblemente podría estar ligado a una venganza entre integrantes de organizaciones delictivas, el cadáver del infortunado masculino fue encontrado montado sobre una motocicleta de la marca Itálica de color negro y naranja, con numero de placas para circular, W68ST con varios impactos de bala producidos con arma de fuego siendo identificado con el nombre de Ricardo N de 39 años de edad.

La víctima vestía chamarra color negro, pantalón de mezclilla color gris, y tenis negros, y fue identificado por una mujer de 36 años quien dijo ser hermana del ahora occiso.

Paramédicos de protección civil a bordo de la unidad 1607 Indicaron que el masculino ya no contaba con signos vitales.

Por lo que la policía de seguridad pública acordono el lugar de los hechos para dar parte a las autoridades correspondientes.

Este crimen es uno más de los tantos de los que se han dado en toda la localidad por lo que los habitantes dicen ser ya presa de la inseguridad que impera en todo el territorio de Los Reyes La Paz.