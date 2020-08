De videos a videos

Luego de una semana plagada de videos tomados en forma subrepticia e intercepciones telefónicas ilegales, nadie se salva. Todos al final aparecen en ellos en lo mismo: recibiendo, hablando de millones de pesos de sobornos. Conclusión: todos son iguales. Lo mismo. Corruptos, pues.



En este juego de toma y daca, va perdiendo el ganador de siempre, Andrés Manuel López Obrador. Luego del video de la entrega de millones de León a su hermano Pío López Obrador, el mandatario está severamente tocado. Y más después de la excusa idiota de dónde venía esa lana y para qué era ocupada.



Así, a la ola de filtraciones y de ver a unos y otros recibiendo millones de pesos, de escucharlos en sus arreglos, se vino otra ola: la de desmentidos. La de ’por Diosito santo que no sé nada… no eran para mí, yo nunca supe nada… fueron aportaciones del pueblo bueno, pa’gasolina, pa’tortas y chocoflanes con coca’.



Así, pasamos pronto de la exigencia presidencial del inicio de semana de: que saquen todos los videos y se exhiban profusamente en la tele y redes sociales, sin límites ni censura, sin cortes o ediciones, para que los mexicanos todos vean lo que era el régimen corrupto… a esos otros, los de León y Pío que fueron calificados rápidamente como una maniobra de los conservadores, esos reaccionarios que ’nos atacan’ porque quieren seguir conservando sus privilegios y transas.



De la actitud del lunes, cuando el propio mandatario ordenó transmitir para ver en la enorme pantalla de las mañaneras de Palacio, en el Salón de la Tesorería, el video filtrado en que dos cercanísimos asistentes de dos entonces poderosos e influyentes senadores panistas recibían bolsas de plástico, a la filtración de los videos del viernes, hubo toda la distancia.



El fin de semana AMLO ya no ordenó ver el video en que León daba a su hermano Pío las bolsas con cientos de miles y millones de pesos.



Ahí, el presidente Andrés Manuel López Obrador, evidentemente sacado de onda, contrariado porque su juego hacía severamente agua con el golpazo que le dieron debajo de la línea de su credibilidad, pasó a pedirle al periodista Carlos Loret de Mola entregar los videos a la Fiscalía y presentar una demanda en contra de Pío y León.



Pedía un absurdo. Los videos circulan libres y por cientos de miles en las redes sociales y la Fiscalía los puede tomar de ahí.



Lo otro es obvio: AMLO no sabe, no entiende que los periodistas no presentan denuncias judiciales, sino notas, reportajes periodísticos. Su tribunal no es el judicial, sino el de la opinión pública. Y Loret ha cumplido en eso con creces.



El ácido humor de los mexicanos se ha encargado de lo demás. Sólo un meme lo pinta todo: en él dice AMLO: yo sólo traigo 200 pesos en mi cartera… lo demás, lo trae Pío.



Demoledor.



Eso llega a todos sin distinción, lo mismo lo entiende el chairo más chairo de Neza o Chalco, que el ejecutivo de la Del Valle o el rico de Las Lomas y Bosques. Todos.



En eso va la eufórica ola de videos iniciada desde la mañanera de hace una semana por AMLO hasta la de hoy. El bumerang más rápido y devastador que he visto en años.



A lo mejor ya entendió el de Macuspana que es cierta esa advertencia de que: ’quien esté libre de video que lance el suyo sin más en la pantallota de la mañanera de Palacio’.



Feo caso, y hay más…



La historia de la 4T, en nuestras manos: Monreal



Reacio a participar en cuestiones internas de Morena, Ricardo Monreal decidió irse a fondo a fines de la semana, al exigir en un encuentro virtual a militantes y dirigentes, en el contexto de la inminente elección por encuesta de sus dirigentes nacionales y locales: ’unidad, humildad y autocrítica’, porque, les dijo, hay que entender que ’la historia de la 4T está en nuestras manos’.



Uno de los fundadores esenciales de Morena junto a Andrés Manuel López Obrador, el zacatecano recordó a la izquierda dentro de este movimiento continuar con el proceso de transformación del país, ’a pesar de que puedan venir ataques o haya resistencias y obstáculos’, indicó.



Consideró que para lograrlo, la militancia y dirigencia de Morena deberá sepultar y alejarse ’de los viejos estilos del quehacer público, como la frivolidad, deshonestidad y el engaño’, apunta.



Hoy la izquierda, les dijo, debe superar todas las inercias y confrontaciones internas, pues son éstas las que lastiman y detienen una cohesión necesaria.



’Actuemos con congruencia, es el momento de la unidad nacional. La historia que será contada sobre la Cuarta Transformación está en nuestras manos’.



Así al participar en la conferencia a distancia: ’Los retos y desafíos de la izquierda en la 4T’, organizada por el senador Casimiro Méndez Ortiz, el coordinador de la mayoría de Morena en el Senado dijo:



’Vamos a salir adelante, no dejen de estar luchando al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador’.



Consideró que, ante la emergencia derivada de la pandemia por Covid-19, la izquierda debe estar unida ’como movimiento revolucionario y fuerza catalizadora de las esperanzas y los sueños de las mexicanas y los mexicanos’.



Hoy, dijo, todo lo que ocurre en México es inédito.



Nunca antes se tocó a los poderosos como ahora.



Hoy, tanto el presidente López Obrador como el fiscal General de la República, Alejandro Gertz -quien goza de autonomía constitucional-, ’dan pasos firmes para que, incluso, si es necesario, hacer comparecer a ex presidentes, gobernadores en funciones o ex legisladores, por eso es que la derecha reacciona violentamente’.



Lo que importa en este momento entonces es tener claridad en el rumbo que la nación necesita, y para ello, dijo es fundamental actuar con honestidad.



’La patria nos necesita a todos dentro de la izquierda, pero tenemos que sepultar los viejos estilos del quehacer público, como la frivolidad, deshonestidad y el engaño’.



Destacó que hoy todo tiene que ver con que el presidente López Obrador está abriendo brecha para un nuevo desarrollo político, económico y social, por ello, ’tenemos que, razonadamente, respaldar las políticas públicas que ha implementado’.



En este sentido, afirmó, la mayoría en el Senado no vacilará y respaldará con firmeza al líder del movimiento, que ahora es Presidente. Si bien es cierto que se ha alejado del partido por razones de congruencia, nosotros debemos continuar y respaldar las acciones del gobierno, recalcó.



Indicó que un grupo de senadoras y senadores de Morena decidieron cerrar filas de manera unánime con el Presidente de la Republica porque está en una cruzada impresionante contra el viejo régimen y sus vicios: corrupción, impunidad tráfico de influencias y abandono de las clases más vulnerables.



Recordó que hace dos años, en un ejercicio sin precedentes, las mexicanas y los mexicanos apostaron por cambiar el rumbo del país apostando por la coalición ’Juntos haremos historia’, logrando que, por primera vez, la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión fueran de izquierda.



El legislador señaló que en el Senado han asumido el compromiso para iniciar el proceso de transformación del país e impulsando una serie de reformas encaminadas a darle contenido a la 4T.



Dijo que han sido dos años de intenso trabajo dedicación y diálogo en los que han actuado como una mayoría responsable, ya que no se han impuesto irracionalmente.



’Hemos privilegiado la construcción de acuerdos necesarios para concretar las reformas que son el cimiento de nuestra revolución pacífica’, apuntó.



Lo que se ha hecho es generar condiciones de igualdad a través de la construcción de un estado de bienestar, la separación de poder económico y el político, la creación de una política progresiva y la constitucionalización de programas sociales. Hoy son prioridad las mujeres, las personas adultas mayores, la población indígena y las personas con discapacidad, puntualizó.



