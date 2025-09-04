De Colombia a España, la FILEM 2025 abre sus páginas a 10 países invitados

TOLUCA, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México presentó la onceava edición de la Feria Internacional del Libro Estado de México (FILEM) 2025, que se llevará a cabo del 26 de septiembre al 5 de octubre en la Plaza de los Mártires de Toluca y estará dedicada a la novela gráfica.



Nelly Carrasco Godínez, Secretaria de Cultura y Turismo, destacó que la FILEM es una muestra del poder de la lectura para transformar realidades y acercar a las personas a distintas formas de comprender el mundo.



Con el lema ’Leer es habitar lo imposible’, la FILEM ofrecerá más de 180 actividades, entre presentaciones editoriales, conferencias, talleres, clases magistrales, obras de teatro, conciertos y homenajes, además de un pabellón gastronómico y artesanal.



El encuentro contará con la presencia de más de 10 países invitados, 300 editoriales nacionales y siete internacionales de Colombia, Argentina, Cuba y España.



Las actividades se desarrollarán en cuatro foros principales (FILEM, FOEM, UAEMéx e Infantil y Juvenil) y en cinco foros alternos: el Centro Cultural Universitario Casa de las Diligencias, el Teatro Universitario Los Jaguares, el Museo de Bellas Artes y el Parque de la Ciencia Fundadores.