Debaten expertos postergación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio

Zinacantepec, Estado de México, .- Como parte de la programación de Cultura y Deporte en un Clic 3.0, la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México, transmitió el programa ’En la intimidad del deporte’, cuya periodicidad es quincenal, los miércoles, donde hablarán de diversos temas deportivos.



Este ejercicio, está a cargo de la Dirección de Cultura Física y Deporte de la entidad, y busca dar a conocer la actividad de los actores deportivos del Edoméx, todo ello, a través de Facebook, @CulturaEdomex.



Esta emisión, estuvo conducida por Mario Martínez Tello, y contó con la participación de Daniel Aceves, Presidente de la Asociación de Medallistas Olímpicos AC, Liliana Suárez, Presidenta del Comité Paralímpico Mexicano (Copamex), Ignacio Zamudio Cruz, Entrenador de Atletismo, y la Pentatleta Mayan Oliver, quienes hablaron acerca de la postergación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio.



En este conversatorio, los invitados analizaron los diferentes ángulos dado su quehacer deportivo, coincidiendo en que es necesario adaptarse a las nuevas circunstancias del aplazamiento de la magna justa, para poder encarar este nuevo reto.



’Hay que tomar en cuenta que es algo mundial y no depende de nosotros, así que hay que ser optimistas para continuar con los entrenamientos, competencias y acudir a los Juegos Olímpicos’, refirió la atleta Mayan Oliver.



Por su parte, Suárez Carreón detalló que lo principal es velar por la integridad de los deportistas, es por ello que ante la posibilidad de que no se restablezca el funcionamiento en el Centro Paralímpico Mexicano, se está en contacto con los diferentes estados para que los deportistas continúen con su preparación.



’Cuando se anunció que se iban a postergar los juegos, se tuvo un tiempo de preparación, sin embargo, no se contempló que la pandemia duraría un periodo tan largo, es un momento en el que aún no podemos reactivar las actividades deportivas’, comentó la Presidenta del Copamex.



De igual forma, Ignacio Zamudio Cruz, quien ya vivió en 1996 el movimiento olímpico como deportista, señaló que será un gran reto para que los deportistas puedan llegar en su forma física.



Destacó que es un punto esencial para que los deportistas de Latinoamérica y en específico de México tengan una ventaja considerable ante los europeos y asiáticos, quienes ya están regresando a la actividad.



Ante la posibilidad de que los Juegos Olímpicos de Tokio se realicen sin público, los actores deportivos coincidieron en que a pesar de que serían muy diferentes a lo acostumbrado, es mejor a que se cancelen de manera definitiva.



’Prefiero que se lleven a cabo de esta manera a que se cancelen definitivamente, porque ésa es la siguiente opción, los Juegos son cada cuatro años, ése es el misticismo’, declaró Zamudio Cruz.



Por último, Daniel Aceves declaró que esta situación dejará mucho a los deportistas, principalmente la resiliencia, y necesitarán un planteamiento inteligente para superar esta situación y enfrentar los nuevos retos.