Debatir en torno a ideas, tareas y no a personas, exhorta Pablo Amílcar Sandoval

Este miércoles a través de sus redes sociales, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, invitó a sus adversarios a debatir propuestas, ideas en lugar de atacar en lo personal y dividir; esto luego del fallo que emitió ayer, martes, el Tribunal Electoral de Guerrero, ante denuncia por propaganda exterior, cuyo fallo resultó a su favor.



Detalló que en congruencia con la Cuarta Transformación, renunció con antelación al ’honroso cargo’ que le dio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



Señaló que la sociedad vive un momento crucial en el país y qué hay crítica que en el afán de confrontar, edifican.



Esto fue lo que precisó textualmente:



La decisión del Tribunal Electoral pone fin a la discusión originada por los anuncios de una revista. Confirma que siempre he actuado conforme a la ley y siguiendo los principios de la cuarta transformación.



También para cumplir escrupulosamente con la Ley y la ética que debe imperar en la política, renuncié al cargo de Delegado con el que me honró el Presidente de la República.



Ojalá quienes hoy nos atacan entiendan que hay críticas que en lugar de destruir, edifican.



Agradezco a todos los que siempre confiaron en nosotros. Como prioridad debemos construir un futuro de justicia libertades y paz para todos; debatir en torno a ideas, tareas y no a personas.



No fallemos en este momento crucial de la cuarta transformación de nuestro país.



Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros