Debe denunciar García Luna a Calderón para salvar su pellejo: Wornat

La periodista Olga Wornat mencionó la tarde del martes, que le filtraron al menos 12 videos dondese observa a Genaro García Luna recibiendo dinero de un capo.



En una conversación con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, en el programa ’Los Periodistas’ de La Octava, la autora de Felipe, el oscuro (Planeta, 2020) confirmó lo que dice en su libro.



’Supe de la existencia de varios videos. El más importante tiene a Genaro García Luna como protagonista. Se desarrolla en un avión privado, en el aeropuerto de Toluca. García Luna conversa animadamente con un traficante, quien le reprocha el incumplimiento de una solicitud. El exsecretario responde que está allí por orden ‘de mi comandante’; posteriormente, le entregan una gran cantidad de dinero en una bolsa azul marino, misma que se apresura a cargar. Me dicen que hay más videos. Si los dueños de estas grabaciones —que tienen pruebas de todos sus cómplices a lo largo de todos los sexenios — se deciden a liberarlas, tendrán el efecto de un tsunami’, escribió.



Esta noche Wornat dijo a Delgado y a Páez Varela: ’Mis fuentes de la DEA me dicen que esperan que García Luna hable, que colabore de la justicia, pero tiene que hablar, dar precisiones, no puede mentir. Tiene que entregar todo lo que sabe. Yo creo que Calderón está preocupado. Me dicen los que han estado cerca de él que está enojado por el libro y preocupado. Él lo va a seguir negando hasta que García Luna no dé información. Si García Luna no habla, le espera la cadena perpetua’.



Al ser cuestionada sobre dónde vio las escenas, la escritora aseguró que no podía revelar dicha información.



’Felipe Calderón es un señor que llega por la puerta de atrás, de manera fraudulenta, con características de personalidad muy particulares, que hizo que todo terminara de esa manera’, dijo la autora de Felipe, el oscuro, durante la entrevista.



’Felipe Calderón está muerto como político. Margarita es cómplice. Él se cuelga de Margarita porque él no puede vivir en el poder. Él cree que arrastrará a la masa de la ultraderecha, pero él no tiene autoridad moral. Tendrá su partido, pero no tiene autoridad moral. Ya lo vieron cuando Margarita fue candidata’, agregó.



García Luna diseñó y condujo la ’estrategia’ de Calderón Hinojosa supuestamente contra los cárteles mexicanos. De acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, lo que el ex Secretario de Seguridad Pública federal hizo en esos años fue favorecer al Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más sanguinarias de todos los tiempos; también se cree que cuidó los intereses de Joaquín Archivaldo ’El Chapo’ Guzmán Loera; de Ismael ’El Mayo’ Zambada y de Héctor Beltrán Leyva.



García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 bajo el Gobierno del expresidente Felipe Calderón, está acusado en Nueva York de tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio.



Se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del cártel de Joaquín ’El Chapo’ Guzmán a cambio de permitir que éste traficara cocaína a sus anchas.



Durante el juicio a ’El Chapo’ celebrado a fines de 2018 e inicios de 2019 en Nueva York, el jurado escuchó al ex miembro del Cártel de Sinaloa, Jesús Zambada, testificar que entregó personalmente por lo menos seis millones de dólares a García Luna en pagos clandestinos a nombre de su hermano mayor, el jefe del cártel, Ismael ’El Mayo’ Zambada.



El testigo dijo que se reunió con García Luna en un restaurante entre 2005 y 2006. Jesús Zambada declaró que le dio una maleta con tres millones de dólares en el lugar. En ese momento García Luna estaba a cargo de la agencia federal de investigación de México. En una segunda reunión en 2007, cuando García Luna ya era Secretario de Seguridad Pública, Zambada dijo que le dio otra maleta con entre tres y cinco millones de dólares.SIN EMBARGO