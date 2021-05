Debe haber una ley para pagar a los deudos del trágico accidente del Metro: AMLO no le interesa esto?

Luciano Tapia Garcia



CIUDAD DE MEXICO, A 5 de Mayo.- Hoy darán el último a Dios a las víctimas de la tragedia del trágico accidente en las instalaciones de la línea 12 del Metro que enluto a familias pobres y de decenas de heridos por la obra emblemática de la corrupción del gobierno de Marcelo Ebrard, hoy Secretario de Relaciones del gobierno de México con el partido MORENA.



Al momento ningún político, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado en que los deudos debieran o deben recibir alguna indemnización, más aún cuando se trata de un accidente en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro del gobierno de la Ciudad que le explota a MORENA en plena campaña político electoral.



¿Será que no son importante las familias de las víctimas?. En ese accidente los que perdieron la vida en su mayoría de escasos recursos, dejaron huérfanos, viudas, viudos, la forma de enfrentar la vida que sigue será más difícil, por la falta de empleo y con pandemia.



Este miércoles será sepultado en el panteón de San Lorenzo Tezonco, el menor Brandón Giovanny, al medio día hubo una misa de cuerpo presente en su casa en la colonia Zapotitla en donde sus amiguitos, familiares y su mamá estuvieron presentes.



La localización de su cuerpo fue penoso por la negligencia del personal de la FGJCDMX, que sabiendo del ingreso de un cuerpo de las características, nadie dijo nada ni la propia procuradora, lo que demuestra que nada sabe de lo que acontece en la gran ciudad, fueron sus familiares los que descubrieron que en las planchas de refrigeración estaba el cuerpo de Brandon.



De los heridos, algunos ya fueron dados de alta, otros más reciben atención médica en hospitales del gobierno de la Ciudad ¿pagarán la cuenta de la atención que reciben? Esto no lo sabemos pero estamos pendiente. ¿para qué sirven tres días de luto y bandera a media asta sino pagan adeudos de los fallecidos? No es lo mismo decir primero los pobres que darles la mano en momentos difíciles. De los resultados de las investigaciones ni se diga, pasara al archivo muy pronto, no es lo mismo desaforar a un gobernador que ganó con el voto del pueblo que a Marcelo Ebrard que goza de la simpatía del poder? Tus comentarios a [email protected]