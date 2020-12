Debe Morena cuidar el perfil de sus candidatos: Rogelio Ortega

www.guerrerohbla.com



ACAPULCO, Gro., 2 diciembre de 2020.-El ex gobernador Rogelio Ortega dijo confiar en que Morena elegirá un buen candidato para la gubernatura, pues afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ’es el ejemplo’ para contribuir con la Cuarta Transformación.



En entrevista luego de asistir al aniversario luctuoso de Lucio Cabañas en el Malecón de Acapulco, señaló que la labor del mandatario federal ha servido para que mujeres y hombres se inspiren a realizar un buen trabajo alejado de la corrupción.



’Es el ejemplo el presidente y creo que cuando hay ejemplo, hay posibilidades de que muchas mujeres y hombres se preparen para seguirlo, con humildad, con sencillez, con austeridad y con mucha congruencia al decir y al hacer, no se puede hacer demagogia ofreciendo lo que después no se hace’, comentó.



En este sentido, consideró que Morena debe cuidar muy bien el perfil de cada uno de los que postularán como candidatos en 2021.



Por otro lado, habló del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, e indicó que las autoridades deben ser solidarias con los familiares ante el proceso que ya lleva años.

Fuente: Quadratín