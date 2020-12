Debe Morena expulsar a sus traidores o pierde el Congreso de Hidalgo

El ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra y Morena en Hidalgo se encuentra en una posición donde si no cambian la forma en la que conducen el partido, de entrada se desvanece la ilusión de mantener el legislativo local y con ello, a la postre, de aspirar a la sucesión gubernamental.



Ya es una desventaja que la mayor parte de los ayuntamientos se encuentren en manos de sus opositores, lo que complica el sueño de tener una transición de partido en el ejecutivo estatal dada la operación política que se dará a nivel regional, pero todavía podría observar un peor panorama de perder el legislativo local, como todo apunta.



Y es que si bien es cierto que las coaliciones nunca suman en operación aritmética, el panorama es magro para los comicios de este 2021 si no existe la forma de que convenzan a la ciudadanía de subirse a la ola morenista que aplastará este año por lo menos en el resto del país.



Tomando los datos de las últimas elecciones recién celebradas en octubre, de sumarse aritméticamente los votos de las coaliciones entonces participantes con las que se formarán en 2021, resulta que los morenistas solamente aspiran a victorias en 24 ayuntamientos, lo que se traduce en 4 diputaciones locales y, si acaso, 4 plurinominales, lo que les arrebataría el poder del Congreso, mayoría con la que actualmente cuentan al tener 17 de 18 escaños de mayoría relativa y donde incluso requieren de 3 curules más para tener mayoría calificada.



Tizayuca, Mixquiahuala, Ixmiquilpan y Tepeapulco serían las únicas posiciones de mayoría que tendrían en sus bolsas si se sigue la lógica de la dinámica de las elecciones 2020, por lo que deberán atenerse nuevamente al efecto AMLO de querer prosperar.

El problema, es que la división causada por actores que velan para sus propios grupos -o grupúsculos- es su principal enemigo en su necesidad de vincular su movimiento con el nacional para poder ganar credibilidad ante el electorado.



La 4T es un sueño que de a poco se encargarían de alejar de Hidalgo en tanto no haya una verdadera purga y un liderazgo que los encamine primero hacia la identidad y con ello, después hacia la victoria.



Primero porque el grupo de Simón Vargas prácticamente tiene sometido a la mitad de Morena a sus intereses, fracturando en una parte y en la otra también, el movimiento obradorista. Dichos traidores deben ser extirpados para que su objetivo sea el de hacer política desde el poder.



Después porque si bien está menguado, el Grupo Universidad también debe ser expulsado de Morena antes de que vuelvan a adquirir espacios, pues en una batalla de grupúsculos, aún tienen oportunidad de mantener cierto peso. La consecuencia de imponer a Alejandro Olvera Mota provocó que en lugar de sumar 338 mil votos con 38 ayuntamientos ganados las pasadas elecciones, tan sólo obtuvieran 193 mil y con 7 ayuntamientos en su haber -con todo y sus aliados.



Por si fuera poco, el grupo de Arturo Herrera también aspira a dirigir Morena Hidalgo, lo que también los llevaría de forma inevitable a la derrota, como demostraron en Pachuca donde fueron capaces de perder prácticamente 26 puntos de ventaja.



Sus bases deben ser quienes retomen el proyecto morenista, aunque también hay que decir que su fuerza es muy reducida para ganar algo por sí mismos y por ello prácticamente no ganaron espacio alguno. Su ventaja, que son los únicos que pueden vincular ante la opinión pública su militancia con el movimiento obradorista, cosa que de conseguirse, les llevaría a la victoria aunque no en un proceso sencillo.



Por lo pronto tendrán una nueva oportunidad para olvidar el trágico 2020 que tuvieron en materia electoral, y aunque la misión no es sencilla, si aspiran a algo, deberán comenzar por purgar el partido y a sus traidores.