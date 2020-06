Debe permanecer la acción climática

Aumento de 3.4% a personal del IPN

Adopta PENSIONISSSTE código gestor



El aplazamiento hasta noviembre de 2021 de la COP26, que tendrá lugar en Glasgow bajo la presidencia del Gobierno del Reino Unido, no debe frustrar la acción climática durante los próximos 18 meses, advierte la Confederación Sindical Internacional (CSI).



Los Gobiernos tienen menos de un año para actualizar sus planes sobre el clima (CDN), diez años para reducir las emisiones de dióxido de carbono en al menos 45% y apenas treinta años para alcanzar cero neto en 2050.



El segundo Día Mundial de Acción de la CSI para Adaptar nuestros Trabajos al Clima y al Empleo (#CEPOW), el 24 de junio, centrará su atención en los planes de las empresas para una recuperación sostenible.



’El impulso debe continuar pese al aplazamiento de las conversaciones sobre el clima. Estos son tiempos difíciles para mucha gente trabajadora – el COVID-19 está trastocando vidas y medios de subsistencia. Estamos en una carrera contra reloj para controlar la pandemia, pero también en una carrera contra reloj para responder al cambio climático.



’Antes de que la pandemia se extendiese por todos los continentes, nos enfrentábamos a la convergencia de distintas crisis y la emergencia climática es , y seguirá siendo un imperativo para , una acción urgente si queremos salvar de la extinción a la humanidad’, indicó Sharan Burrow, secretaria general de la CSI.



La promesa de los líderes mundiales en 2015, con el Acuerdo de París sobre el Clima y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU constituye una hoja de ruta para la recuperación y la resiliencia. Estos acuerdos mundiales suponen un reconocimiento implícito de las fracturas que, cada vez más, están dejando atrás a las personas y poniendo en peligro la democracia, los derechos, la igualdad y la sostenibilidad.

’Es evidente que el mundo no puede volver a la situación previa, como si nada hubiera pasado – los planes de recuperación han de garantizar un futuro socialmente justo, junto con planes para Adaptar nuestros Trabajos al Clima y al Empleo.

’El COVID-19 ha situado en el centro de atención el empleo y los puestos de trabajo, y la seguridad laboral es una seria preocupación para las personas. Por eso necesitamos mantener una conversación a escala mundial sobre el clima y el empleo. El 24 de junio, participen en la mayor conversación mundial sobre nuestro futuro.

’Debemos asegurarnos de que Gobiernos, empresas y organizaciones sitúen la Transición Justa como un elemento central de sus planes para una acción climática ambiciosa. Dichos planes han de ser coordinados, incluyendo los planes urgentes de estímulo económico y las medidas a nivel de los lugares de trabajo, esenciales para proteger la salud y los ingresos de los trabajadores y sus familias y estabilizar la economía real.



’Juntos podemos diseñar un futuro con empleos seguros, economías sostenibles y un planeta vivo y saludable’, añadió la Sra. Burrow….

INCREMENTO DEL 3.4% AL PERSONAL NO DOCENTE DEL IPN

El Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, expresó que este acuerdo es producto de un diálogo abierto y una posición responsable entre la Sección 11 del SNTE y el Politécnico

El Instituto Politécnico Nacional, a través de su Director General, Mario Alberto Rodríguez Casas, y el Secretario General de la Sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Felipe Antúnez Luna, acordaron un incremento salarial del 3.4% directo al sueldo base (Concepto 07) para el Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación de este Instituto.

De igual manera se determinó un incremento en el concepto de Eficiencia en el Trabajo (ET), para alcanzar la cantidad de $804.90 m.n. (Ochocientos cuatro pesos 90/100 m.n.) mensuales, ello como resultado de los trabajos desarrollados en las mesas de negociación.

Rodríguez Casas se comprometió a que dichos incrementos se apliquen en la quincena 11 (1ª de junio) de 2020, mientras que el pago de los retroactivos correspondientes al período del 1º de febrero al 31 de mayo se realizará en la quincena 12 (2ª de junio de 2020).

Expresó que este acuerdo es producto de un diálogo abierto y una posición responsable entre la Sección 11 del SNTE y el IPN.



Por su parte, Felipe Antúnez Luna reconoció el liderazgo y apoyo del Secretario General del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, con el Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación del Instituto, así como la disposición de Mario Alberto Rodríguez Casas, para llevar a buen término esta revisión salarial y garantizar las mejores condiciones laborales para el Personal no docente del Instituto, aun en la difícil situación por la que atraviesa nuestro país.



Ambas partes refrendan su compromiso de continuar con los trabajos de revisión del pliego general de demandas, apoyándose en los medios electrónicos disponibles…..



ADOPTA AFORE PENSIONISSSTE CÓDIGO DE GESTOR DE INVERSIONES DE CFA INSTITUTE

La Afore PENSIONISSSTE obtuvo el Código de Gestor de Inversiones (AMC, por sus siglas en inglés), de CFA Institute, el cual representa que refuerza sus responsabilidades éticas y profesionales, con el fin de proteger los intereses de sus cuentahabientes, informó el Vocal Ejecutivo, Iván Pliego Moreno.

Con esta distinción, detalló, la Afore PENSIONISSSTE se convierte en la segunda Administradora del sistema mexicano en adoptar el código y una de las más de mil empresas en todo el mundo que lo cumplen.



El Código de Gestor de Inversiones detalla las responsabilidades éticas y profesionales que las instituciones administradoras de activos, como las AFORE, deben adoptar en nombre de sus clientes. El AMC es un punto de referencia sobre la conducta ética que deben esperar los clientes y les ofrece un mayor nivel de confianza.



Por su parte, la Directora Administrativa y de Cumplimiento, Riesgo y Ética de CFA Instituto, Leilani Hall, reconoció a la Afore PENSIONISSSTE "por mostrar un compromiso firme y tangible con la ética profesional y poner a los clientes primero. Cuando ponemos a los clientes en el centro de todo lo que hacemos, podemos reconstruir la confianza en la profesión y beneficiar a la sociedad en general".

"Está en el centro de nuestra misión avanzar la ética, la práctica de estándares profesionales y la integridad del mercado en la industria de la gestión de inversiones", aseguró.



Durante el proceso de adopción del Código, Pliego Moreno señaló que además de beneficios únicos, los cuentahabientes que confían sus ahorros para el retiro a PENSIONISSSTE merecen el más alto nivel de conducta ética y profesional de la Administradora y de sus funcionarios.

Afirmó que PENSIONISSSTE es una AFORE con visión social, tiene en el centro de sus objetivos a los cuentahabientes, por lo que ’la adopción del Código de Gestor de Inversiones es parte de ese compromiso y un testimonio de cómo protegemos sus ahorros’.



El titular del área de inversiones de Afore PENSIONISSSTE, Miguel Luis Anaya Mora, agregó que para el equipo de este fondo es un orgullo compartir la lista con instituciones como BlackRock, J.P. Morgan Asset Management y Morgan Stanley Investment Management, comprometidas con priorizar las necesidades e intereses de los clientes.



El Código de Gestor de Inversiones se basa en los principios éticos de CFA Institute y el Programa CFA, requiere que los funcionarios se comprometan con los siguientes estándares profesionales: actuar de manera profesional y ética en todo momento en beneficio de los clientes, con independencia y objetividad; destreza, competencia y diligencia; comunicarse con los usuarios de manera oportuna y precisa, así como respetar las normas que rigen los mercados de capitales.

El Código de Gestor de Inversiones de CFA Institute es utilizado para identificar rápidamente a las empresas que se comprometen con una base común de principios éticos.



CFA Institute es la asociación global de profesionales de inversión que establece el estándar de excelencia profesional; es una defensora del comportamiento ético en los mercados de inversión y una fuente respetada de conocimiento en la comunidad financiera internacional.

Su objetivo es crear un entorno en donde los intereses de los clientes sean lo primero, los mercados funcionen de la mejor manera y las economías crezcan.



Hay más de 170,000 titulares de CFA en todo el mundo en 162 mercados. Tiene nueve oficinas y 158 sociedades miembros locales…..

