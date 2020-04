NOS QUEDA POCO TIEMPO, DEBEMOS AVANZAR RÁPIDO PARA ATENDER LA CONTINGENCIA ECONÓMICA Y DE SALUD: MAURICIO KURI



El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) en el Senado, Mauricio Kuri González, planteó siete recomendaciones estratégicas para afrontar los retos que vive México ante la crisis de salud y económica por el Covid 19, y pidió ir al fondo de las soluciones ’rápido, con decisión, profundidad y amplitud’.



Durante su participación en las mesas de trabajo de la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica, Kuri González urgió a atender la doble emergencia que está cobrando vidas y porvenires, y alertó que queda poco tiempo para hacerlo.



El senador por Querétaro dijo que hay que actuar con decisión y tomar medidas extraordinarias para enfrentar tiempos extraordinarios; con profundidad, pues la crisis que viene requerirá de todos los recursos de la nación para superar, la cual será larga y dolorosa, y con amplitud, para atender a todas las personas y a todos los sectores. ’O se gobierna para todos o se malgobierna’, apuntó.



Kuri González recordó que el GPPAN presentó una iniciativa de Ley de Emergencia Económica que da un marco legal preciso, acotado y claro, para atender la emergencia económica.



En ese sentido, plateó siete recomendaciones estratégicas concretas y pidió generosidad, altura de miras y apertura para apreciarlas y adoptarlas:



1.- La primera política pública, la más importante en este momento, la más urgente, es la unidad de las y los mexicanos. No podremos superar este reto divididos ni enfrentados por quien debería cohesionarnos.



2.- Hace falta elaborar dos grandes programas. El primero es el de subsistencia y el segundo es de reactivación económica. El primero es para evitar un colapso social. La ONU ha alertado que la mitad de la población padecerá hambre. México no será la excepción. Hay que conectar la producción del sector primario con sistemas logísticos de distribución.



3.- Hemos ofrecido herramientas concretas para apoyar a la gente: un ingreso de 3 mil 207 pesos por mes, establecida por el CONEVAL para los desempleados y autoempleados. Y un ingreso de 27 mil 500 pesos al mes, durante 3 meses a microempresas para que paguen nómina y no se pierdan empleos.



No nos limitamos a decir qué, sino de dónde salen los recursos: cancelando las obras faraónicas, reconduciendo 4% del presupuesto y 160 mil millones de pesos del fondo de contingencias.



4.- Urgimos a una política fiscal de posposición de obligaciones que permita tener flujo a las empresas de todos los tamaños, así como moratoria tributaria y regulatoria.



5.- Necesitamos un gran acuerdo financiero en donde la Banca de Desarrollo otorgue las garantías para que la banca privada mantenga el crédito. El BANXICO ya puso el ejemplo.



6.- Después requeriremos un Programa de Reactivación Económica. Ese es el segundo gran programa macro: Pugnamos por un programa industrial de coordinación trilateral con Estados Unidos y Canadá para el eslabonamiento de la cadena productiva. Tenemos que preparar recursos para inyectar a la promoción turística y al sector turístico en general.



7.- Por último, reconsideremos la racionalidad de un superavit pero con recursos etiquetados por una mayoría calificada en el Senado y una temporalidad concreta para eliminar un posible déficit en este sexenio. Esos recursos deben destinarse a un Programa de Mantenimiento de Infraestructura, para generar empleo, ejecutado por el sector privado de la construcción; a un gran Programa Público Privado de generación de nueva infraestructura, para elevar la competitividad, detonar nuevos sectores y dar flujo a empresas; decretar prioritarios el sector de Energías Renovables, Turismo, y Logística.



’En este momento crítico para México, pueden faltar muchas cosas, pero una no: no puede faltar valor. Es momento de definiciones. De enfrentar los desafíos. No exagero: es ahora o nunca’, concluyó.